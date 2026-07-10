Μεγάλη κινητοποίηση στην Κοζάνη ζητά παράταση των λιγνιτικών μονάδων και στήριξη της τοπικής οικονομίας

Πανδυτικομακεδονικό συλλαλητήριο στην Κεντρική Πλατεία Κοζάνης με τη συμμετοχή της ΠΕΔ, της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και εκπροσώπων δήμων που ζητούν παράταση λειτουργίας μονάδων και μέτρα για τη διασφάλιση θέσεων εργασίας.

Συγκέντρωση με κεντρικό αίτημα την επαγγελματική και οικονομική επιβίωση της περιοχής

Μαζική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Κεντρική Πλατεία Κοζάνης, όπου φορείς της Δυτικής Μακεδονίας διατύπωσαν έντονη διαμαρτυρία ενάντια στο σχεδιασμό της απολιγνιτοποίησης που, όπως υποστηρίζουν, απειλεί την τοπική οικονομία και τις θέσεις εργασίας.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Μακεδονίας, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και εκπρόσωποι των δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Γρεβενών και άλλων δημοτικών αρχών. Το πλήθος των παρευρισκομένων και το εύρος των φορέων που πήραν μέρος αντικατοπτρίζουν την έκταση των ανησυχιών για την οικονομική και κοινωνική συνέχεια της περιοχής.

"το μέλλον του τόπου και την επιβίωση της τοπικής κοινωνίας"

Οι διοργανωτές τόνισαν ότι η διαμαρτυρία δεν είναι θεωρητική: επικαλούνται ήδη σε εξέλιξη κλείσιμο ατμοηλεκτρικών σταθμών και ορυχείων, καθώς και περιορισμούς στη λειτουργία ακόμη και της νεότερης μονάδας Πτολεμαΐδα V. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τους φορείς, έχει προκαλέσει βαθιές πληγές στην τοπική οικονομία, δημογραφική συρρίκνωση και απώλεια θέσεων εργασίας.

Τα βασικά αιτήματα που τέθηκαν δημόσια στο συλλαλητήριο επικεντρώνονται σε τρεις άξονες:

Παράταση λειτουργίας των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων ως μέτρο ενεργειακής ασφάλειας και για τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων ως μέτρο ενεργειακής ασφάλειας και για τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Πραγματική στήριξη της τοπικής οικονομίας με έργα και επενδύσεις που θα αντισταθμίσουν την απώλεια εισοδημάτων.

της τοπικής οικονομίας με έργα και επενδύσεις που θα αντισταθμίσουν την απώλεια εισοδημάτων. Προστασία από υψηλό ενεργειακό κόστος που επιβαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην περιοχή.

Η παρουσία τοπικής αυτοδιοίκησης, συνδικαλιστικών φορέων και κοινωνικών συλλογικοτήτων έδωσε στην κινητοποίηση χαρακτήρα συντονισμένης πίεσης προς τις κεντρικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη Δυτική Μακεδονία. Οι διοργανωτές ζητούν να τεθούν στο τραπέζι συγκεκριμένα μέτρα για μια δίκαιη μετάβαση που δεν θα αφήσει την περιοχή εκτεθειμένη στα οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα της απολιγνιτοποίησης.

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, επαναλαμβάνεται η απαίτηση για χειροπιαστές λύσεις που θα διασφαλίσουν απασχόληση και εισόδημα για τους κατοίκους. Η πίεση από τα τοπικά σώματα πιθανότατα θα συνεχιστεί με νέες πρωτοβουλίες και διεκδικήσεις, ενώ οι πολίτες της περιοχής αναμένουν την ανταπόκριση των κεντρικών φορέων σε προτάσεις που να τεκμηριώνουν τη βιωσιμότητα μιας μεταβατικής περιόδου.

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Για τους κατοίκους της Κοζάνης και της περιφέρειας, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει πώς θα σχεδιαστεί η επόμενη ημέρα ώστε να μειωθεί το κοινωνικό και οικονομικό κόστος της ενεργειακής μετάβασης. Οι τοπικές αρχές και οι φορείς ζητούν τώρα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και επενδυτικές δεσμεύσεις που να συνοδεύουν οποιοδήποτε σχέδιο κλεισίματος ή περιορισμού λειτουργίας μονάδων.

Η κινητοποίηση στην Κοζάνη καταγράφεται ως ένα σαφές μήνυμα ότι η Δυτική Μακεδονία απαιτεί ρόλο και φωνή στις αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον της.