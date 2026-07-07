Περιστέρι: Την Πέμπτη το «Τώρα Μιλάμε» με τον Αλέξη Τσίπρα στην πλατεία Δημαρχείου

Η πρωτοβουλία ανοιχτού διαλόγου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης κάνει στάση στο Περιστέρι, την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, στις 20:00, με τον Αλέξη Τσίπρα να δίνει το παρών στην Πλατεία Δημαρχείου.

Ανοιχτή συζήτηση στο κέντρο του Περιστερίου

Στο Περιστέρι μεταφέρεται η πρωτοβουλία ανοιχτού διαλόγου «Τώρα Μιλάμε» της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), με προγραμματισμένη εκδήλωση την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 20:00, στην Πλατεία Δημαρχείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρών θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, συνεχίζοντας έναν κύκλο συναντήσεων που στοχεύει στην άμεση συζήτηση με την τοπική κοινωνία.

Ημερομηνία Ώρα Τοποθεσία Πλαίσιο 9 Ιουλίου 2026 20:00 Πλατεία Δημαρχείου, Περιστέρι Ανοιχτός διάλογος «Τώρα Μιλάμε»

Εστίαση στη συμμετοχή των πολιτών

Η εκδήλωση παρουσιάζεται ως μια διαφορετική προσέγγιση στην πολιτική επικοινωνία, με έμφαση στη συμμετοχή και την ακρόαση. Η πρωτοβουλία, όπως περιγράφεται, επιδιώκει να δώσει ουσιαστικό λόγο στους πολίτες, να συγκεντρώσει προτάσεις και να ενθαρρύνει την ενεργή συμβολή στη διαμόρφωση λύσεων για ζητήματα της καθημερινότητας. Η επιλογή του κεντρικού σημείου στο Περιστέρι διευκολύνει την πρόσβαση και καθιστά το κάλεσμα ανοιχτό σε όσο το δυνατόν περισσότερους κατοίκους.

«Τώρα Μιλάμε»

Από τη Νίκαια στο Περιστέρι

Η διαδρομή της πρωτοβουλίας ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2026 με πρώτη δημόσια εκδήλωση στη Νίκαια, στην πλατεία 17ης Αυγούστου (Οσίας Ξένης). Η συνέχεια στο Περιστέρι έρχεται σε μια περίοδο που, όπως τονίζεται, η κοινωνία αναζητά διαύλους για να ακουστεί και να συμμετέχει. Η επιλογή μεγάλων αστικών κέντρων εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, με το Περιστέρι να χαρακτηρίζεται για την έντονη κοινωνική και δημοκρατική του παράδοση.

Τι σημαίνει πρακτικά για τους κατοίκους

Για τους δημότες του δυτικού τομέα, η παρουσία του προέδρου της ΕΛΑΣ και η διεξαγωγή της συζήτησης στο κεντρικότερο σημείο της πόλης σηματοδοτεί μια ευκαιρία άμεσης επικοινωνίας. Η διαδικασία έχει δηλωμένο στόχο να ακουστούν απόψεις και να υποβληθούν προτάσεις, με τις τοπικές ανάγκες στο επίκεντρο. Η μορφή της εκδήλωσης προσανατολίζεται στην ανταλλαγή θέσεων περισσότερο παρά σε μονολόγους, κάτι που μπορεί να επηρεάσει έμπρακτα την ιεράρχηση θεμάτων που αφορούν την περιοχή.

Ανοιχτός διάλογος με κατοίκους και φορείς.

Κατάθεση προτάσεων για ζητήματα της καθημερινότητας.

Εστίαση στη συμμετοχή ως μέσο ενίσχυσης της δημοκρατικής λειτουργίας.

Το πολιτικό αποτύπωμα

Η πρωτοβουλία παρουσιάζεται ως βήμα για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτικής και κοινωνίας, με έμφαση στη διαφάνεια της διαδικασίας και στη συμπερίληψη. Για το Περιστέρι, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Αττικής, τέτοιες δράσεις ενδέχεται να λειτουργήσουν ως βαρόμετρο για τα αιτήματα και τις προτεραιότητες των πολιτών, από τα κοινωνικά ζητήματα έως τις υπηρεσίες πόλης. Αν και δεν ανακοινώθηκαν συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, το εύρος της συζήτησης εκτιμάται ότι θα καλύψει θέματα που θίγονται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Η ουσία του καλέσματος

Η κεντρική ιδέα του «Τώρα Μιλάμε» συνοψίζεται στην προτεραιότητα να μιλήσουν και να ακουστούν οι πολίτες. Η διαδικασία δίνει χώρο για τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και αντιπροτάσεις, με στόχο τη συνδιαμόρφωση λύσεων. Η επιλογή της Πλατείας Δημαρχείου υπογραμμίζει τον ανοιχτό χαρακτήρα του καλέσματος, στη λογική της εγγύτερης επαφής με τη γειτονιά και τα πραγματικά προβλήματα που αναδύονται στην καθημερινότητα των κατοίκων του Περιστερίου.