Συγκέντρωση στο Ρέθυμνο ενάντια στην αναθεώρηση του Συντάγματος: κάλεσμα των εργαζομένων στο Δημόσιο

Κάλεσμα σε συγκέντρωση στο Δημαρχείο Ρεθύμνου την Τρίτη 14 Ιουλίου στις 12:00 απευθύνουν το ΔΣ της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ και το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου, διαμηνύοντας αντίθεση στις κυβερνητικές αλλαγές που θίγουν τη μονιμότητα και τα κοινωνικά δικαιώματα.

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στο Δημαρχείο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ και το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ρεθύμνου απηύθυναν δημόσιο κάλεσμα για συγκέντρωση την Τρίτη 14 Ιουλίου στις 12:00 στο Δημαρχείο της πόλης, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στις κυβερνητικές προτάσεις για αναθεώρηση του Συντάγματος. Η κινητοποίηση έχει χαρακτήρα πανδημοσιοϋπαλληλικής αντίδρασης και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για τις συνέπειες των προτεινόμενων αλλαγών.

«Οι κυβερνητικές θέσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος είναι αιτία ξεσηκωμού»

Στην ανακοίνωση που κυκλοφόρησε επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, κατά την εκτίμηση των εργαζομένων, στοχεύουν στην ανοίγματος της οδού για άρση της μονιμότητας και στην περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων στο Δημόσιο. Επιπλέον, τονίζουν ότι η αναθεώρηση μπορεί να επηρεάσει την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση και να θεσπίσει συνταγματικούς περιορισμούς σε κοινωνικές δαπάνες.

Η ανακοίνωση συνδέει τις αλλαγές με την ευρύτερη πολιτική κατεύθυνση που, όπως αναφέρεται, ευνοεί τη μείωση των κοινωνικών δαπανών προς όφελος άλλων προτεραιοτήτων της πολιτείας. Οι διοργανωτές καλούν σε μαζική και οργανωμένη συμμετοχή, επικαλούμενοι την ανάγκη προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων και των κοινωνικών παροχών.

Χρόνος: Τρίτη 14 Ιουλίου, 12:00

Τρίτη 14 Ιουλίου, 12:00 Τόπος: Δημαρχείο Ρεθύμνου

Δημαρχείο Ρεθύμνου Πρωτοβουλίες: Ένωση Γιατρών ΕΣΥ, Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Ρεθύμνου

Για τους κατοίκους του Ρεθύμνου η κινητοποίηση αποτελεί ένα τοπικό σημείο επαφής με ένα εθνικό ζήτημα: η τοπική παρουσία και οι παρεμβάσεις ενδέχεται να ενισχύσουν τη φωνή των δημοσίων υπαλλήλων στην περιοχή και να διαμορφώσουν την ατζέντα της τοπικής κοινωνίας για τις επόμενες ημέρες. Ειδικά εργαζόμενοι στην Υγεία και την Εκπαίδευση καλούνται να λάβουν υπόψη την άμεση επιρροή που μπορούν να έχουν τέτοιες αποφάσεις στην καθημερινή λειτουργία των δομών.

Θέμα Ανησυχίες Άρση μονιμότητας Κίνδυνος απολύσεων και ελαστικοποίησης Άρθρο 16 (Παιδεία) Περαιτέρω εμπορευματοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης Άρθρο 79 (Κοινωνικές δαπάνες) Συνταγματικός «κόφτης» σε παροχές

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ή να συμμετάσχουν καλό είναι να προγραμματίσουν την προσέλευσή τους εγκαίρως, ενώ για εργαζόμενους σε βάρδιες προτείνεται συνεννόηση με τους φορείς τους. Η κινητοποίηση αναμένεται να είναι ένα από τα πρώτα τοπικά ραντεβού στην περίοδο που θα ακολουθήσει, καθώς οι συζητήσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος προχωρούν σε εθνικό επίπεδο.

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα ενημερώνουμε για τυχόν νέες ανακοινώσεις από τα συνδικαλιστικά όργανα και τις τοπικές αρχές.