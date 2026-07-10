Μηνυτήρια αναφορά για την ανατίναξη εκσκαφέων στο Ορυχείο Μαυροπηγής — επιπτώσεις στην Πτολεμαΐδα

Κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο μήνυση που ζητεί τη διερεύνηση των αποφάσεων και των επιπτώσεων από την καταστροφή εξοπλισμού στο ορυχείο Μαυροπηγής, με αναφορές σε δημόσια ζημία και σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας.

Νομική κίνηση μετά το περιστατικό στο Μαυροπήγη

Κατατέθηκε σήμερα στον Άρειο Πάγο μηνυτήρια αναφορά που αφορά την ανατίναξη εκσκαφέων στο Ορυχείο Μαυροπηγής, όπως αναφέρει σχετική ενημέρωση των Δημοκρατών. Η αναφορά ζητεί την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες ελήφθη και υλοποιήθηκε η συγκεκριμένη απόφαση, θέτοντας στο επίκεντρο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τις τυχόν οικονομικές επιπτώσεις για τη δημόσια περιουσία.

Στο κείμενο της μηνυτήριας αναφοράς επισημαίνεται επίσης ανησυχία για την πιθανή επίδραση του συμβάντος στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, λόγω της θέσης και του ρόλου του ορυχείου στην τοπική και εθνική ενεργειακή αλυσίδα.

«Η αναφορά θέτει υπόψη της Δικαιοσύνης στοιχεία που, κατά την κρίση των συντακτών της, καθιστούν αναγκαία τη διερεύνηση της διαδικασίας λήψης των σχετικών αποφάσεων, της ενδεχόμενης οικονομικής ζημίας στη δημόσια περιουσία, καθώς και της πιθανής επίδρασής τους στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.»

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της αναφοράς αναφέρεται ότι οι συντάκτες ζήτησαν να εξετασθεί, μεταξύ άλλων, εάν λήφθηκαν υπόψη επισημάνσεις και προειδοποιήσεις που είχαν διατυπωθεί πριν από το περιστατικό από φορείς όπως ο ΑΔΜΗΕ, η ΡΑΑΕΥ και το Συνδικάτο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η μηνυτήρια αναφορά είναι προϊόν πολύμηνης συλλογής και τεκμηρίωσης αποδεικτικού υλικού από τους αρμόδιους τομείς των Δημοκρατών.

Αντικείμενο της έρευνας: διαδικασία λήψης απόφασης για ανατίναξη εκσκαφέων.

Ζητούμενα: οικονομική ζημία στη δημόσια περιουσία και επιπτώσεις στην ενεργειακή ασφάλεια.

Φορείς που αναφέρονται: ΑΔΜΗΕ, ΡΑΑΕΥ, Συνδικάτο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ.

Τοπικές διαστάσεις και συνέπειες

Για την Πτολεμαΐδα και την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης η εξέλιξη αυτή έχει πολλαπλές προεκτάσεις. Πρώτον, αγγίζει την προστασία της δημόσιας περιουσίας στην περιοχή και την πιθανή ανάγκη αποκατάστασης ή αντικατάστασης εξοπλισμού. Δεύτερον, εγείρει ερωτήματα για τη σταθερότητα και ασφάλεια της τοπικής ενεργειακής υποδομής—θέματα που απασχολούν τους κατοίκους και τις τοπικές επιχειρήσεις.

Η ύπαρξη αναφορών από τεχνικούς και συνδικαλιστικούς φορείς πριν από το περιστατικό, όπως αναφέρεται στην ενημέρωση, σημαίνει ότι στη δικαστική διερεύνηση θα εξετασθούν τόσο οι τεχνικές εκτιμήσεις όσο και οι αποφάσεις των αρμοδίων αρχών. Το αποτέλεσμα της έρευνας αναμένεται να έχει επιπτώσεις στην τοπική διοίκηση, αλλά και σε πιθανές πολιτικές ή διοικητικές ευθύνες.

Φορέας Ρόλος/Αναφορά ΑΔΜΗΕ Επισημάνσεις/προειδοποιήσεις πριν το περιστατικό ΡΑΑΕΥ Τεχνικές παρατηρήσεις που ζητείται να ελεγχθούν ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Συνδικαλιστικές προειδοποιήσεις σχετικές με τον εξοπλισμό

Η διαδικασία που ανοίγει με την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω δικαστικές και διοικητικές εξελίξεις. Οι κάτοικοι της Πτολεμαΐδας θα παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς πιθανές ευθύνες ή ανάγκη αποζημιώσεων σχετίζονται άμεσα με την περιουσία και την ασφάλεια της περιοχής.

Η υπόθεση αναμένεται να πάρει το δρόμο της διερεύνησης από τη Δικαιοσύνη, η οποία θα αξιολογήσει το αποδεικτικό υλικό που προσκόμισαν οι συντάκτες της αναφοράς και θα αποφανθεί για την περαιτέρω εξέλιξη των σχετικών ενεργειών.