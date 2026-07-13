Μήνυμα Μητσοτάκη μετά τις συλλήψεις για τις τέσσερις δολοφονίες: «Μόνο η Δικαιοσύνη»

Ο Πρωθυπουργός σχολιάζει τις πρόσφατες συλλήψεις για τέσσερις δολοφονίες που συγκλόνισαν τη χώρα, υπογραμμίζοντας την απάντηση των θεσμών απέναντι στη βία και την ανάγκη εθνικής ενότητας.

Στιγμιότυπο και αντίκτυπος

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις συλλήψεις των φερόμενων δραστών για τέσσερις δολοφονίες που έχουν ταρακουνήσει την κοινωνία, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα καθοριστικό βήμα ώστε να αποδοθεί Δικαιοσύνη. Στις αναφορές του περιέλαβε την πρόσφατη δολοφονία της Βάγιας Νέστορ και τις υποθέσεις που απασχολούν την κοινή γνώμη από το παρελθόν: την υπόθεση της εγκύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, του Επαμεινώνδα Τσάκαλη και της Παρασκευής Ζούλια.

«Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι, ούτε συμψηφισμοί.»

Στον πυρήνα της δήλωσης βρίσκεται η έμφαση στην απάντηση της Πολιτείας μέσω των θεσμών και της νομιμότητας και όχι με προσωπικά αντανακλαστικά ή εκδικητικές κινήσεις. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η σύλληψη των υπόπτων ικανοποιεί, στον βαθμό που επιτρέπεται, μια υποχρέωση προς τα θύματα και τις οικογένειές τους, αναφερόμενος ειδικά και στους εργαζόμενους και τους συγγενείς των θυμάτων του εμπρησμού της Marfin.

Τι σημαίνει για την κοινωνία της Κέρκυρας

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν κάθε τοπική κοινότητα: την εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, την ασφάλεια και την ανάγκη κοινωνικής συνοχής σε περιόδους έντασης. Η τοπική κοινωνία, που παρακολουθεί το εθνικό πλαίσιο, αναμένει πλέον την πορεία των δικαστικών ενεργειών και τις επίσημες εξηγήσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Θέση Πολιτείας: Εστία στην εφαρμογή του νόμου και των θεσμών.

Εστία στην εφαρμογή του νόμου και των θεσμών. Αντίκτυπος: Πρόκειται να επηρεάσει τη διαχείριση υποθέσεων πολιτικής βίας και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Πρόκειται να επηρεάσει τη διαχείριση υποθέσεων πολιτικής βίας και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Επόμενα βήματα: Δικαστικές διαδικασίες και επίσημες ανακοινώσεις.

Σύντομος πίνακας με τα αναφερόμενα θύματα

Όνομα Στοιχείο από τη δήλωση Βάγια Νέστορ Πρόσφατη δολοφονία Αγγελική Παπαθανασοπούλου Αναφορά ως «έγκυος» Επαμεινώνδας Τσάκαλης Αναφορά στη δήλωση Παρασκευή Ζούλια Αναφορά στη δήλωση

Η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού συνοδεύθηκε από την επισήμανση ότι πλέον «τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη», υπογραμμίζοντας την προσδοκία για αμερόληπτες και ταχείες διαδικασίες. Επίσης, επεσήμανε την αξία φωνών συνεννόησης και ενότητας «σε μια τόσο δύσκολη στιγμή», ως στοιχείο που πρέπει να διαφυλαχθεί για το δημόσιο διάλογο.

Για τους κατοίκους της Κέρκυρας το κρίσιμο επόμενο στάδιο αφορά την εξέλιξη των ανακοινώσεων από τις δικαστικές αρχές και τυχόν επακόλουθα ασφαλείας ή δημόσιων παρεμβάσεων που ενδέχεται να επηρεάσουν την τοπική καθημερινότητα. Η παρακολούθηση της υπόθεσης παραμένει αναγκαία, ενώ οι τοπικές αρχές και οι φορείς αναμένεται να ενημερώσουν για όποια μέτρα ή δηλώσεις προκύψουν.