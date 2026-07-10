Μεγάλη συγκέντρωση ΚΚΕ–ΚΝΕ στον Πειραιά: «Ούτε στον Πειραιά, ούτε πουθενά»

Μαζική ήταν η παρουσία στην συγκέντρωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στον Πειραιά, όπου ομιλητής κάλεσε σε «μπλόκο στους φασίστες» και τόνισε την ανάγκη καθημερινής εγρήγορσης στις γειτονιές της πόλης.

Συγκέντρωση και μήνυμα εγρήγορσης στις γειτονιές του Πειραιά

Μαζική συγκέντρωση πραγματοποίησαν στον Πειραιά το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, στέλνοντας ισχυρό πολιτικό μήνυμα κατά των φασιστικών ομάδων και υπερασπιζόμενοι τον δημόσιο χώρο των γειτονιών. Ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Μάκης Μακρής, ο οποίος, απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους, κατέστησε σαφές ότι η παρουσία των οργανώσεων θα είναι συνεχής «στους δρόμους» της πόλης.

«Ούτε στον Πειραιά, ούτε πουθενά! Μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά!»

Στην ομιλία τονίστηκε επίσης η ανάγκη απομόνωσης των νοσταλγών του ναζισμού και των οργανώσεων που αποκάλεσαν «απολειφάδια της Χρυσής Αυγής και άλλων φασιστικών παραφυάδων». Η αναφορά περιέλαβε ιστορικά σημεία αναφοράς για την τοπική μνήμη, όπως το Μπλόκο της Κοκκινιάς και τη Μάχη της Ηλεκτρικής, σημεία που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τους κατοίκους της περιοχής.

Η κινητοποίηση, σύμφωνα με τα δημόσια λεγόμενα της εκδήλωσης, στοχεύει στην καθημερινή παρουσία σε συγκεκριμένες γειτονιές: Κοκκινιά, Κορυδαλλός, Κερατσίνι, Δραπετσώνα και Πέραμα. Το κάλεσμα υπογράμμισε ότι η απομόνωση της φασιστικής ιδεολογίας είναι υπόθεση του λαϊκού κινήματος και των νέων, μαθητών και φοιτητών.

Για τους κατοίκους της πόλης, η συγκέντρωση έχει τρεις άμεσες επιπτώσεις:

Επανατοποθέτηση της δημόσιας συζήτησης για την ασφάλεια και την πολιτική παρουσία στην περιοχή.

Ενίσχυση των δράσεων μνήμης που αναφέρονται στις τοπικές αντιστασιακές δοκιμασίες και καταδίκες του ναζισμού.

Πιθανή περαιτέρω κινητοποίηση συλλογικοτήτων και πολιτικών σχημάτων σε τοπικό επίπεδο.

Σε πρακτικό επίπεδο, οι κάτοικοι που ζουν ή εργάζονται στις αναφερόμενες γειτονιές ενδέχεται να συναντήσουν συχνότερες δημόσιες συγκεντρώσεις ή κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες, καθώς οι διοργανωτές δεσμεύτηκαν για «παραμονή στους δρόμους» αν χρειαστεί. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη στάθμευση, την κυκλοφορία σε τοπικούς άξονες και τη λειτουργία μικρών επιχειρήσεων σε ώρες εκδηλώσεων.

Η αναφορά σε ιστορικά γεγονότα τοπικής μνήμης υπογραμμίζει και έναν δεύτερο στόχο της κινητοποίησης: τη διατήρηση και την υπεράσπιση χώρων και μνημείων μνήμης, ιδίως όταν αυτά γειτνιάζουν με σχέδια εμπορευματοποίησης ή αλλαγής χρήσης. Το ζήτημα αυτό έχει απασχολήσει τον Πειραιά και σε παλαιότερες τοπικές αντιπαραθέσεις.

Θέμα Αντίκτυπος για τους κατοίκους Συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις Πιθανές ρυθμίσεις κυκλοφορίας και συγκεντρώσεις σε κεντρικά σημεία Ανάδειξη τοπικής μνήμης Πίεση για προστασία ιστορικών χώρων και εκδηλώσεις μνήμης Κάλεσμα για καθημερινή παρουσία Ενίσχυση κοινωνικής εγρήγορσης και κινητοποιήσεων

Η κινητοποίηση στοχεύει, όπως επισημάνθηκε, στην ευρύτερη κοινωνική απομόνωση της φασιστικής ρητορικής και στην ενεργή υπεράσπιση του δημόσιου χώρου από ομάδες που θεωρούνται απορριπτέες από τους διοργανωτές. Για τον τοπικό πληθυσμό, το αποτέλεσμα αυτής της επιμονής θα κριθεί από τη συνέχεια των δράσεων και την ανταπόκριση άλλων φορέων της πόλης.

Η παρουσία χιλιάδων εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων, μαθητών και φοιτητών, όπως αναφέρθηκε, δείχνει ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται σε μικρές ομάδες αλλά αφορά ευρύτερα κοινωνικά στρώματα του Πειραιά, γεγονός που αναμένεται να διαμορφώσει τη δημόσια συζήτηση στις επόμενες εβδομάδες.