Πρόσκαιρη δροσιά την εβδομάδα στην Ξάνθη πριν επανέλθει η ζέστη

Αίθριος καιρός Δευτέρα-Τρίτη με μέγιστες έως 32°C, μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Ξάνθης τη Δευτέρα. Από Τετάρτη παροδική πτώση θερμοκρασίας και αυξημένη αστάθεια, ενώ η ζέστη επιστρέφει από την Πέμπτη.

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Η νέα εβδομάδα ξεκινά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με γενικά αίθριο καιρό και καλοκαιρινές τιμές θερμοκρασίας. Οι τοπικές ομάδες μετεωρολογικής παρατήρησης στην περιοχή προβλέπουν δύο ήπιες ημέρες στην αρχή της εβδομάδας και μεταστροφή του σκηνικού στα μέσα αυτής, πριν η θερμοκρασία ξανανεβεί προς το ερχόμενο σαββατοκύριακο.

Τι περιμένουν οι επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ομάδας «Καιρικά Νέα Θράκης», η Δευτέρα και η Τρίτη θα κυλήσουν με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για εξορμήσεις σε παραλίες και βουνό. Σημειώνεται όμως ότι υπάρχει πιθανότητα τοπικών απογευματινών όμβρων στα ορεινά της Ξάνθης τη Δευτέρα.

Δευτέρα-Τρίτη: γενικά αίθριος καιρός, κατάλληλος για εξωτερικές δραστηριότητες.

γενικά αίθριος καιρός, κατάλληλος για εξωτερικές δραστηριότητες. Τετάρτη: πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας και ενδέχεται να εμφανιστεί αστάθεια.

πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας και ενδέχεται να εμφανιστεί αστάθεια. Πέμπτη και εξής: σταδιακή άνοδος του υδραργύρου και επιστροφή της ζέστης.

Η γενική εκτίμηση θέτει τις μέγιστες τιμές της αρχής της εβδομάδας κοντά στους 32°C, ενώ στα ορεινά οι πρωινές θερμοκρασίες θα είναι αισθητά χαμηλότερες.

Τοπικές λεπτομέρειες για την Ξάνθη

Για τον ορεινό όγκο της Ξάνθης, η πιθανότητα για μεμονωμένα φαινόμενα το απόγευμα της Δευτέρας πρέπει να ληφθεί υπόψη από όσους προγραμματίζουν πεζοπορίες ή δραστηριότητες στα υψώματα. Αντίθετα, στις πεδινές και παραθαλάσσιες ζώνες αναμένονται εξαιρετικές συνθήκες Δευτέρα και Τρίτη.

Περιοχή Εκτίμηση Ορεινά Ξάνθης (πρωινά) 11-15°C Περιοχές πεδινές/παραθαλάσσιες Μέγιστες κοντά σε 32°C

Επιπτώσεις και συστάσεις

Η πρόσκαιρη μεταβολή στα μέσα της εβδομάδας σημαίνει ότι οι επαγγελματίες της υπαίθρου και όσοι σχεδιάζουν εκδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να παρακολουθούν την ενημέρωση για πιθανές βροχοπτώσεις ή μεταβολές θερμοκρασίας. Οι επισκέπτες ορεινών περιοχών πρέπει να έχουν κατά νου την πιθανότητα απογευματινής αστάθειας και να εξοπλιστούν ανάλογα.

Συνοπτικά, η εβδομάδα προσφέρει μια σύντομη «ανάσα» δροσιάς πριν επιστρέψει η καλοκαιρινή ζέστη, με το κύριο ενδιαφέρον να εστιάζεται στην πρόσκαιρη αστάθεια του μεσοβδόμαδου.