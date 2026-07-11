Ρόδος: Διαβεβαίωση ότι η βάση του ΕΚΑΒ παραμένει στη Σορωνή — ενίσχυση στην Δυτική πλευρά

Ο δήμαρχος Ρόδου ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αποδυναμωθεί η προνοσοκομειακή κάλυψη της δυτικής Ρόδου· η βάση του ΕΚΑΒ στη Σορωνή παραμένει στη θέση της και προβλέπεται ασθενοφόρο στον Έμπωνα.

Διατήρηση της βάσης του ΕΚΑΒ στη Σορωνή και άμεσες πρωτοβουλίες

Με στόχο να καθησυχάσει ανησυχίες που προκλήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, ο δήμαρχος Ρόδου ανακοίνωσε ότι η βάση του ΕΚΑΒ στη Σορωνή δεν θα μεταφερθεί στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» και θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τη δυτική Ρόδο. Η δήλωση δόθηκε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βασίζεται σε επικοινωνία με τον Γενικό Διευθυντή του ΕΚΑΒ Αιγαίου.

«Η υγειονομική κάλυψη της δυτικής Ρόδου δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Επτά δημοτικές ενότητες, χιλιάδες μόνιμοι κάτοικοι, εργαζόμενοι και επισκέπτες δεν μπορούν και δεν πρόκειται να μείνουν χωρίς άμεση προνοσοκομειακή φροντίδα.»

Στην ίδια επικοινωνία ο Γ. Γρυπιώτης, Γενικός Διευθυντής του ΕΚΑΒ Αιγαίου, έδωσε τη ρητή διαβεβαίωση ότι δεν υφίσταται ζήτημα απομάκρυνσης της βάσης από τη Σορωνή. Επίσης μεταφέρθηκε η πληροφόρηση ότι σύντομα θα ανακοινωθεί η διάθεση ασθενοφόρου στον Έμπωνα, κάλυψη που είχε ζητηθεί επανειλημμένα από κατοίκους της ενότητας Ατταβύρου.

Η ανακοίνωση του δημάρχου αποδίδει τη συντονισμένη παρέμβαση σε τοπικούς αιρετούς και κοινοτικούς προέδρους: αναφέρει την άμεση κινητοποίηση του Αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου, δημοτικών συμβούλων και τους προέδρους των επτά κοινοτήτων της δυτικής Ρόδου που έθεσαν το θέμα και ζήτησαν διασφαλίσεις.

Η βάση του ΕΚΑΒ στη Σορωνή διατηρείται ως έχει.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΚΑΒ Αιγαίου διαβεβαίωσε τον δήμαρχο για μη απομάκρυνση.

Προβλέπεται σύντομα η διάθεση ασθενοφόρου στον Έμπωνα.

Η δημόσια τοποθέτηση του δημάρχου στοχεύει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των κατοίκων της δυτικής Ρόδου, όπου λειτουργούν επτά δημοτικές ενότητες με μόνιμους κατοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες που εξαρτώνται από την άμεση προνοσοκομειακή φροντίδα. Η διασφάλιση της παρουσίας των διασωστών και των οχημάτων του ΕΚΑΒ στην περιοχή είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και για τη διασύνδεση με τα νοσοκομειακά κέντρα του νησιού.

Από την τοπική διοίκηση τονίζεται ότι η κάλυψη του αεροδρομίου είναι αναγκαία, όμως δεν θα πρέπει να γίνεται σε βάρος άλλων περιοχών. Η δήλωση αυτή αντανακλά την ισορροπία που επιχειρούν να διατηρήσουν οι αρμόδιες αρχές μεταξύ των αυξημένων αναγκών του αεροδρομίου και της καθημερινής εξυπηρέτησης των κατοίκων.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το ασθενοφόρο στον Έμπωνα, η οποία θα είναι σημαντική για τους κατοίκους της ενότητας Ατταβύρου και για τις γειτονικές κοινότητες. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις, καθώς η διατήρηση και η ενίσχυση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για τη δημόσια ασφάλεια στο νησί.

Θέση Πληροφόρηση Βάση ΕΚΑΒ Παραμένει στη Σορωνή Επικοινωνία Δήμαρχος — Γ. Διευθυντής ΕΚΑΒ Αιγαίου Προγραμματισμένη ενίσχυση Ασθενοφόρο στον Έμπωνα (ανακοίνωση προσεχώς)

Η τοπική δημοτική αρχή δεσμεύεται για συνεχή παρακολούθηση του θέματος και συνεργασία με το ΕΚΑΒ ώστε να διασφαλιστεί ότι η δυτική Ρόδος θα έχει σταθερή και άμεση προνοσοκομειακή υποστήριξη, ανεξαρτήτως των επιχειρησιακών αναγκών άλλων τμημάτων του νησιού.