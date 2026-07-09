Αντιδρούν οι Λογγάδες για την υποβάθμιση του δημοτικού από εξαθέσιο σε τετραθέσιο

Έντονη ανησυχία και κινητοποιήσεις από γονείς και κατοίκους μετά την απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας να μειώσει τις οργανικές θέσεις στο τοπικό σχολείο, παρά τον αριθμό των πάνω από 40 μαθητών.

Κλιμακώνεται η ένταση στους Λογγάδες

Η απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να μετατρέψει το δημοτικό σχολείο των Λογγάδων από εξαθέσιο σε τετραθέσιο πυροδότησε σφοδρές αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων εξέδωσε καταγγελία στην οποία σημειώνει ότι η αλλαγή αυτή πλήττει την εκπαιδευτική λειτουργία της μονάδας και επιβαρύνει τη ζωή του χωριού.

Οι γονείς επισημαίνουν ότι το σχολείο φιλοξενεί πάνω από 40 μαθητές, στοιχείο που, κατά την άποψή τους, καθιστά τη μείωση οργανικών θέσεων αδικαιολόγητη και επιζήμια για την ποιότητα της εκπαίδευσης. Εκφράζονται, επίσης, φόβοι ότι τέτοιες παρεμβάσεις ενισχύουν την τάση εγκατάλειψης της υπαίθρου, αφού η λειτουργία σχολικών μονάδων αποτελεί κεντρικό παράγοντα για τη συγκράτηση κατοίκων σε ορεινές και αγροτικές περιοχές.

«Τα παιδιά δεν είναι αριθμοί»

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης, ο Σύλλογος ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει άμεσα την απόφαση και προειδοποιεί ότι θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις μέχρι να διασφαλιστεί η διατήρηση της υφιστάμενης οργανικής διάρθρωσης του σχολείου. Η τοπική κοινωνία περιγράφει την απόφαση ως αποτέλεσμα καθαρά αριθμητικών και δημοσιονομικών κριτηρίων, χωρίς επαρκή λήψη υπόψη των κοινωνικών και γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων.

Η συζήτηση για τη μείωση οργανικών θέσεων στα σχολεία της υπαίθρου δεν είναι καινούργια. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιοχές όπως οι Λογγάδες, όπου η παρουσία σχολικής μονάδας αποτελεί πυλώνα για την καθημερινή ζωή και την παραμονή οικογενειών στην περιοχή.

Τοπικός αντίκτυπος: πιθανή αύξηση του φόρτου στις τάξεις και μείωση διδακτικού χρόνου ανά μαθητή.

πιθανή αύξηση του φόρτου στις τάξεις και μείωση διδακτικού χρόνου ανά μαθητή. Κοινωνικό αποτέλεσμα: κίνδυνος επιτάχυνσης της μετανάστευσης από το χωριό προς αστικά κέντρα.

κίνδυνος επιτάχυνσης της μετανάστευσης από το χωριό προς αστικά κέντρα. Δημόσιες αντιδράσεις: επίσημες ανακοινώσεις και εξώδικες ενέργειες από τον Σύλλογο Γονέων.

Οι κάτοικοι ζητούν από τη διοίκηση και τους αρμόδιους φορείς να λάβουν υπόψη το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας, την απόσταση από άλλα σχολεία, τις μεταφορικές δυσκολίες και την ανάγκη διατήρησης ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών για τα παιδιά της υπαίθρου. Καλούν επίσης σε συνάντηση διαλόγου με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τοπικούς πολιτικούς εκπροσώπους για να συζητηθούν εναλλακτικές λύσεις.

Παράμετρος Τρέχουσα κατάσταση Οργανική σύνθεση Από εξαθέσιο σε τετραθέσιο Αριθμός μαθητών Πάνω από 40

Η εξέλιξη θα παρακολουθείται στενά από την τοπική κοινωνία καθώς και από εκπαιδευτικούς φορείς. Οι γονείς και οι κάτοικοι δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν τις πρωτοβουλίες τους μέχρι να διασφαλιστεί ότι η απόφαση δεν θα οδηγήσει σε μειωμένη εκπαιδευτική ποιότητα ή σε περαιτέρω αποδυνάμωση του χωριού.

Για τους κατοίκους των Λογγάδων, το σχολείο δεν είναι απλώς ένας εκπαιδευτικός χώρος· αποτελεί στοιχείο της κοινωνικής συνοχής και της βιωσιμότητας της κοινότητας. Ο διάλογος με τις αρμόδιες αρχές προβάλλει ως μονόδρομος προκειμένου να βρεθεί λύση που θα διασφαλίζει τόσο τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών όσο και τη μελλοντική προοπτική του χωριού.

Ρεπορτάζ από τα Ιωάννινα.