Τρίπολη: Ορκωμοσία αποφοίτων και διδακτόρων στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Σε κλίμα χαράς και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη η τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπου τιμήθηκαν απόφοιτοι προπτυχιακών, μεταπτυχιακών προγραμμάτων και διδακτορικοί.

Τελετή στο αμφιθέατρο «Αντώνιος Μπουκουβάλας»

Το πρωί της 10 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη η τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο «Αντώνιος Μπουκουβάλας» και συγκέντρωσε φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, συγγενείς και φίλους.

Στην εκδήλωση χαιρέτισαν εκπρόσωποι της διοίκησης του ιδρύματος και του τμήματος, οι οποίοι ευχήθηκαν στους αποφοίτους επιτυχία στην επαγγελματική τους πορεία και στα ερευνητικά τους βήματα. Η ατμόσφαιρα χαρακτηρίστηκε από χαμόγελα και αισιοδοξία, με πλήθος κόσμου να παρακολουθεί την τελετή.

«έκφρασαν τις πιο θερμές ευχές τους για καλή σταδιοδρομία στους νέους αποφοιτήσαντες»

Η παρουσία πλήθους πολιτών και οικογενειών επισφράγισε τον ρόλο του πανεπιστημίου ως κόμβου εκπαίδευσης και τοπικής ζωής στην πόλη. Για πολλούς κατοίκους της Τρίπολης τέτοιες εκδηλώσεις σηματοδοτούν την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και την προοπτική συνεργασιών με την τοπική αγορά.

Τοπικός αντίκτυπος και προοπτικές

Η ολοκλήρωση των σπουδών για σειρά πτυχιούχων και κατόχων διδακτορικού δημιουργεί άμεσα δεδομένα για την περιοχή: διαθέσιμοι επιστήμονες στον κλάδο της πληροφορικής, ενδεχόμενες συνεργασίες με επιχειρήσεις πληροφορικής και δυνατότητες ανάπτυξης ερευνητικών δράσεων στο πανεπιστήμιο. Η τοπική κοινότητα παρακολουθεί με ενδιαφέρον την πορεία αυτών των αποφοίτων, καθώς κάποιοι πιθανόν θα εγκατασταθούν ή θα συνεργαστούν με φορείς της Αρκαδίας.

Παράλληλα, η διοργάνωση μεγάλων ακαδημαϊκών εκδηλώσεων στο πανεπιστήμιο συμβάλλει στην κίνηση των καταστημάτων της πόλης την ημέρα της εκδήλωσης και ενισχύει την εικόνα της Τρίπολης ως εκπαιδευτικού κέντρου.

Ημερομηνία: 10 Ιουλίου 2026

10 Ιουλίου 2026 Χώρος: Αμφιθέατρο «Αντώνιος Μπουκουβάλας», Τρίπολη

Αμφιθέατρο «Αντώνιος Μπουκουβάλας», Τρίπολη Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας

Στην τελετή συμμετείχαν μέλη της πανεπιστημιακής ηγεσίας και της διοίκησης του τμήματος, οι οποίοι ευχήθηκαν στους νέους επαγγελματική πρόοδο. Η εξέλιξη των προσφερόμενων μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων παραμένει κεντρικό ζήτημα για την ακαδημαϊκή κοινότητα της Τρίπολης, καθώς επηρεάζει την ελκυστικότητα του ιδρύματος και τη δυναμική συνεργασιών με τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Η τελετή, πέρα από τον εορταστικό χαρακτήρα, λειτουργεί και ως δείκτης της συνεχιζόμενης παρουσίας και ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην πόλη της Τρίπολης, με άμεσες συνέπειες στην τοπική οικονομία, την εκπαίδευση και την απασχόληση.