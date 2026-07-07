Λάρισα: Μαθητές εκπαιδεύτηκαν στην ασφαλή πλοήγηση και τους κινδύνους του Διαδικτύου

Ενημερωτική ομιλία στο 4ο Γυμνάσιο Λάρισας για την υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου έδωσε ο κ. Δημήτριος Γ. Λιόβας, με έμφαση σε cyberbullying, εθισμό και απάτες.

Στο επίκεντρο η ψηφιακή παιδεία των νέων της Λάρισας

Μια στοχευμένη πρωτοβουλία ενίσχυσης της ψηφιακής παιδείας υλοποιήθηκε στη Λάρισα, με ενημερωτική ομιλία προς τους μαθητές του Καλοκαιρινού Σχολείου Μαθηματικών. Η δράση φιλοξενήθηκε στον χώρο του 4ου Γυμνασίου Λάρισας και επικεντρώθηκε στην ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου, απαντώντας σε πραγματικές ανησυχίες της σχολικής κοινότητας και των οικογενειών.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Δημήτριος Γ. Λιόβας, Καθηγητής Πληροφορικής και Υπεύθυνος Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Β/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας. Μέσα από διαδραστική παρουσίαση, ανέδειξε τόσο τις δυνατότητες του διαδικτύου για γνώση, επικοινωνία και δημιουργικότητα, όσο και τους ουσιαστικούς κινδύνους που προκύπτουν όταν η χρήση γίνεται χωρίς κριτήρια και όρια.

Τι συζητήθηκε αναλυτικά

Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από θέματα που απασχολούν έντονα το σχολείο και την τοπική κοινωνία. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν πρακτικοί τρόποι πρόληψης και αναγνώρισης απειλών, καθώς και τα σημάδια που πρέπει να κινητοποιούν έγκαιρη αντίδραση από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Διαδικτυακή βία και εκφοβισμός (cyberbullying): μηχανισμοί αναφοράς, όρια στην έκθεση προσωπικών δεδομένων, ενίσχυση της ενσυναίσθησης στις ψηφιακές αλληλεπιδράσεις.

μηχανισμοί αναφοράς, όρια στην έκθεση προσωπικών δεδομένων, ενίσχυση της ενσυναίσθησης στις ψηφιακές αλληλεπιδράσεις. Κίνδυνοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: διαχείριση ιδιωτικότητας, ψευδείς ταυτότητες, παραπληροφόρηση και συνέπειες της απρόσεκτης δημοσιοποίησης περιεχομένου.

διαχείριση ιδιωτικότητας, ψευδείς ταυτότητες, παραπληροφόρηση και συνέπειες της απρόσεκτης δημοσιοποίησης περιεχομένου. Εθισμός στο Διαδίκτυο και στα ψηφιακά παιχνίδια: ισορροπία χρόνου οθόνης, ρουτίνες αυτορρύθμισης και ρόλος της οικογένειας στην καθιέρωση ορίων.

ισορροπία χρόνου οθόνης, ρουτίνες αυτορρύθμισης και ρόλος της οικογένειας στην καθιέρωση ορίων. Σοβαρές ψηφιακές απειλές: αποπλάνηση ανηλίκων (grooming), διαδικτυακές και τηλεφωνικές απάτες, καθώς και εκβιασμοί.

Θεματικός άξονας της παρουσίασης: «ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου».

Γιατί αφορά κάθε οικογένεια στη Λάρισα

Η ψηφιακή τεχνολογία έχει γίνει καθημερινό εργαλείο για τους μαθητές. Από την επικοινωνία και τη διασκέδαση μέχρι τη μάθηση, οι οθόνες είναι παντού. Η γνώση όμως των κινδύνων —και η καλλιέργεια κριτικής σκέψης— είναι προϋπόθεση για να αξιοποιηθούν τα οφέλη χωρίς να υπονομεύεται η ασφάλεια. Σε αυτό ακριβώς εστίασε η δράση, επισημαίνοντας ότι η ενημέρωση δεν είναι υπόθεση μόνο των παιδιών, αλλά και των γονέων που οφείλουν να θέτουν σαφή πλαίσια χρήσης και να αναγνωρίζουν έγκαιρα ανησυχητικές συμπεριφορές.

Ένα ακόμη μήνυμα που πέρασε στους μαθητές είναι ότι η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και η έγκαιρη αναφορά περιστατικών αποτελούν βασικό μηχανισμό προστασίας. Το σχολείο, όταν διαθέτει εργαλεία και πρωτόκολλα, μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά και να διαχειριστεί κρίσεις με ασφάλεια και διαφάνεια.

Στοιχεία της εκδήλωσης

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Καλοκαιρινού Σχολείου Μαθηματικών, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για ενίσχυση της παιδείας γύρω από τις νέες τεχνολογίες. Η προσέγγιση ήταν βιωματική, με ερωτήματα των μαθητών και πρακτικά παραδείγματα από την καθημερινή χρήση εφαρμογών και πλατφορμών.

Στοιχείο Πληροφορία Χώρος 4ο Γυμνάσιο Λάρισας Πλαίσιο Καλοκαιρινό Σχολείο Μαθηματικών Θέμα Ασφαλής και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου Ομιλητής Δημήτριος Γ. Λιόβας

Ο αντίκτυπος στην τοπική σχολική κοινότητα

Η συστηματική ενημέρωση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο θυματοποίησης, να ενισχύσει τη δεξιότητα ψηφιακού γραμματισμού και να καλλιεργήσει υπεύθυνες συνήθειες χρήσης. Τέτοιες παρεμβάσεις λειτουργούν πολλαπλασιαστικά: οι μαθητές γίνονται φορείς καλών πρακτικών στις παρέες και στο σπίτι, ενώ οι εκπαιδευτικοί αποκτούν κοινό λεξιλόγιο και μεθοδολογία για να απαντούν σε σύνθετα περιστατικά. Σε μια πόλη όπως η Λάρισα, όπου οι ψηφιακές υποδομές και η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι εκτεταμένες, η ενημέρωση αυτή έχει πρακτική αξία «εδώ και τώρα».

Το ζητούμενο πλέον είναι η συνέχεια: σταθερές δράσεις μέσα στη σχολική χρονιά, διασύνδεση με τοπικούς φορείς και τακτική επικαιροποίηση του υλικού, ώστε οι μαθητές να παραμένουν θωρακισμένοι απέναντι σε τεχνικές που εξελίσσονται. Η πρωτοβουλία στο 4ο Γυμνάσιο έδειξε ότι υπάρχει διάθεση, ανταπόκριση και ουσιαστικό έδαφος για να πάμε ένα βήμα παραπέρα, από την ευαισθητοποίηση στην καθημερινή εφαρμογή κανόνων ασφάλειας.