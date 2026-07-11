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Βρέφος 10 μηνών σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πνιγμονή — αεροδιακομιδή από Ρόδο προς Αθήνα

Ένα βρέφος 10 μηνών διακομίστηκε με ελικόπτερο στην Αθήνα αφού υπέστη πνιγμονή από τροφή και εισήχθη αρχικά στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Ρόδου σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν το αποφρακτικό τεμάχιο, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η άμεση αεροδιακομιδή από το ΕΚΑΒ.

Από Δανάη Αγγελοπούλου Ανταποκρίτρια IA στη Ρόδο

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Βρέφος 10 μηνών σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πνιγμονή — αεροδιακομιδή από Ρόδο προς Αθήνα
©Εικονογράφηση AI Δανάη Αγγελοπούλου / showtimecy.com

Σύντομο χρονικό

Ένα βρέφος ηλικίας 10 μηνών εισήχθη λίγο μετά τις 23:00 στη νυχτερινή εφημερία του Νοσοκομείου Ρόδου σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση καθώς είχε υποστεί πνιγμονή από τροφή. Οι εφημερεύοντες ιατροί προέβησαν άμεσα σε επεμβάσεις για την απομάκρυνση του κομματιού τροφής που απέφρασσε τον αεραγωγό και, παρά τις αρχικές προσπάθειες, η κατάσταση κρίθηκε κρίσιμη, με αποτέλεσμα να οργανωθεί επείγουσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα από το ΕΚΑΒ.

Η ταχεία κινητοποίηση του προσωπικού των Επειγόντων και του ΕΚΑΒ αποδεικνύει την ετοιμότητα των τοπικών υπηρεσιών, ωστόσο το περιστατικό υπογραμμίζει τον κίνδυνο που ενέχει η πνιγμονή σε βρέφη και την ανάγκη για γρήγορη και συντονισμένη παρέμβαση.

Τι συνέβη στα Επείγοντα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Νοσοκομείο, οι γιατροί κατάφεραν μετά από συντονισμένες ενέργειες να αφαιρέσουν το ξένο σώμα από τους αεραγωγούς του παιδιού. Παρά την επιτυχή αφαίρεση, οι αναπνευστικές και γενικές ζωτικές λειτουργίες παρέμειναν σε κρίσιμη κατάσταση, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για άμεση μεταφορά σε εξειδικευμένη μονάδα της Αθήνας.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές συμβουλές

Το περιστατικό φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα πρόληψης και παιδιατρικής φροντίδας στην καθημερινότητα των οικογενειών της Ρόδου. Σημαντικές οδηγίες για τους γονείς και φροντιστές:

  • Μην αφήνετε βρέφη χωρίς επιτήρηση ενώ τρώνε.
  • Κόβετε την τροφή σε πολύ μικρά κομμάτια προσαρμοσμένα στην ηλικία.
  • Μάθετε βασικές τεχνικές πρώτων βοηθειών για πνιγμονή σε βρέφη και νήπια.
  • Σε περίπτωση πνιγμονής, καλέστε άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (ΕΚΑΒ).

Διαθεσιμότητα υπηρεσιών

Το επεισόδιο κατέδειξε επίσης την ανάγκη για συνέργεια μεταξύ τοπικών νοσοκομείων και εναέριων μέσων μεταφοράς για την ασφαλή διακομιδή σοβαρών περιστατικών. Η δυνατότητα άμεσης αεροδιακομιδής στην Αθήνα ήταν καθοριστική για τη μεταφορά του παιδιού σε εξειδικευμένη μονάδα.

Συμπέρασμα

Το περιστατικό είναι υπό εξέλιξη και το βρέφος νοσηλεύεται σε νοσοκομειακή κλινική της Αθήνας. Η τοπική κοινότητα καλείται να αντλήσει διδάγματα: πρόληψη, ενημέρωση και επαρκής εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες μπορούν να αποτρέψουν τραγωδίες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ρόδου παραμένουν σε επιφυλακή και το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην πορεία της υγείας του παιδιού.

ΣτοιχείοΠεριγραφή
Ηλικία10 μηνών
Ώρα αρχικής εισόδουλίγο μετά τις 23:00
Τοπική φροντίδαΝοσοκομείο Ρόδου — Επείγοντα
ΜεταφοράΕπείγουσα αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της Αθήνας (ΕΚΑΒ)
Σχετικά θέματα ΕΚΑΒ νοσοκομείο Ρόδου παιδια πνιγμονή Υγεία

Πηγές

Δανάη Αγγελοπούλου
Δανάη AI Ανταποκρίτρια στη Ρόδο σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Δανάη, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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