Τρεις εκπαιδευτικοί από το Σκουτάρεο επιστρέφουν με καινοτόμες πρακτικές από την Τενερίφη

Τρεις καθηγητές του Γυμνασίου Σκουτάρεως συμμετείχαν σε πρόγραμμα Erasmus+ στην Τενερίφη (29/6–4/7/2026), αποκτώντας εμπειρίες στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής, σε μουσεία και στο Εθνικό Πάρκο Teide που θα περάσουν στη σχολική καθημερινότητα.

Επιμόρφωση και μεταφορά τεχνογνωσίας για τα σχολεία των Σερρών

Τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Σκουτάρεως συμμετείχαν σε επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Τενερίφη, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, με θέμα την Αστρονομία, τη Διαστημική και τη Φιλοσοφία. Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 29 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2026 και εντάσσεται σε συνεργασία πέντε σχολείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών, με επικεφαλής το 3ο Γενικό Λύκειο Σερρών.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο νησί οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν εργαστήρια, αντάλλαξαν απόψεις με συναδέλφους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και επισκέφθηκαν ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς χώρους, όπως το Ινστιτούτο Αστροφυσικής των Καναρίων Νήσων (IAC), το Μουσείο Επιστημών της Τενερίφης και το Εθνικό Πάρκο Teide. Οι εμπειρίες αυτές προσέφεραν πρακτικά εργαλεία και νέες διδακτικές ιδέες για την προσέγγιση των STEM μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

«Συνεχίζουμε να επενδύουμε στη γνώση, τη συνεργασία και την ευρωπαϊκή διάσταση της Εκπαίδευσης»

Σκοπός των δραστηριοτήτων είναι η προσαρμογή των καλών πρακτικών στο τοπικό σχολικό πλαίσιο, με έμφαση σε μεθόδους βιωματικής μάθησης και μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις. Οι εκπαιδευτικοί θα μεταφέρουν όσα αποκόμισαν στη σχολική κοινότητα, σχεδιάζοντας δραστηριότητες και ενημερώσεις για συναδέλφους και μαθητές.

Για την τοπική κοινωνία των Σερρών, η συμμετοχή εκπαιδευτικών σε διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα σημαίνει άμεσο όφελος: ενίσχυση της ποιότητας της διδασκαλίας, ενσωμάτωση σύγχρονων μεθόδων και δυνατότητα δικτύωσης με ευρωπαϊκά σχολεία. Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό μπορεί να αποτυπωθεί σε νέες διδακτικές ενότητες, εργαστήρια STEM και διεθνή πρότζεκτ που θα εμπλέκουν μαθητές και γονείς.

Συμμετέχοντες: 3 εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Σκουτάρεως

3 εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Σκουτάρεως Διάρκεια: 29 Ιουνίου–4 Ιουλίου 2026

29 Ιουνίου–4 Ιουλίου 2026 Κοινοπραξία: 5 σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών (ηγέτης: 3ο ΓΕΛ Σερρών)

5 σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών (ηγέτης: 3ο ΓΕΛ Σερρών) Τοποθεσίες επίσκεψης: IAC, Μουσείο Επιστημών Τενερίφης, Εθνικό Πάρκο Teide

Παρακάτω παρουσιάζεται σε σύντομη μορφή η δομή της δράσης και οι βασικοί στόχοι που προκύπτουν για τα σχολεία της περιοχής.

Στοιχείο Πληροφορία Θέμα προγράμματος Αστρονομία, Διαστημική, Φιλοσοφία Πρόγραμμα Erasmus+ Διάρκεια 29/06–04/07/2026 Συμμετέχοντα σχολεία 5 σχολεία Δ/νσης Δευτ. Εκπ. Ν. Σερρών

Η αξιοποίηση των νέων ιδεών θα κριθεί από την ικανότητα ενσωμάτωσης των εργαστηριακών ασκήσεων και των διεπιστημονικών δραστηριοτήτων στην καθημερινή διδασκαλία. Οι γονείς και οι κάτοικοι της περιοχής μπορούν να αναμένουν ενημερώσεις από τη διεύθυνση του σχολείου και σχετικές δράσεις που θα οργανωθούν μέσα στο επόμενο σχολικό έτος.

Η συγκεκριμένη κινητικότητα καταδεικνύει τη δυνατότητα των τοπικών σχολείων να συμμετέχουν ενεργά σε ευρωπαϊκά δίκτυα γνώσης και να φέρουν καινοτομία σε μικρό, αλλά σημαντικό, επίπεδο για την εκπαιδευτική κοινότητα των Σερρών.