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Πολιτική Χαϊδάρι Δυτικός Τομέας Αθηνών

Χαϊδάρι: Δήμος ξεκινά καμπάνια για την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση

Η Δημοτική Αρχή αναλαμβάνει περιοδείες και ενημέρωση πολιτών, επισημαίνοντας ελλείψεις σε χρηματοδότηση και προσωπικό που πλήττουν βασικές υπηρεσίες του Χαϊδαρίου.

Από Κωνσταντίνος Κατσαράς Ανταποκριτής IA στον Δυτικό Τομέα Αθηνών

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Χαϊδάρι: Δήμος ξεκινά καμπάνια για την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση
©Εικονογράφηση AI Κωνσταντίνος Κατσαράς / showtimecy.com

Δήμος κινεί ενημερωτική εκστρατεία για ελλείμματα σε πόρους και προσωπικό

Η Δημοτική Αρχή του Χαϊδαρίου ανακοίνωσε την έναρξη καμπάνιας ενημέρωσης των πολιτών για τα προβλήματα υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης που, όπως είπε, επηρεάζουν τη λειτουργία βασικών δημοτικών υπηρεσιών. Η ανακοίνωση έγινε σε συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι της Τετάρτης 8 Ιουλίου.

Ο δήμαρχος ανέδειξε ότι η κρατική χρηματοδότηση προς τους δήμους δεν καλύπτει τα αναγκαία έξοδα και κάλεσε κατοίκους και εργαζόμενους να συμμετάσχουν στις διεκδικήσεις για αύξηση πόρων και μόνιμες προσλήψεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Δημοτική Αρχή πραγματοποιεί περιοδείες στις γειτονιές και συναντήσεις με εργαζόμενους προκειμένου να καταγράψει προβλήματα και αιτήματα.

Σημαντική αναφορά έγινε στις ιδιαίτερες ανάγκες που δημιουργούν τα διοικητικά όρια του Δήμου: εντός του Χαϊδαρίου λειτουργούν τρία νοσοκομεία, τρία στρατόπεδα καθώς και εκτεταμένες δασικές και ορεινές εκτάσεις. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, αυτά τα δεδομένα αυξάνουν τις απαιτήσεις σε τομείς όπως η καθαριότητα, η συντήρηση πρασίνου και η πολιτική προστασία.

«Το Χαϊδάρι στερείται το 60% της χρηματοδότησης που δικαιούται»

Στο μέτωπο της Πολιτικής Προστασίας ο δήμος καταγράφει σοβαρή έλλειψη προσωπικού: υπηρετεί μόλις ένας μόνιμος υπάλληλος, τέσσερις συμβασιούχοι με προσωρινές δικαστικές αποφάσεις και 15 εποχικοί πυροφύλακες. Η Δημοτική Αρχή τόνισε ότι ακόμη και η μισθοδοσία αυτού του προσωπικού δεν καλύπτεται επαρκώς από τους τρέχοντες πόρους.

  • Η Δημοτική Αρχή ζητά αύξηση της κεντρικής χρηματοδότησης.
  • Καλεί σε κοινές διεκδικήσεις με κατοίκους και εργαζόμενους.
  • Εντείνει τις περιοδείες ενημέρωσης στις γειτονιές.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οικονομικές εκκρεμότητες του δήμου με τρίτους φορείς: κατά την παρουσίαση, τα νοσοκομεία οφείλουν περίπου 1.000.000 ευρώ από δημοτικά τέλη, ενώ τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά φέρονται να χρωστούν 3.700.000 ευρώ σε οφειλές που αφορούν τη νέα διοίκηση από το 2023. Ο δήμαρχος σημείωσε ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή έχει καταφέρει να εισπράξει μέρος των οφειλών από τα Ναυπηγεία.

ΘέμαΑριθμός / Ποσό
Οφειλές νοσοκομείων≈ 1.000.000 €
Οφειλές Ναυπηγείων Σκαραμαγκά≈ 3.700.000 €
Πολιτική Προστασία (προσωπικό)1 μόνιμος, 4 συμβασιούχοι, 15 εποχικοί

Για τους κατοίκους του Χαϊδαρίου τα ζητήματα αυτά έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα: από την καθαριότητα και τη συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων μέχρι την ετοιμότητα της Πολιτικής Προστασίας σε περιπτώσεις πυρκαγιών ή έκτακτων αναγκών. Η Δημοτική Αρχή επιχειρεί να συσπειρώσει την τοπική κοινωνία γύρω από την ανάγκη μεγαλύτερων πόρων και σταθερότερης στελέχωσης, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι η λύση εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από παρεμβάσεις και αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο.

Σχετικά θέματα δήμος Πολιτική Προστασία τοπικά Χρηματοδότηση

Πηγές

Κωνσταντίνος Κατσαράς
Κωνσταντίνος AI Ανταποκριτής στον Δυτικό Τομέα Αθηνών σε σύνδεση

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