Στρατηγικό σχέδιο Δήμου Λαρισαίων: ψηφιακές υπηρεσίες και μεγάλα έργα έως το 2030

Ο δήμος Λαρισαίων παρουσιάζει ορίζοντα έως το 2030 με τρεις πυλώνες δράσης — αντιπλημμυρική θωράκιση, χρηστή διοίκηση και ψηφιακή μετάβαση — και ανακοινώνει ήδη σημαντικές χρηματοδοτήσεις.

Κατεύθυνση «2030»: οι τρεις πυλώνες της δημοτικής στρατηγικής

Ο Δήμος Λαρισαίων διατυπώνει σε σαφή όρους το επιχειρησιακό του πλαίσιο με ορίζοντα το 2030, θέτοντας ως κύριους στόχους τη ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή μετάβαση της πόλης. Το σχέδιο, όπως το παρουσίασε ο δήμαρχος, εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες: την ενίσχυση των υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας, τη σταθεροποίηση των οικονομικών του δήμου μέσω αποτελεσματικής διοίκησης και την εφαρμογή πρακτικών ψηφιακών εργαλείων για την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η δέσμη μέτρων αποσκοπεί να εξασφαλίσει την προστασία των δημοτών από ακραία καιρικά φαινόμενα, να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να ενισχύσει τη διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών του δήμου.

Χρηματοδοτήσεις και έργα

Στελέχη του δήμου τονίζουν ότι μέσα σε 2,5 χρόνια εξασφαλίστηκαν πόροι σχεδόν 50 εκατ. ευρώ για έργα, υποδομές και υπηρεσίες. Οι πόροι αυτοί πρόκειται να αξιοποιηθούν για έργα που αφορούν κυρίως την αντιπλημμυρική θωράκιση και οδικά-αστικά έργα, καθώς και για την ψηφιοποίηση βασικών λειτουργιών του Δήμου.

Ψηφιακές παρεμβάσεις με πρακτικό προσανατολισμό

Το πρόγραμμα ψηφιακής μετάβασης της δημοτικής αρχής δεν αντιμετωπίζεται ως τεχνολογικό επίδειγμα αλλά ως εργαλείο άμεσης διευκόλυνσης των πολιτών. Μεταξύ των δράσεων που έχουν ήδη περιγραφεί περιλαμβάνονται:

Ελεγχόμενη στάθμευση στο κέντρο και στις περιφερειακές ζώνες.

Τοποθέτηση αισθητήρων για τη διασφάλιση θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ.

Παρακολούθηση δεδομένων για παραγωγή, αποκομιδή και ανακύκλωση απορριμμάτων.

Δημιουργία ψηφιακών υπηρεσιών για την απλούστευση πρακτικών συναλλαγών των δημοτών με τον Δήμο.

Η προσέγγιση αυτή στοχεύει στη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας των κατοίκων της Λάρισας: λιγότερο χρόνο αναμονής, καλύτερη διαχείριση χώρων στάθμευσης και πιο αξιόπιστες υπηρεσίες καθαριότητας και ανακύκλωσης.

Συνέργειες και διακυβέρνηση

Ο δήμος θέτει έμφαση στη συνεργασία με την Περιφέρεια και τις κεντρικές αρχές για την εκτέλεση υποδομών, ειδικά σε ό,τι αφορά την αντιπλημμυρική προστασία. Παράλληλα, προωθείται ένα πρόγραμμα «χρηστής διοίκησης» που στοχεύει στη σταθεροποίηση των δημοτικών οικονομικών και στη διασφάλιση πόρων για έργα ανάπτυξης.

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Για τους κατοίκους της Λάρισας τα παραπάνω σημαίνουν συγκεκριμένα οφέλη αλλά και προκλήσεις: απαραίτητη είναι η οργάνωση για την υλοποίηση μεγάλων έργων χωρίς καθυστερήσεις, η σωστή διαχείριση των κονδυλίων και η διαφάνεια στη λειτουργία των νέων ψηφιακών εργαλείων.

Τοπικός αντίκτυπος και επόμενα βήματα

Η στόχευση για μεταμόρφωση της πόλης σε «σύγχρονη, ανθεκτική και έξυπνη ευρωπαϊκή μητρόπολη» θέτει προσδοκίες για πιο λειτουργικό αστικό περιβάλλον, βελτίωση υπηρεσιών και αύξηση της εξωστρέφειας στον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Κεντρικό στοιχείο για την επιτυχία του σχεδίου θα είναι η σταδιακή υλοποίηση των έργων, η απορρόφηση των πόρων και η καθημερινή πληροφόρηση των δημοτών για τα στάδια προόδου.

Η παρακολούθηση των δεσμεύσεων, η αξιολόγηση των ψηφιακών εργαλείων και η συνεργασία με φορείς της περιοχής θα κρίνουν εάν οι εξαγγελίες θα μετατραπούν σε απτά αποτελέσματα για τη Λάρισα έως το 2030.