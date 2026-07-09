Σεμινάριο στην Κομοτηνή θέτει ερωτήματα για εκπαιδευτική διείσδυση από την İlim Yayma Cemiyeti

Διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για διδάσκοντες του Κορανίου στην Κομοτηνή, με την υπογραφή της Ιlim Yayma Cemiyeti και τη διεξαγωγή στο κτίριο της ΤΕΝΚ, εγείρει ζητήματα ρόλου και επιρροής ξενόγλωσσων οργανώσεων στην τοπική θρησκευτική εκπαίδευση.

Ποιο γεγονός σημειώθηκε

Τις 6-7 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή διήμερο σεμινάριο επιμόρφωσης για τους διδάσκοντες των μαθημάτων Κορανίου. Η δράση οργανώθηκε στο οίκημα που λειτουργεί η οργάνωση ΤΕΝΚ - Τουρκική Νεολαία Κομοτηνής και φέρει την υπογραφή της İlim Yayma Cemiyeti, φορέα με μακρά ιστορία στην Τουρκία.

Τι σημαίνουν οι φορείς που αναφέρονται

Η İlim Yayma Cemiyeti, ιδρυθείσα το 1951, περιγράφεται ως θεσμικός φορέας του συντηρητικού ισλάμ στην Τουρκία, με δραστηριότητες στην εκπαίδευση (σχολεία «Imam Hatip») και στις φοιτητικές εστίες. Στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι διατηρεί στενές σχέσεις με το κυβερνών κόμμα AKP και ότι ο Yusuf Tülün, πρόεδρός της, έχει πολιτική και αυτοδιοικητική διαδρομή στην Τουρκία.

Τοπικές επιπτώσεις και ερωτήματα προς τις αρχές

Η διοργάνωση του σεμιναρίου σε χώρο της Κομοτηνής εγείρει σειρά πρακτικών ερωτημάτων που ενδιαφέρουν την τοπική κοινότητα:

Ποιος έδωσε άδεια χρήσης του χώρου και υπό ποιες προϋποθέσεις λειτουργεί η ΤΕΝΚ;

Υπάρχει επίσημος έλεγχος στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης των διδασκόντων των θρησκευτικών μαθημάτων;

Ποιος είναι ο ρόλος ελληνικών ή τοπικών θεσμών στην εποπτεία τέτοιων δραστηριοτήτων;

Για κατοίκους και γονείς στην Ροδόπη, τέτοια ερωτήματα συνδέονται άμεσα με την ποιότητα και τον χαρακτήρα της εκπαίδευσης θρησκευτικού περιεχομένου που λαμβάνουν τα παιδιά στην περιοχή.

Στοιχεία από το ρεπορτάζ

Ημερομηνία Δράση Χώρος Οργανωτής 6-7 Ιουλίου Σεμινάριο επιμόρφωσης διδασκόντων Κορανίου Κτίριο ΤΕΝΚ, Κομοτηνή İlim Yayma Cemiyeti

Συμπεράσματα και προτεινόμενα βήματα

Η παρουσία ξένων θεσμικών φορέων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες τοπικού χαρακτήρα αποτελεί πεδίο δημόσιου ενδιαφέροντος και δημοσίου ελέγχου. Για τους πολίτες της Ροδόπης και την τοπική αυτοδιοίκηση επιφυλάσσονται συγκεκριμένα μέτρα διαφάνειας και ενημέρωσης:

Επίσημη ενημέρωση από τον Δήμο Κομοτηνής ή άλλους αρμόδιους φορείς για την άδεια λειτουργίας της ΤΕΝΚ και τις προδιαγραφές των σεμιναρίων.

Έλεγχος του εκπαιδευτικού περιεχομένου από τις αρμόδιες υπηρεσίες που εποπτεύουν τα θρησκευτικά μαθήματα.

Διαφάνεια για τη συνεργασία τοπικών φορέων με ξένες οργανώσεις.

"ν’αναπτύξει τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και ακαδημαϊκές σχέσεις"

Η παραπάνω φράση, που αναφέρεται σε σχέση οργανώσεων με κοινότητες στα Βαλκάνια, δείχνει τις διασυνδέσεις που περιγράφει το ρεπορτάζ και εξηγεί γιατί τέτοιες πρωτοβουλίες προσελκύουν το ενδιαφέρον στην τοπική δημόσια σφαίρα.

Η τοπική κοινότητα της Ροδόπης χρειάζεται στοιχειοθετημένη ενημέρωση για το πώς οργανώνονται εκπαιδευτικές δράσεις θρησκευτικού χαρακτήρα και ποιες είναι οι εγγυήσεις για την εναρμόνιση με το εθνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Η συζήτηση αυτή αφορά όχι μόνο την Κομοτηνή αλλά και ευρύτερα την εμπιστοσύνη πολιτών προς τους θεσμούς που διαμορφώνουν την εκπαίδευση στην περιοχή.