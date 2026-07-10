Στο επίκεντρο η πρόληψη στο Αιγάλεω: 315 παιδιά έκαναν δωρεάν οδοντιατρικό έλεγχο

Ο Δήμος Αιγάλεω ολοκλήρωσε από 22 έως 29 Ιουνίου δωρεάν προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο στους παιδικούς σταθμούς, σε συνεργασία με τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο πλαίσιο του προγράμματος «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ».

Προληπτική παρέμβαση στους παιδικούς σταθμούς

Με στόχο την ενίσχυση της στοματικής υγείας των μικρών δημοτών, ο Δήμος Αιγάλεω ολοκλήρωσε επιτυχώς δωρεάν προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο στους Παιδικούς Σταθμούς της πόλης. Η δράση διενεργήθηκε από 22 έως 29 Ιουνίου, σε συνεργασία με τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο πλαίσιο του προγράμματος προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρικής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ».

Στο διάστημα της παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν δωρεάν προληπτικοί οδοντιατρικοί έλεγχοι σε 315 παιδιά, με τη συμβολή εθελοντών οδοντιάτρων και του προσωπικού των Παιδικών Σταθμών. Οι γονείς έλαβαν στο τέλος ατομικά δελτία με τα αποτελέσματα και εξατομικευμένες οδηγίες φροντίδας της στοματικής υγείας για κάθε παιδί.

Τομέας ευθύνης: Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών και Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αιγάλεω.

Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών και Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αιγάλεω. Συνεργάτες: «Το Χαμόγελο του Παιδιού», εθελοντές οδοντίατροι, επισκέπτες υγείας και προσωπικό παιδικών σταθμών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», εθελοντές οδοντίατροι, επισκέπτες υγείας και προσωπικό παιδικών σταθμών. Οφέλη: Προληπτικός έλεγχος, ενημέρωση γονέων και στοχευμένες οδηγίες φροντίδας για τα παιδιά.

«Η προστασία της υγείας των παιδιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και θεμελιώδη άξονα της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου»

Ο Δήμος ευχαρίστησε δημόσια τον πρόεδρο του οργανισμού, Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο, καθώς και την υπεύθυνη της πρωτοβουλίας Ευγενία Τζώρτζη, για τη συνεργασία και τον συντονισμό. Ειδική μνεία έγινε στους εθελοντές οδοντιάτρους, τους επισκέπτες υγείας και το προσωπικό των παιδικών σταθμών που συμμετείχαν στην υλοποίηση.

Τοπικές επιπτώσεις και συνέχεια

Η πρωτοβουλία ενισχύει την τοπική στρατηγική πρόληψης και αναδεικνύει την αξία της συνεργασίας ανάμεσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και φορείς κοινωνικής προσφοράς. Για τους γονείς του Αιγάλεω, ο δωρεάν έλεγχος σημαίνει άμεση πληροφόρηση για την κατάσταση της στοματικής υγείας των παιδιών τους και σαφείς οδηγίες για τη φροντίδα στο σπίτι, μειώνοντας τον κίνδυνο μελλοντικών προβλημάτων.

Η δημοτική αρχή ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο κύκλο πρωτοβουλιών πρόληψης και κοινωνικής προστασίας, με στόχο τη συστηματική παρακολούθηση της υγείας των παιδιών και την έγκαιρη παρέμβαση όπου απαιτείται.

Δράση Περίοδος Ωφελούμενοι Συνεργάτες Δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος 22-29 Ιουνίου 315 παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού», εθελοντές οδοντίατροι

Για τους δημότες του Αιγάλεω, η δράση επιβεβαιώνει την προτεραιότητα που δίνει ο Δήμος στην πρόληψη και στα προγράμματα που απευθύνονται στην οικογένεια. Η συνέχεια θα κριθεί από τη συνέχιση ανάλογων πρωτοβουλιών και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που παρέχονται στους γονείς και στον τοπικό επιστημονικό κόσμο.