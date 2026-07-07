Μέτσοβο: Μνημόνιο συνεργασίας για σύγχρονες πολιτικές στις ορεινές περιοχές

Στο Μέτσοβο υπογράφεται την Παρασκευή 10 Ιουλίου Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών και του ΜΕΚΔΕ/ΕΜΠ, με στόχο τεκμηριωμένες πολιτικές για βιώσιμη ανάπτυξη και ανθεκτικότητα στα ορεινά.

Συνεργασία-ορόσημο με αφετηρία το Μέτσοβο

Μια νέα θεσμική σύμπραξη γεννιέται στο Μέτσοβο, με την Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών της Προεδρίας της Κυβέρνησης και το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕΚΔΕ) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου να συνενώνουν δυνάμεις. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στις εγκαταστάσεις του ΜΕΚΔΕ, οι δύο φορείς υπογράφουν Μνημόνιο Συνεργασίας που αποσκοπεί στη χάραξη σύγχρονων, τεκμηριωμένων πολιτικών για την ορεινή Ελλάδα.

Η επιλογή του τόπου δεν είναι τυχαία: το ΜΕΚΔΕ, με πολυετή ερευνητική εμπειρία στις ορεινές περιοχές, έχει συγκροτήσει σώρευμα γνώσης σε θέματα ανάπτυξης, περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης φυσικών πόρων. Η συνεργασία φιλοδοξεί να αξιοποιήσει αυτή τη βάση, συνδέοντας την επιστήμη με τον δημόσιο σχεδιασμό.

Πλαίσιο και στόχοι: από τη γνώση στην πράξη

Ο κεντρικός σκοπός είναι η διαμόρφωση σταθερού πλαισίου μεταξύ Πολιτείας και ακαδημαϊκής κοινότητας ώστε οι παρεμβάσεις να ευθυγραμμίζονται με πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Επίκεντρο αποτελούν ζητήματα που βρίσκονται ήδη ψηλά στην ατζέντα της Πίνδου:

Δημογραφική συρρίκνωση και αποψίλωση οικισμών.

και αποψίλωση οικισμών. Υποδομές και πρόσβαση σε υπηρεσίες (υγεία, εκπαίδευση, μετακίνηση).

και (υγεία, εκπαίδευση, μετακίνηση). Προστασία περιβάλλοντος και βιώσιμη αξιοποίηση φυσικών πόρων.

και βιώσιμη αξιοποίηση φυσικών πόρων. Νέες αναπτυξιακές προοπτικές και ευκαιρίες απασχόλησης.

Με αυτά ως άξονες, η συνεργασία επιχειρεί να μετατρέψει την τεκμηρίωση σε εφαρμόσιμες δημόσιες πολιτικές, μειώνοντας την απόσταση μεταξύ μελέτης και υλοποίησης.

Τοπικό αποτύπωμα για το Μέτσοβο

Για τον Δήμο Μετσόβου και τους οικισμούς του, η κίνηση αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός συντονισμού ανάμεσα σε φορείς, επαγγελματίες της περιοχής και ερευνητικές ομάδες. Εφόσον οι προτεραιότητες αποτυπωθούν με ακρίβεια, ζητήματα όπως η ασφάλεια πρόσβασης τον χειμώνα, η ψηφιακή συνδεσιμότητα σε απομακρυσμένα σημεία ή η ισορροπία τουρισμού και περιβάλλοντος μπορούν να εισακουστούν σε κεντρικό επίπεδο με σαφή τεκμηρίωση. Χωρίς να προεξοφλούνται μέτρα, η θεσμική γέφυρα που δημιουργείται αυξάνει τις πιθανότητες να σχεδιαστούν στοχευμένες παρεμβάσεις εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.

«Χτίζουμε μαζί το μέλλον των ορεινών περιοχών»

Το μήνυμα της συνεργασίας αποτυπώνει την πρόθεση για συνεχή διάλογο, με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη διαδικασία ιεράρχησης και αξιολόγησης πολιτικών.

Θεματικοί άξονες και τοπικές προτεραιότητες

Οι ακόλουθοι άξονες, όπως αναδεικνύονται από τους δύο φορείς, συνδέονται άμεσα με ανάγκες που βιώνουν οι κάτοικοι της περιοχής:

Θεματικός άξονας Ενδεικτική τοπική διάσταση Δημογραφικό Αντιστροφή τάσεων φυγής νέων και ενίσχυση εγκατάστασης οικογενειών Υποδομές & υπηρεσίες Βελτίωση προσβασιμότητας και συνέχειας υπηρεσιών σε ορεινούς οικισμούς Περιβάλλον Προστασία ορεινών οικοσυστημάτων με βιώσιμη διαχείριση πόρων Απασχόληση Δημιουργία ευκαιριών σε κλάδους συμβατούς με το ορεινό προφίλ

Η παραπάνω χαρτογράφηση δεν υποκαθιστά αναλυτικές μελέτες, αλλά δείχνει πεδίο σύγκλισης ανάμεσα σε επιστημονική γνώση και καθημερινά ζητήματα που απασχολούν κατοίκους και επαγγελματίες.

Τι αλλάζει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Το Μνημόνιο Συνεργασίας δεσμεύει τα μέρη σε συνεχή ροή δεδομένων, ερευνητική υποστήριξη και αξιολόγηση προτάσεων προτού αυτές προχωρήσουν σε εφαρμογή. Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικές για την ορεινή Ελλάδα θα βασίζονται περισσότερο σε τεκμηρίωση και λιγότερο σε αποσπασματικές παρεμβάσεις. Για το Μέτσοβο, όπου συνυπάρχουν ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα και σύνθετες ανάγκες υποδομών, η συστηματική συνεργασία αποτελεί προϋπόθεση για σταθερή πορεία βιώσιμης ανάπτυξης.

Επόμενα βήματα

Με την υπογραφή την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις του ΜΕΚΔΕ στο Μέτσοβο, ανοίγει ένας διαρκής δίαυλος μεταξύ κεντρικής διοίκησης και επιστημονικής κοινότητας. Το στοίχημα είναι η γρήγορη επιχειρησιακή μετάφραση των προτεραιοτήτων σε εφαρμόσιμες δράσεις, με διαφάνεια και μετρήσιμα αποτελέσματα, ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των ορεινών κοινοτήτων και να παραμείνει ζωντανός ο ορεινός χώρος.