Κομοτηνή: Επανεκλογή Χρ. Χατζηπέμου στην προεδρία και νέο προεδρείο στο Δ.Σ.

Σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής επανεξελέγη πρόεδρος ο Χρήστος Χατζηπέμου. Διατηρούνται οι ισορροπίες, με μετρημένες διαφοροποιήσεις στην κάλπη.

Συνέχεια στην κορυφή του Δημοτικού Συμβουλίου

Με σταθερότητα στη θεσμική κορυφή συνεχίζει ο Δήμος Κομοτηνής, καθώς σε ειδική συνεδρίαση της 6ης Ιουλίου 2026 αναδείχθηκε εκ νέου το ίδιο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόεδρος παραμένει ο Χρήστος Χατζηπέμου, ενώ στις θέσεις του αντιπροέδρου και του γραμματέα διατηρούνται οι Ανέστης Βαφειάδης και Μολλά Μεμέτ Ισμαήλ αντίστοιχα. Η εκλογή αφορά το δεύτερο σκέλος της αυτοδιοικητικής περιόδου και σηματοδοτεί τη συνέχιση της ίδιας διοικητικής γραμμής έως το τέλος της θητείας.

Η σύνθεση του προεδρείου

Θέση Όνομα Πρόεδρος Χρήστος Χατζηπέμου Αντιπρόεδρος Ανέστης Βαφειάδης Γραμματέας Μολλά Μεμέτ Ισμαήλ

Η επανεκλογή του ίδιου σχήματος προσφέρει διοικητική συνέχεια στο κορυφαίο όργανο εκπροσώπησης των δημοτών. Στο πρακτικό επίπεδο, αυτό διευκολύνει τη ροή των συνεδριάσεων, τη διαχείριση θεμάτων ημερήσιας διάταξης και τη διατήρηση διαδικασιών που έχουν ήδη δοκιμαστεί.

Η κάλπη και οι διαφοροποιήσεις

Η διαδικασία διεξήχθη χωρίς ανατροπές, ωστόσο καταγράφηκαν σαφείς αποχρώσεις στη στάση μελών της αντιπολίτευσης. Στην ψηφοφορία:

Καταψήφισαν : Κλεοπάτρα Στογιαννίδου, Μαρία Κουρτούμα, Χασάν Μεσούτ

: Κλεοπάτρα Στογιαννίδου, Μαρία Κουρτούμα, Χασάν Μεσούτ Απείχε: Γιάννης Λεβέντης

Οι παραπάνω τοποθετήσεις δεν άλλαξαν το αποτέλεσμα, αποτυπώνουν όμως διαφορετικές προσεγγίσεις για τη λειτουργία του Σώματος. Για τους δημότες, αυτό μεταφράζεται στην ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι θεσμικές διαφωνίες δεν θα καθυστερήσουν αποφάσεις για τρέχοντα ζητήματα της πόλης.

Στόχος: πιο παραγωγικό Δημοτικό Συμβούλιο

Ο επανεκλεγείς πρόεδρος ευχαρίστησε το Σώμα και έθεσε ως προτεραιότητα τη βελτίωση της απόδοσης των συνεδριάσεων, επιζητώντας καλύτερη συνεργασία στο υπόλοιπο της θητείας.

«Στόχος για τη νέα περίοδο είναι η αύξηση της παραγωγικότητας του Δημοτικού Συμβουλίου και μια πιο αποδοτική συνεργασία»

Η επισήμανση αυτή συνδέεται με το στοίχημα της αποτελεσματικότητας: έγκαιρη προετοιμασία θεμάτων, αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, μεγαλύτερη συναίνεση στα διαδικαστικά και καθαρότερες πλειοψηφίες στα ουσιαστικά.

Τι σημαίνει για την πόλη

Για την Κομοτηνή, η διατήρηση του ίδιου προεδρείου σημαίνει ότι συνεχίζονται οι ήδη γνωστοί κανόνες λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Η σταθερότητα προσφέρει προβλεψιμότητα, στοιχείο κρίσιμο για την παρακολούθηση των θεμάτων που περνούν από το Σώμα. Παράλληλα, οι μετρημένες διαφωνίες υπενθυμίζουν πως απαιτείται ενεργός διάλογος εντός του Συμβουλίου, ώστε η πολιτική αντιπαράθεση να μετασχηματίζεται σε πρακτικές λύσεις για τους κατοίκους.

Το ζητούμενο της συναίνεσης

Καθώς η αυτοδιοικητική περίοδος βαδίζει προς το δεύτερο μισό της, η αποτελεσματικότητα θα κριθεί από την ικανότητα των παρατάξεων να επιτυγχάνουν λειτουργικές συναινέσεις σε κρίσιμες αποφάσεις. Το εκλεγμένο προεδρείο έχει ρόλο-κλειδί: να διασφαλίζει ισότιμο λόγο στις παρατάξεις, ομαλή ροή συζήτησης και ξεκάθαρες αποφάσεις, χωρίς περιττές καθυστερήσεις.

Η εικόνα που προέκυψε από την ειδική συνεδρίαση δείχνει διατήρηση των ισορροπιών με περιθώριο βελτίωσης στη συνεργασία. Σε αυτό το πλαίσιο, η θεσμική συνέχεια μπορεί να λειτουργήσει υπέρ της πόλης εφόσον συνοδευτεί από συνέπεια στις διαδικασίες και προσοχή στην ουσία των θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα των δημοτών.