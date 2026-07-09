Πρόγνωση για το Ίλιον: μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, παροδική αστάθεια

Μικρή πτώση θερμοκρασίας σήμερα στο Ίλιον, με τοπικές βροχές να μην αποκλείονται τις θερμές ώρες· άνοδος της θερμοκρασίας από τα μέσα Ιουλίου σύμφωνα με τα τρέχοντα στοιχεία.

Σύντομη εικόνα για τον καιρό στο Ίλιον

Σήμερα αναμένεται στο Ίλιον μια μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας σε σχέση με τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τα δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού της περιοχής Αχαρνών που καλύπτουν και τη Δυτική Αθήνα. Η μέγιστη που καταγράφηκε πρόσφατα έφτασε τους 33,8°C, όμως νεφώσεις τις μεσημεριανές ώρες απέτρεψαν μεγαλύτερη άνοδο.

Η γενική τάση που προκύπτει από τα τρέχοντα προγνωστικά είναι η εξής: μικρή πτώση σήμερα, παροδική άνοδος από αύριο και επικράτηση πιο αισθητών θερμοκρασιών στο προσεχές Σαββατοκύριακο. Δεν αποκλείονται τοπικές, ασθενείς βροχές κυρίως στα βόρεια τμήματα της Αττικής κατά τις θερμές ώρες.

Σύντομη πτώση σήμερα: περίπου 2–3 βαθμοί κάτω από τη μέση τιμή της εποχής.

σήμερα: περίπου 2–3 βαθμοί κάτω από τη μέση τιμή της εποχής. Άνοδος το Σαββατοκύριακο : επάνοδος στα επίπεδα των 35°C , με τοπικές τιμές έως και 36°C .

: επάνοδος στα επίπεδα των , με τοπικές τιμές έως και . Περίοδος 16–22 Ιουλίου: τα προγνωστικά σημειώνουν πιο έντονη άνοδο, χωρίς όμως στη φάση αυτή στοιχεία για παρατεταμένο καύσωνα.

Τι σημαίνουν αυτά για τους κατοίκους του Ίλιου

Η μικρή πτώση σήμερα διευκολύνει τις εξωτερικές εργασίες και τις δραστηριότητες σε ανοικτούς χώρους, αλλά οι πιθανές μεσημεριανές μπόρες σημαίνουν ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν μαζί τους ένα ελαφρύ αδιάβροχο ή ομπρέλα, ειδικά αν κινούνται προς τα βόρεια σημεία της πόλης. Οι ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά, άτομα με χρόνιες παθήσεις) πρέπει να λαμβάνουν προφύλαξη τις θερμές ώρες του Σαββατοκύριακου, όταν αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας.

Στους 33,8°C έφτασε χθες η μέγιστη θερμοκρασία στον μετεωρολογικό σταθμό Αχαρνών.

Συνεπώς, για τους κατοίκους του Ίλιου προτείνεται η προσοχή σε δύο βασικά σημεία: την πιθανή τοπική αστάθεια (βροχές/καταιγίδες) κατά τις θερμές ώρες σήμερα και την ανάγκη ενυδάτωσης και αποφυγής παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο το προσεχές Σαββατοκύριακο, όταν η θερμοκρασία θα αυξηθεί ξανά.

Παράμετρος Τρέχουσα / Προβλεπόμενη τιμή Τελευταία καταγραφή μέγιστης 33,8°C Σαββατοκύριακο ~35–36°C 16–22 Ιουλίου Ενδεχόμενη εντονότερη άνοδος (όχι παρατεταμένος καύσωνας με τα σημερινά στοιχεία)

Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τα τοπικά μετεωρολογικά δεδομένα και θα ενημερώνουμε εφόσον υπάρξουν αλλαγές στις τάσεις ή επιδείνωση της αστάθειας. Οι πολίτες του Ίλιου καλό είναι να ελέγχουν τακτικά τις ενημερώσεις πριν από μετακινήσεις και εξωτερικές δραστηριότητες.