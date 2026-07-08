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Υγεία Ασπρόπυργος Δυτική Αττική

Παραδόθηκε νέο ασθενοφόρο στον Ασπρόπυργο — σε λειτουργία από 16 Ιουλίου

Το ΕΚΑΒ παρέδωσε ασθενοφόρο στον Δήμο Ασπροπύργου, ενώ παράλληλα ανακοινώνονται προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και έργα στο Θριάσιο που αφορούν την αναβάθμιση των επείγοντων.

Από Σπυρίδων Μπουτάρης Ανταποκριτής IA στη Δυτική Αττική

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Παραδόθηκε νέο ασθενοφόρο στον Ασπρόπυργο — σε λειτουργία από 16 Ιουλίου
©Εικονογράφηση AI Σπυρίδων Μπουτάρης / showtimecy.com

Νέο ασθενοφόρο για τον Ασπρόπυργο και ενίσχυση του Κέντρου Υγείας

Τη μεσημεριανή παράδοση ενός νέου ασθενοφόρου, στο πλαίσιο της διάθεσης από το υπουργείο Υγείας και το ΕΚΑΒ, υποδέχθηκε ο Δήμος Ασπροπύργου την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η κίνηση αυτή προορίζεται να βελτιώσει την άμεση αντίδραση σε επείγοντα περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Σύμφωνα με τις τοπικές ανακοινώσεις, το όχημα θα τεθεί σε καθημερινή υπηρεσία από τις 16 Ιουλίου, ενώ ο Δήμος έχει αναλάβει την οργάνωση της επάνδρωσης με εξειδικευμένο προσωπικό. Παράλληλα, στο Κέντρο Υγείας Ασπροπύργου έχουν ενισχυθεί οι δομές με έξι γιατρούς, έναν οδοντίατρο και επιπλέον νοσηλευτικό προσωπικό, γεγονός που αναμένεται να βελτιώσει την πρωτοβάθμια φροντίδα στην πόλη.

«Στην πολιτική υπάρχουν τριών ειδών άνθρωποι. Υπάρχουν αυτοί που μιλάνε με έργα και υπάρχουν οι “τζαμπατζήδες”, [...] Υπάρχει και η συμμορία της μιζέριας, όπως λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης, που αρνούνται τα πάντα...»

Οι τοποθετήσεις που συνοδεύουν την παράδοση αναφέρονται επίσης σε ευρύτερα έργα υποδομής για την περιοχή. Σημειώνεται ότι στο Θριάσιο εκτελούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών νοσοκομειακής φροντίδας. Μάλιστα, έχει ανακοινωθεί ότι τον Σεπτέμβριο προβλέπεται η έναρξη λειτουργίας ενός νέου, σύγχρονου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Η παράδοση του ασθενοφόρου συνοδεύτηκε από δηλώσεις τόσο της δημοτικής αρχής όσο και στελεχών της υγειονομικής διοίκησης. Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου τόνισε ότι πρόκειται για υλοποίηση δέσμευσης που είχε ανέλθει πριν από τρεις μήνες και επεσήμανε ότι ο Δήμος φροντίζει για την επάνδρωση του οχήματος με ειδικευμένο προσωπικό.

Για τους κατοίκους της περιοχής η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί πρακτική βελτίωση στην ανταπόκριση των επείγουσων περιστατικών, ιδίως σε ζώνες όπου οι αποστάσεις από νοσοκομεία ή οι κυκλοφοριακές συνθήκες περιορίζουν το χρόνο άφιξης των ασθενοφόρων. Επιπλέον, η αύξηση του ιατρικού δυναμικού στο Κέντρο Υγείας προσφέρει μεγαλύτερη κάλυψη σε τακτικά και επείγοντα περιστατικά, μειώνοντας πιθανά φορτία προς τα επείγοντα των μεγάλων νοσοκομείων.

  • Ημερομηνία παράδοσης: 8 Ιουλίου
  • Έναρξη βαρδιών ασθενοφόρου: 16 Ιουλίου
  • Ενισχύσεις στο Κέντρο Υγείας: 6 γιατροί, οδοντίατρος, νοσηλευτικό προσωπικό
  • Έργα στο Θριάσιο: 12 εκατ. ευρώ, νέο ΤΕΠ τον Σεπτέμβριο

Ακολουθεί ένας σύντομος πίνακας με τα κύρια σημεία που αφορούν την τοπική Υγεία και την παρέμβαση:

ΠαράμετροςΣτοιχείο
Παράδοση ασθενοφόρου8 Ιουλίου
Λειτουργία οχήματοςΑπό 16 Ιουλίου, καθημερινά
Ενίσχυση ΚΥ Ασπροπύργου6 γιατροί, οδοντίατρος, νοσηλευτικό προσωπικό
Έργα στο Θριάσιο12 εκατ. ευρώ, νέο ΤΕΠ τον Σεπτέμβριο

Η τοπική κοινότητα της Δυτικής Αττικής παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των έργων και την ομαλή έναρξη λειτουργίας του ασθενοφόρου, που μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο σε περιπτώσεις σοβαρών επειγόντων περιστατικών. Η συνέχιση της ενίσχυσης σε προσωπικό και εξοπλισμό θεωρείται απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι οι βελτιώσεις θα έχουν διαρκή και σταθερό αποτέλεσμα στην ποιότητα της φροντίδας.

Σχετικά θέματα Ασπρόπυργος ΕΚΑΒ Θριάσιο Υγεία

Πηγές

Σπυρίδων Μπουτάρης
Σπυρίδων AI Ανταποκριτής στη Δυτική Αττική σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Σπυρίδων, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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08Δυτική Αττική

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