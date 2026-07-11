Έρχεται κύμα ζέστης στη Δυτική Αττική: το Σάββατο οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 34°C

Με ηλιοφάνεια και σημαντική άνοδο του υδραργύρου ξεκινά το Σαββατοκύριακο στη Δυτική Αττική. Σε Ελευσίνα, Ασπρόπυργο και Μάνδρα οι μέγιστες θα αγγίξουν τους 34°C — προειδοποιήσεις για ευάλωτες ομάδες και προτάσεις προστασίας.

Σταθεροποίηση και άνοδος της θερμοκρασίας

Το σαββατοκύριακο ανοίγει με αίθριο ουρανό και έντονη ηλιοφάνεια στη Δυτική Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει ταχύτερη άνοδο μετά τις πρωινές ώρες. Σε πολλές περιοχές της περιοχής ο υδράργυρος θα προσεγγίσει ή και θα φτάσει τους 32–34 °C, δημιουργώντας συνθήκες καλοκαιρινής ζέστης.

Πού θα είναι πιο έντονη η ζέστη

Ελευσίνα : πρωινές τιμές περίπου 21–23 °C , άνοδος στους 27 °C από τις 09:00, με μέγιστη κοντά στους 34 °C γύρω στις 15:00. Το βράδυ παραμένει ζεστό (περίπου 26–28 °C ).

: πρωινές τιμές περίπου , άνοδος στους από τις 09:00, με μέγιστη κοντά στους γύρω στις 15:00. Το βράδυ παραμένει ζεστό (περίπου ). Ασπρόπυργος : αντίστοιχο θερμοκρασιακό προφίλ, με μέγιστη στους 34 °C και ζεστή νύχτα.

: αντίστοιχο θερμοκρασιακό προφίλ, με μέγιστη στους και ζεστή νύχτα. Μάνδρα : ήπιο πρωινό (21–23 °C) και μέγιστη στους 34 °C το απόγευμα.

: ήπιο πρωινό (21–23 °C) και μέγιστη στους το απόγευμα. Μέγαρα : πιο ήπιες συνθήκες — μέγιστη περίπου 32 °C , πρωινές τιμές 22–23 °C.

: πιο ήπιες συνθήκες — μέγιστη περίπου , πρωινές τιμές 22–23 °C. Φυλή / Άνω Λιόσια: δροσερό ξεκίνημα (18–20 °C), αλλά γρήγορη άνοδος στους 30 °C το μεσημέρι και ~33 °C το απόγευμα, με νυχτερινή πτώση στους 23–26 °C.

Περιοχή Πρωί Μέγιστη (απόγευμα) Βράδυ Ελευσίνα 21–23 °C 34 °C 26–28 °C Ασπρόπυργος — 34 °C — Μάνδρα 21–23 °C 34 °C — Μέγαρα 22–23 °C 32 °C 26–28 °C Φυλή / Άνω Λιόσια 18–20 °C 33 °C 23–26 °C

Τι σημαίνει αυτό για τους κατοίκους

Η απότομη άνοδος της θερμοκρασίας έχει πρακτική επίπτωση στην καθημερινότητα: αυξημένη ανάγκη για προφύλαξη ευπαθών ομάδων (ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά, ασθενείς), προσαρμογή ωραρίων για εργασία σε εξωτερικούς χώρους και προσοχή σε δραστηριότητες που αυξάνουν την έκθεση στον ήλιο. Επισημαίνεται επίσης η πιθανή επιβάρυνση του δικτύου παροχής ρεύματος λόγω εντατικής χρήσης κλιματισμού — χρήσιμο να είναι κανείς προετοιμασμένος.

Συστάσεις για τις επόμενες ώρες

Αποφυγή παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο τις ώρες 11:00–17:00.

Σωστή ενυδάτωση και ελαφριά, ανοιχτόχρωμα ρούχα.

Ειδική μέριμνα για ευπαθείς ομάδες: παρακολούθηση θερμοκρασίας χώρων, πρόσβαση σε δροσερό περιβάλλον.

Προγραμματισμός εξωτερικών εργασιών νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.

Οι τοπικές υπηρεσίες παρακολουθούν τις καιρικές συνθήκες· τυχόν επιδείνωση ή μεγάλες αποκλίσεις από τις προβλεπόμενες τιμές θα ανακοινωθούν εγκαίρως από τους μετεωρολογικούς φορείς.

Σημείωση: Οι παραπάνω θερμοκρασίες προέρχονται από την περιγραφή των αναλυτικών τοπικών στοιχείων για τη Δυτική Αττική και αφορούν τις προβλέψεις για το Σάββατο 11 Ιουλίου.