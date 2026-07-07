Ίασμος: Εσπερινό ΕΠΑΛ από το 2026-2027 με τρεις σύγχρονους τομείς σπουδών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4010/02.07.2026 η απόφαση για την ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑΛ στον Ίασμο. Το σχολείο ξεκινά τη λειτουργία του το 2026-2027, με τομείς Γεωπονίας-Τροφίμων & Περιβάλλοντος, Πληροφορικής και Διοίκησης & Οικονομίας.

Νέα εκπαιδευτική δομή στον Ίασμο με επίσημη θεσμοθέτηση

Με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ Β’ 4010/02.07.2026 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ιδρύεται Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο στον Ίασμο Ροδόπης, το οποίο θα ξεκινήσει να λειτουργεί από το σχολικό έτος 2026-2027. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το τοπικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και προσθέτει μια δημόσια επιλογή κατάρτισης για όσους επιδιώκουν επαγγελματικά προσόντα με ευέλικτη φοίτηση.

Τρεις τομείς με σαφή τοπικό αντίκτυπο

Το νέο σχολείο θα λειτουργήσει με τρεις κατευθύνσεις σπουδών που εναρμονίζονται με τις ανάγκες της περιοχής:

Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος

Πληροφορικής

Διοίκησης & Οικονομίας

Οι επιλογές αυτές δημιουργούν γέφυρες με την τοπική αγορά: από την αγροδιατροφή και τη διαχείριση φυσικών πόρων έως τις ψηφιακές εφαρμογές και τις βασικές δεξιότητες διοίκησης σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ειδικά στη Ροδόπη, όπου ο πρωτογενής τομέας και η μικρή επιχειρηματικότητα παραμένουν κρίσιμοι, η ύπαρξη εσπερινού κύκλου μπορεί να υποστηρίξει εργαζόμενους και νέους που θέλουν να εξελίξουν τις γνώσεις τους χωρίς να διακόψουν την εργασία τους.

Τομέας Εστίαση σπουδών Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος Σύνδεση με αγροδιατροφική παραγωγή και περιβαλλοντική διαχείριση Πληροφορικής Ψηφιακές δεξιότητες και τεχνολογικές εφαρμογές Διοίκησης & Οικονομίας Βασικές αρχές διοίκησης, οικονομικών και λειτουργιών επιχειρήσεων

Τι σημαίνει για νέους και ενήλικες στον Ίασμο

Το Εσπερινό ΕΠΑΛ απευθύνεται σε μαθητές που επιδιώκουν επαγγελματικά προσόντα μέσα από δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, αλλά και σε ενήλικες που θέλουν να αναβαθμίσουν δεξιότητες ή να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση. Η φοίτηση το απόγευμα εξυπηρετεί όσους εργάζονται, προσφέροντας δρόμο προς σύγχρονες ειδικότητες και αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα. Για τον Ίασμο, αυτό μεταφράζεται σε ενίσχυση της απασχολησιμότητας και συγκράτηση ανθρώπινου δυναμικού στην τοπική κοινωνία.

Θεσμική τοποθέτηση και προσδοκίες

Ο Δήμαρχος Ιάσμου Τζανέρ Ιμάμ χαρακτήρισε την ίδρυση «σημαντική εξέλιξη» για την περιοχή, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της στη μάθηση και την ανάπτυξη. Σε χαρακτηριστικό απόσπασμα αναφέρει:

«ουσιαστική επένδυση στη γνώση, στη δια βίου μάθηση και στην ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας»

Παράλληλα, ο Δήμος δηλώνει ότι θα στηρίξει πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν την εκπαίδευση και την προοπτική του τόπου. Η δημόσια αυτή δέσμευση είναι κρίσιμη για τη λειτουργία μιας νέας σχολικής μονάδας, καθώς διευκολύνει συνέργειες με τοπικούς φορείς και επαγγελματικούς κλάδους.

Πρακτικά επόμενα βήματα για κατοίκους και επιχειρήσεις

Με την τυπική ίδρυση μέσω ΦΕΚ, αναμένονται οι διαδικαστικές ενέργειες που θα ακολουθήσουν έως την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Για τους κατοίκους, το ενδιαφέρον εστιάζει:

στην έγκαιρη ενημέρωση για τις εγγραφές και τις προϋποθέσεις φοίτησης,

στη χαρτογράφηση αναγκών δεξιοτήτων σε συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις,

στη δυνατότητα διασύνδεσης θεωρίας και πράξης μέσα από εργαστηριακές και πρακτικές δραστηριότητες.

Αν και οι λεπτομέρειες εφαρμογής θα καθοριστούν από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές, η σύσταση του Εσπερινού ΕΠΑΛ στον Ίασμο εισάγει μια σταθερή, δημόσια υποδομή που μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός αναβάθμισης δεξιοτήτων για τον αγροτικό, εμπορικό και υπηρεσιακό ιστό της περιοχής.

Γιατί αυτή η κίνηση μετρά για τη Ροδόπη

Στη σύγχρονη αγορά εργασίας, η επανειδίκευση και η δια βίου μάθηση αποτελούν πλέον αναγκαιότητες. Η επιλογή των τριών τομέων δεν είναι τυχαία: αφενός, απαντά σε παραδοσιακά ισχυρούς κλάδους της Ροδόπης, αφετέρου, εισάγει δεξιότητες που ζητούνται όλο και περισσότερο (ψηφιακές και διοικητικές). Η παρουσία του σχολείου στον Ίασμο δίνει πρόσβαση σε νέες προοπτικές χωρίς μετακινήσεις σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα, κάτι που μειώνει κόστος και χρόνο για τις οικογένειες της περιοχής.