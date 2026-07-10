Πρωινή Ζώνη σε 29 δημοτικά της Π.Ε. Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2026-2027

Με απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και υπογραφή της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας, εγκρίθηκε η λειτουργία πρωινής ζώνης (07:00-08:00) σε 29 δημοτικά σχολεία της Π.Ε. Καρδίτσας για το επόμενο σχολικό έτος.

Έγκριση και στόχος

Εγκρίθηκε η λειτουργία Πρωινής Ζώνης σε 29 Δημοτικά Σχολεία της Περφερειακής Ενότητας Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2026-2027. Η απόφαση φέρει την υπογραφή της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Βασιλικής Ζιάκα, και βασίζεται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ωράριο και προϋποθέσεις

Η Πρωινή Ζώνη θα λειτουργεί καθημερινά από 07:00 έως 08:00 και απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ανάγκη να προσέλθουν στο σχολείο νωρίτερα από την έναρξη των υποχρεωτικών μαθημάτων. Η έγκριση αφορά σχολεία όπου διαπιστώθηκε ανάγκη και τηρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, δηλαδή ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών για την εγγραφή και τη φοίτηση στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα.

Τι σημαίνει για τις τοπικές οικογένειες

Η λειτουργία πρωινής ζώνης προσφέρει έμπρακτη διευκόλυνση σε γονείς και κηδεμόνες που εργάζονται ή έχουν δυσκολίες με τη μετακίνηση των παιδιών νωρίς το πρωί. Επιπλέον, επιτρέπει στα σχολεία να οργανώσουν πιο ευέλικτα το ωράριο των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια και τη φροντίδα των μαθητών πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Αριθμός σχολείων: 29

29 Ώρα λειτουργίας: 07:00 - 08:00

07:00 - 08:00 Σχολικό έτος: 2026-2027

Πρακτικά ζητήματα και επόμενα βήματα

Η απόφαση αναφέρει ότι η λειτουργία της πρωινής ζώνης ισχύει όπου διαπιστώθηκε ανάγκη και υπάρχουν οι προβλεπόμενες εγγραφές στο ολοήμερο προαιρετικό πρόγραμμα. Οι γονείς που ενδιαφέρονται θα πρέπει να ενημερωθούν από τα οικεία σχολεία για τις διαδικασίες εγγραφής και τα ωράρια, καθώς η οργάνωση και η αναλυτική εφαρμογή του προγράμματος παραμένουν στην αρμοδιότητα κάθε σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παράμετρος Πληροφορία Σχολικά έτη 2026-2027 Αριθμός σχολείων 29 Ώρες Πρωινής Ζώνης 07:00 - 08:00

Για τους κατοίκους της περιοχής, η απόφαση αυτή αποτελεί ένα χρήσιμο μέτρο κοινωνικής υποστήριξης που διευκολύνει την καθημερινότητα και ενισχύει τη λειτουργικότητα των σχολείων. Η τοπική εκπαιδευτική κοινότητα καλείται τώρα να υλοποιήσει τις αποφάσεις σε συνεργασία με γονείς, εκπαιδευτικούς και φορείς του τόπου, εξασφαλίζοντας την ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Πηγή: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας — Ανακοίνωση βάσει απόφασης υπογεγραμμένη από τη Βασιλική Ζιάκα.