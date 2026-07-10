Μεσσήνη: 29χρονη Κυριακή-Άρτεμις πρωτεύει και δείχνει δρόμο σε ενήλικες μαθητές

Η Κυριακή-Άρτεμις, μαθήτρια εσπερινού ΕΠΑΛ, συγκέντρωσε <strong>17.625</strong> μονάδες και διεκδικεί τη σχολή των Θεατρικών Σπουδών, ενώ η μητέρα της ήταν συμμαθήτριά της.

Επανεκκίνηση, οικογενειακή επιλογή και υψηλές επιδόσεις

Η ιστορία της Κυριακής-Άρτεμις Μεσσήνη έχει στοιχεία πρωτότυπα για τα τοπικά εκπαιδευτικά δεδομένα: σε ηλικία 29 ετών πέτυχε την πρώτη θέση στις πανελλήνιες εξετάσεις ανάμεσα σε συμμαθητές από το εσπερινό ΕΠΑΛ της Λευκάδας, συγκεντρώνοντας 17.625 μονάδες. Η επιτυχία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή στη σχολική αίθουσα βρέθηκε δίπλα στη μητέρα της, Ουρανία, η οποία είχε γράψει και η ίδια στη συνέχεια στον ίδιο τομέα, καθιστώντας την εμπειρία κοινό οικογενειακό βήμα.

Πρόκειται για παράδειγμα επανόδου στην εκπαίδευση σε μεγαλύτερη ηλικία, που έχει άμεσες συνέπειες στην τοπική κοινωνία: δείχνει ότι η δεύτερη ευκαιρία στην εκπαίδευση λειτουργεί και μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικά αποτελέσματα, τόσο ως προς τις γνώσεις όσο και ως προς την επιλογή επαγγελματικού και προσωπικού προσανατολισμού.

Στην εξέλιξη των επιδόσεων η ίδια η υποψήφια πέτυχε εξαιρετικά αποτελέσματα στα κρίσιμα μαθήματα: στα Μαθηματικά βαθμολογήθηκε με 19,9 και στην Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με 20. Τα αποτελέσματα αυτά την έκαναν να τοποθετήσει πρώτη επιλογή στο μηχανογραφικό τη σχολή των Θεατρικών Σπουδών στην Αθήνα, ενώ έχει δηλώσει ως επιπλέον ενδιαφέρον και κοινωνιολογικές σχολές.

Μονάδες: 17.625

17.625 Μαθηματικά: 19,9

19,9 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας: 20

«Η ζωή δεν σταματάει επειδή μεγαλώνουμε. Οι γνώσεις είναι για πάντα»

Η αναφορά της στο ρόλο της διευθύντριας και καθηγήτριας στα Μαθηματικά, Ευρυδίκη Τούμπα, υπογραμμίζει τη σημασία της διδασκαλίας και της υποστήριξης από το σχολείο. Η ίδια η υποψήφια τόνισε ότι οι καθηγητές του τμήματος εργάστηκαν με μέθοδες και διάθεση για να καλυφθούν τα κενά της προηγούμενης εκπαίδευσης, στοιχείο καθοριστικό για το αποτέλεσμα.

Πεδίο Βαθμός Συνολικές μονάδες 17.625 Μαθηματικά 19,9 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 20

Το τοπικό μήνυμα για τους κατοίκους της περιοχής είναι διπλό: πρώτον, ότι η ενήλικη εκπαίδευση και τα εσπερινά ΕΠΑΛ μπορούν να οδηγήσουν σε ακαδημαϊκή επιτυχία· δεύτερον, ότι για ορισμένους η εκπαίδευση λειτουργεί ως δεύτερη ευκαιρία με άμεσο αντίκτυπο στην προσωπική ικανοποίηση και το μελλοντικό επαγγελματικό πλαίσιο. Η περίπτωση αυτή αναδεικνύει επίσης την αξία της οικογενειακής στήριξης και της διαγενεακής συμμετοχής στο σχολικό περιβάλλον.

Για τους ενδιαφερόμενους κατοίκους της Μεσσηνίας, η υπόθεση της Κυριακής-Άρτεμις μπορεί να αποτελέσει κίνητρο εξερεύνησης των δυνατοτήτων που προσφέρει η ενήλικη εκπαίδευση κοντά στο σπίτι ή σε γειτονικές πόλεις, καθώς και αφορμή για τους φορείς να συζητήσουν μέτρα ενίσχυσης των εσπερινών δομών και της διευκόλυνσης των ενηλίκων μαθητών.