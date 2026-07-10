Σφοδρή αντίδραση Μαρινάκη μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Περιστέρι

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέκρινε τον Αλέξη Τσίπρα για παρομοιώσεις της σημερινής κυβέρνησης με ιστορικά καθεστώτα και επανέφερε ερωτήματα για την ψήφιση του Ποινικού Κώδικα του 2019. Η ανακοίνωση ήρθε με αιχμηρή γλώσσα και ζητεί απαντήσεις για τις ενέργειες της προηγούμενης περιόδου.

Ανακοίνωση και βασικά σημεία

Με ανακοίνωση που αναρτήθηκε μετά την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στο Περιστέρι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά του Αλέξη Τσίπρα. Η ανακοίνωση επικεντρώνεται στις αναφορές του κ. Τσίπρα κατά της σημερινής κυβέρνησης και ειδικότερα στην παρομοίωση της με την Κατοχή και τη χούντα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέτει σειρά ερωτημάτων για τη διαχείριση θεμάτων επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης, επισημαίνοντας ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του αποκαλούμενου «παραϋπουργείου Δικαιοσύνης» και τη διαδικασία ψήφισης του νέου Ποινικού Κώδικα τον Ιούνιο του 2019.

«Η λέξη ντροπή δεν είναι πια αρκετή για να αποδώσει το πολιτικό κατάντημα του κ. Τσίπρα»

Τι καταγγέλλει η ανακοίνωση

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο κ. Τσίπρας, με τις δηλώσεις του, επιχειρεί «να αναβιώσει τις πιο σκοτεινές πλευρές της τοξικής του εποχής». Ο κ. Μαρινάκης αναφέρεται σε συγκεκριμένα σημεία που, κατά την κυβερνητική πλευρά, χρήζουν εξήγησης:

Η λειτουργία του αποκαλούμενου «παραϋπουργείου Δικαιοσύνης» ενώ ο κ. Τσίπρας βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως αναφέρθηκε από υπουργό της τότε κυβέρνησης.

Η παραμονή της Βουλής ανοικτής για μία εβδομάδα μετά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών τον Ιούνιο του 2019, προκειμένου να ψηφιστούν οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα.

Κατηγορίες για «σκανδαλώδεις» και «φωτογραφικές» διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, καθώς και για μαζικές αποφυλακίσεις που αποδίδονται στις αλλαγές αυτές.

Τοπικές συνέπειες και πολιτικό κλίμα στο Περιστέρι

Η αντιπαράθεση αυτή έλαβε χώρα μετά από ομιλία στο Περιστέρι, γεγονός που δίνει τοπικό χαρακτήρα στην ανακοίνωση. Για τους κατοίκους του Δήμου, η δημόσια αντιπαράθεση ενδέχεται να επηρεάσει την πολιτική συζήτηση στην πόλη, καθώς τέτοια ζητήματα —δικαιοσύνη, νομοθετικές πρωτοβουλίες και διαδικασίες— συνδέονται με την καθημερινή αίσθηση της ασφάλειας και της λειτουργίας του κράτους.

Επιπλέον, η γλώσσα της ανακοίνωσης (χαρακτηρισμοί όπως «τοξικότητα», «ντροπή», «πολιτικό κατάντημα») υπογραμμίζει την πόλωση που παρατηρείται στην πολιτική σκηνή και που μπορεί να αντανακλάται σε τοπικές συζητήσεις, συνελεύσεις και εκδηλώσεις στο Περιστέρι.

Διαύγεια και αιτήματα για απαντήσεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καλεί τον πρώην πρωθυπουργό να δώσει εξηγήσεις για τις ενέργειες του 2019 και τη λειτουργία δομών που περιγράφονται στην ανακοίνωση. Η ανακοίνωση καταλήγει με την επισήμανση ότι, παρά τη «τοξικότητα και τις ύβρεις», ο κ. Τσίπρας δεν θα αποφύγει να δώσει απαντήσεις.

Θέμα Αναφορά στην ανακοίνωση Τοποθέτηση Παρατήρηση για τις παρομοιώσεις με δικτατορίες/Κατοχή Δημόσια ερώτηση Λειτουργία «παραϋπουργείου Δικαιοσύνης» Χρονικό σημείο Ψήφιση Ποινικού Κώδικα, Ιούνιος 2019 — Βουλή ανοικτή μια εβδομάδα

Συνολικά, η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου προσθέτει άλλη μια φάση στην αντιπαράθεση που ξεκίνησε από την ομιλία στο Περιστέρι και θέτει ως αίτημα την παροχή συγκεκριμένων εξηγήσεων για αποφάσεις και διαδικασίες της προηγούμενης περιόδου.