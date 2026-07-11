Έρχεται κύμα ζέστης στη Δυτική Αττική: το Σάββατο οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 34°C

Σταθεροποίηση και άνοδος της θερμοκρασίας
Το σαββατοκύριακο ανοίγει με αίθριο ουρανό και έντονη ηλιοφάνεια στη Δυτική Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει ταχύτερη άνοδο μετά τις πρωινές ώρες. Σε πολλές περιοχές της περιοχής ο υδράργυρος θα προσεγγίσει ή και θα φτάσει τους 32–34 °C, δημιουργώντας συνθήκες καλοκαιρινής ζέστης.
Πού θα είναι πιο έντονη η ζέστη
- Ελευσίνα: πρωινές τιμές περίπου 21–23 °C, άνοδος στους 27 °C από τις 09:00, με μέγιστη κοντά στους 34 °C γύρω στις 15:00. Το βράδυ παραμένει ζεστό (περίπου 26–28 °C).
- Ασπρόπυργος: αντίστοιχο θερμοκρασιακό προφίλ, με μέγιστη στους 34 °C και ζεστή νύχτα.
- Μάνδρα: ήπιο πρωινό (21–23 °C) και μέγιστη στους 34 °C το απόγευμα.
- Μέγαρα: πιο ήπιες συνθήκες — μέγιστη περίπου 32 °C, πρωινές τιμές 22–23 °C.
- Φυλή / Άνω Λιόσια: δροσερό ξεκίνημα (18–20 °C), αλλά γρήγορη άνοδος στους 30 °C το μεσημέρι και ~33 °C το απόγευμα, με νυχτερινή πτώση στους 23–26 °C.
|Περιοχή
|Πρωί
|Μέγιστη (απόγευμα)
|Βράδυ
|Ελευσίνα
|21–23 °C
|34 °C
|26–28 °C
|Ασπρόπυργος
|—
|34 °C
|—
|Μάνδρα
|21–23 °C
|34 °C
|—
|Μέγαρα
|22–23 °C
|32 °C
|26–28 °C
|Φυλή / Άνω Λιόσια
|18–20 °C
|33 °C
|23–26 °C
Τι σημαίνει αυτό για τους κατοίκους
Η απότομη άνοδος της θερμοκρασίας έχει πρακτική επίπτωση στην καθημερινότητα: αυξημένη ανάγκη για προφύλαξη ευπαθών ομάδων (ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά, ασθενείς), προσαρμογή ωραρίων για εργασία σε εξωτερικούς χώρους και προσοχή σε δραστηριότητες που αυξάνουν την έκθεση στον ήλιο. Επισημαίνεται επίσης η πιθανή επιβάρυνση του δικτύου παροχής ρεύματος λόγω εντατικής χρήσης κλιματισμού — χρήσιμο να είναι κανείς προετοιμασμένος.
Συστάσεις για τις επόμενες ώρες
- Αποφυγή παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο τις ώρες 11:00–17:00.
- Σωστή ενυδάτωση και ελαφριά, ανοιχτόχρωμα ρούχα.
- Ειδική μέριμνα για ευπαθείς ομάδες: παρακολούθηση θερμοκρασίας χώρων, πρόσβαση σε δροσερό περιβάλλον.
- Προγραμματισμός εξωτερικών εργασιών νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.
Οι τοπικές υπηρεσίες παρακολουθούν τις καιρικές συνθήκες· τυχόν επιδείνωση ή μεγάλες αποκλίσεις από τις προβλεπόμενες τιμές θα ανακοινωθούν εγκαίρως από τους μετεωρολογικούς φορείς.
Σημείωση: Οι παραπάνω θερμοκρασίες προέρχονται από την περιγραφή των αναλυτικών τοπικών στοιχείων για τη Δυτική Αττική και αφορούν τις προβλέψεις για το Σάββατο 11 Ιουλίου.