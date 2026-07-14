Ενισχυμένα μέτρα και έκκληση για πειθαρχία από το λιμάνι του Πειραιά ενόψει peak

Ο Υπουργός Ναυτιλίας επισκέφθηκε το λιμάνι του Πειραιά στην κορύφωση της θερινής εξόδου, τόνισε ότι «η ασφάλεια είναι πάνω από όλα» και κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες του Λιμενικού Σώματος.

Επίσκεψη και μηνύματα ασφάλειας στο κεντρικό λιμάνι

Στην καρδιά της θερινής περιόδου πραγματοποιήθηκε σήμερα επίσκεψη στο λιμάνι του Πειραιά από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με στόχο την εποπτεία της κίνησης και την ενίσχυση της επικοινωνίας με επιβάτες και προσωπικό. Η παρουσία του υπουργού συνέπεσε με την σταδιακή κορύφωση της εξόδου των εκδρομέων που ταξιδεύουν προς τα νησιά.

Στην ομιλία του ο Υπουργός υπογράμμισε ότι για την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες η ασφάλεια αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα, επισημαίνοντας παράλληλα τον ρόλο του Λιμενικού Σώματος στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

«Για εμάς η ασφάλεια είναι πάνω από όλα»

Κατά την περιήγησή του ο υπουργός διέσχισε το λιμάνι από την Πύλη Ε7 έως την Πύλη Ε1, όπου είχε σύντομες συνομιλίες με επιβάτες και οδηγούς φορτηγών οχημάτων. Ανέφερε επίσης ότι από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν ετησίως περίπου 10.700.000 άνθρωποι, στοιχείο που αναδεικνύει το μέγεθος της επιβατικής ροής και την ανάγκη για οργανωμένη διαχείριση στις ημέρες με μεγάλη πληρότητα.

Στελέχωση και μηνύματα προς τους πολίτες

Ο υπουργός τόνισε την παρουσία «χιλιάδων λιμενικών» σε όλα τα λιμάνια και τη σημασία της συνεργασίας των πολιτών με τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Στην ανακοίνωσή του απηύθυνε έκκληση για τήρηση οδηγιών, ειδικά όσο η πληρότητα των πλοίων αυξάνεται και ενδέχεται να φτάσει στο 100% μέχρι το peak του Δεκαπενταύγουστου.

Στη συνοδεία του υπουργού περιλαμβάνονταν ανώτατοι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος, γεγονός που επιβεβαιώνει την κεντρική ενασχόληση των αρχών με την ομαλή διεξαγωγή της επιβατικής κίνησης.

Τι σημαίνει αυτό για τους κατοίκους και τους ταξιδιώτες

Αυξημένη επιτήρηση: Πιο ενισχυμένη παρουσία λιμενικών και στελεχών σε κρίσιμα σημεία του λιμανιού.

Πιο ενισχυμένη παρουσία λιμενικών και στελεχών σε κρίσιμα σημεία του λιμανιού. Σύσταση για συνεργασία: Οι ταξιδιώτες καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για ασφαλέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση.

Οι ταξιδιώτες καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για ασφαλέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση. Πιθανά σημεία συμφόρησης: Πύλες επιβίβασης και χώροι αναμονής ενδέχεται να γεμίζουν, ειδικά κατά τις ώρες αιχμής.

Η σημερινή επίσκεψη υπηρετεί διπλό σκοπό: την άμεση εποπτεία των λειτουργιών στο λιμάνι και την αποστολή σαφούς μηνύματος προς το κοινό ότι οι αρχές παρακολουθούν και διασφαλίζουν τις συνθήκες ασφαλούς μετακίνησης. Η ενημέρωση και η τήρηση των οδηγιών θα είναι καθοριστικές για την αποφυγή προβλημάτων και την ομαλή διεξαγωγή των δρομολογίων κατά τις επόμενες εβδομάδες.

Στοιχείο Πληροφορία Ετήσιες αποχωρήσεις από Πειραιά 10.700.000 άτομα Διαδρομή επίσκεψης Πύλη Ε7 → Πύλη Ε1 Συνοδεία Ηγεσία Λιμενικού Σώματος και ανώτατοι αξιωματικοί

Για τους κατοίκους και τους συχνούς χρήστες του λιμανιού, η σύσταση είναι σαφής: να προγραμματίζουν την προσέλευση με επαρκή χρόνο, να ακολουθούν τις υποδείξεις των υπευθύνων και να επιδεικνύουν υπομονή καθώς η κίνηση αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ημέρες.