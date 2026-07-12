Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ξάνθης με θέματα έργων, προμηθειών και εκλογή αντιπροέδρου

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης καλείται σε τακτική συνεδρίαση στις 16/7/2026 στο Δημαρχείο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων που αφορούν εργασίες συντήρησης, προμήθειες για το καταφύγιο αδέσποτων και τεχνικά έργα οδών.

Τα βασικά της συνεδρίασης

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης θα συγκεντρωθεί σε τακτική συνεδρίαση την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 στις 10:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας). Η πρόσκληση εκδόθηκε από το Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου (αριθμ. πρωτ. 18509) και απευθύνεται στα μέλη της Επιτροπής καθώς και στους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

"Σας προσκαλούμε να προσέλθετε 16 Ιουλίου 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας)"

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, θέματα σχετιζόμενα με την εκλογή αντιπροέδρου της επιτροπής, την έγκριση πρακτικών από διαδικασίες διαπραγμάτευσης και διαγωνισμών, καθώς και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για μελλοντικές προμηθευτικές διαδικασίες.

Κύρια θέματα προς απόφαση

Εκλογή Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία (2024-2028), σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο.

Έγκριση πρακτικών διαπραγμάτευσης για υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης εφαρμογών λογισμικού του Δήμου.

Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για την προμήθεια φαρμάκων και ζωοτροφών που αφορούν το Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Δήμου Ξάνθης.

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης του άλσους Ευμοίρου.

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για τεχνικά έργα οδού, αποκατάσταση ζημιών και βελτίωση βατότητας οδικών τμημάτων της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών υπηρεσίας προμήθειας και άλλων σχετικών υπηρεσιών.

Από την πρόσκληση προκύπτει ότι εισηγήτριες σε συγκεκριμένα θέματα είναι στελέχη ή πρόεδροι των αντίστοιχων επιτροπών: η Αικατερίνη Μαυρομάτη για το πρακτικό υποστήριξης λογισμικού, η Αναστασία Βασίλα για την προμήθεια φαρμάκων/ζωοτροφών και η Φωτεινή Παπαθανασίου για το άλσος Ευμοίρου, ενώ για τα έργα οδών εισηγητής αναφέρεται ο Δημήτριος Γεραγάς.

Σημασία για την τοπική κοινωνία

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν έχουν πρακτικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των κατοίκων της Ξάνθης: η έγκριση συντήρησης λογισμικού αφορά τη λειτουργία δημοτικών υπηρεσιών και ψηφιακών εφαρμογών, η προμήθεια φαρμάκων και ζωοτροφών αφορά τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων στην πόλη, ενώ τα τεχνικά έργα οδών σχετίζονται απευθείας με τη βατότητα και την ασφάλεια των οδικών δικτύων στην περιοχή.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία συνεδρίασης 16/7/2026 Ώρα 10:00 Τοποθεσία Δημαρχιακό Κατάστημα, Πλατεία Δημοκρατίας Αρ. πρωτ. 18509

Η πρόσκληση αναφέρει επίσης τα τηλέφωνα επικοινωνίας του Γραφείου Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (τηλ. 25410 24432) και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Δήμου ως σημεία αναφοράς για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Για τους κατοίκους της Ξάνθης, η παρακολούθηση των αποφάσεων της Επιτροπής είναι χρήσιμη: επηρεάζουν τη συντήρηση δημόσιων χώρων, την προστασία των ζώων, και έργα οδοποιίας που βελτιώνουν την προσβασιμότητα και την ασφάλεια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα σχετικά πρακτικά και τις αποφάσεις μετά τη συνεδρίαση μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου.

Σημείωση: Η παρούσα αναφορά βασίζεται στο κείμενο πρόσκλησης της Δημοτικής Επιτροπής, όπως εκδόθηκε από τον Δήμο Ξάνθης (10-7-2026, Αρ. Πρωτ. 18509).