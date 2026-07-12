Καύσωνας και ήλιος στα Μέγαρα — μέγιστη 32°C, προσοχή στην έκθεση και την ενυδάτωση

Αίθριος καιρός την Κυριακή στη Δυτική Αττική με υψηλές θερμοκρασίες — στα Μέγαρα η μέγιστη θα φτάσει τους <strong>32°C</strong>. Συστάσεις για προστασία από τη ζέστη.

Σύντομο δελτίο για τη μέρα

Η Κυριακή προβλέπεται με πλήρη ηλιοφάνεια και θερμές συνθήκες σε όλη τη Δυτική Αττική. Στα Μέγαρα η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 32°C, δημιουργώντας ευνοϊκό περιβάλλον για εξορμήσεις σε κοντινές παραλίες αλλά και αυξημένο κίνδυνο θερμικής καταπόνησης για ευπαθείς ομάδες.

Πώς θα κινηθεί η θερμοκρασία

Το πρώτο μέρος της ημέρας ξεκινά με πιο δροσερές ώρες, όμως η άνοδος του υδραργύρου θα είναι γρήγορη τις πρωινές ώρες και η μέγιστη θα καταγραφεί τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Αναμένονται επίσης ασθενείς άνεμοι οι οποίοι δεν θα ανακουφίσουν σημαντικά τη θερμοκρασία.

Ελευσίνα, Ασπρόπυργος: κορυφαίες τιμές έως 33–34°C .

κορυφαίες τιμές έως . Μάνδρα: παρόμοια ζέστη, με μέγιστες γύρω στους 34°C .

παρόμοια ζέστη, με μέγιστες γύρω στους . Μέγαρα: μέγιστη γύρω στους 32°C, ιδανικό για παραλίες αλλά με προσοχή στη διάρκεια έκθεσης.

Τοπικές επιπτώσεις και προτάσεις

Για τους κατοίκους της περιοχής οι κύριες συνέπειες αφορούν την ανάγκη για προσαρμογή καθημερινών δραστηριοτήτων: εργασίες στον εξωτερικό χώρο, μετακινήσεις και εκδηλώσεις με έντονη έκθεση στον ήλιο πρέπει να προγραμματιστούν νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Ειδικότερα, συνιστάται αυξημένη προσοχή για ηλικιωμένους, παιδιά και όσους έχουν προβλήματα υγείας.

«Οι ειδικοί συνιστούν στους πολίτες που θα βρεθούν σε εξωτερικούς χώρους να φροντίζουν για τη σωστή ενυδάτωσή τους και να αποφεύγουν την άσκοπη, πολύωρη έκθεση στον ήλιο κατά τις θερμότερες μεσημεριανές ώρες.»

Επιπλέον, η αυξημένη ζέστη μπορεί να επηρεάσει μικρές τοπικές επιχειρήσεις με υπαίθριες δραστηριότητες και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι οποίες οφείλουν να λάβουν μέτρα για την προστασία εργαζομένων.

Πίνακας τοπικών θερμοκρασιών (εκτίμηση)

Τοποθεσία Ελάχιστη (°C) Μέγιστη (°C) Ελευσίνα 22 33–34 Ασπρόπυργος 22 33–34 Μάνδρα — 34 Μέγαρα — 32 Φυλή / Άνω Λιόσια 20 33

Συνοπτικά, η ημέρα θα έχει χαρακτηριστικά συνηθισμένου καλοκαιρινού κύματος για το Θριάσιο. Η τοπική συμβουλή είναι απλή: νερό, σκιά και περιορισμός της έκθεσης τις πιο θερμές ώρες.