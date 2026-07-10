Στο Περιστέρι ο Αλέξης Τσίπρας: μήνυμα ενίσχυσης της «Συμπαράταξης» και κριτική στην κυβέρνηση

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. μίλησε στο Περιστέρι για ανοικτό διάλογο, «διαδραστική» πολιτική και επιτέθηκε στην κυβέρνηση, ενώ αναφέρθηκε και στον Άδωνι Γεωργιάδη.

Ομιλία στο Περιστέρι και η στρατηγική της ανοιχτής επικοινωνίας

Ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε ομιλία στο Περιστέρι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της ΕΛ.Α.Σ. με τίτλο «Τώρα Μιλάμε», όπου επανέλαβε την πρόθεση για έναν τρόπο πολιτικής που βασίζεται στον ανοιχτό διάλογο και τη συμμετοχή των πολιτών. Στην τοποθέτησή του επισήμανε την ανάγκη «να πυκνώσουν οι γραμμές της Συμπαράταξης», προβάλλοντας την ιδέα της «κυβερνώσας αριστεράς» ικανής να αντιπαρατεθεί και να κυβερνήσει όταν της δοθεί η δυνατότητα.

Στο πλαίσιο της παρέμβασής του, ο κ. Τσίπρας περιέγραψε τον τρόπο διεξαγωγής των εκδηλώσεων ως «διαδραστικό», επισημαίνοντας ότι επιδιώκει τη μείωση της απόστασης μεταξύ πολιτικής εξουσίας και κοινωνίας. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια ανάλογων δράσεων, όπως η πρόσφατη εκδήλωση στη Νίκαια, και στοχεύει στην ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες.

Κύρια μηνύματα και πολιτικός τόνος

Ο τόνος της ομιλίας ήταν κατηγορηματικός απέναντι στην κυβέρνηση. Ο ίδιος κατήγγειλε την πολιτική «τοξικότητα» που, όπως είπε, πηγάζει από «την ρητορική μιας αλαζονικής και διεφθαρμένης κυβέρνησης», και παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις που, σύμφωνα με την ομιλία, «θα δώσουν ανάσα» στους πολίτες. Παράλληλα, έθεσε έμφαση στην ανάγκη για ουσιαστικές αλλαγές και εμπλοκή της κοινωνίας στη διαμόρφωση πολιτικής.

Στην αναφορά του για την αντιπαράθεση με πολιτικούς αντιπάλους, ο κ. Τσίπρας σχολίασε με αιχμή την επίθεση του Άδωνι Γεωργιάδη, χαρακτηρίζοντας το πρόβλημα ως «αδωνισμό» και όχι ως προσωπικό ζήτημα με τον υπουργό:

«Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας την οποία ζουμε δεν είναι ο Άδωνις, αλλά ο αδωνισμός»

Επιμονή στην ανοιχτή μορφή πολιτικής συζήτησης «στις πλατείες της χώρας».

Δέσμευση για «διαδραστική επικοινωνία» αν η ΕΛ.Α.Σ. αναλάβει τη διακυβέρνηση.

Κριτική στην κυβέρνηση για «τοξικότητα» και έμφαση στην ανάγκη εμπιστοσύνης με τους πολίτες.

Επιπλέον, υπενθύμισε το πλαίσιο που θέλει έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας μεταξύ εξουσίας και κοινωνίας.

Το περιεχόμενο της ομιλίας περιλάμβανε και την ανάγνωση μαρτυριών πολιτών: ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι ακούστηκαν έξι συμπολίτες που πήραν τον λόγο, ενδεικτικό στοιχείο της προσπάθειας να δοθεί φωνή στην κοινωνία εντός της εκδήλωσης.

Στοιχείο Περιγραφή Εκδήλωση Πλατεία/δημόσιος χώρος στο Περιστέρι, πλαίσιο «Τώρα Μιλάμε» Κύριο μήνυμα Ενίσχυση της Συμπαράταξης, διαδραστικός διάλογος Αντίκτυπο Πολιτική κριτική προς την κυβέρνηση και προσπάθεια σύνδεσης με την τοπική κοινωνία

Για τοπικούς κατοίκους του Περιστερίου, οι πρωτοβουλίες αυτού του τύπου σημαίνουν άμεση πρόσβαση σε δημόσιο διάλογο και ευκαιρία να μεταφερθούν τοπικά προβλήματα σε πολιτικό επίπεδο. Η έμφαση στη «διαδραστικότητα» μπορεί να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας για ζητήματα καθημερινότητας, όπως υποδομές, κοινωνικές παροχές και τοπική ασφάλεια, αρκεί οι δεσμεύσεις να συνοδευτούν από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Η παρουσία της ηγεσίας της ΕΛ.Α.Σ. στο Περιστέρι εντάσσεται σε ευρύτερη στρατηγική επικοινωνίας που στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής προσέγγισης και στην απόκτηση πολιτικής δυναμικής ενόψει επόμενων πολιτικών εξελίξεων.