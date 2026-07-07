Τρίπολη: Εγκαινιάστηκε Κέντρο Εκπαίδευσης Drones με στόχο ευρωπαϊκή πρωτιά έως το 2030

Άνοιξε τις πύλες του στο Αεροπορικό Απόσπασμα Τρίπολης το μοναδικό στην Ελλάδα Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων, με τον ΥΕΘΑ Νίκο Δένδια να θέτει στόχο την ευρωπαϊκή κορυφή μέχρι το 2030.

Νέα σελίδα για τις τεχνολογίες μη επανδρωμένων στην Τρίπολη

Η Τρίπολη περνά σε ρόλο πρωταγωνιστή στον χώρο των μη επανδρωμένων αεροχημάτων, μετά τα εγκαίνια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων στο Αεροπορικό Απόσπασμα Τρίπολης. Το Κέντρο, που παρουσιάζεται ως μία από τις πιο εμβληματικές παρεμβάσεις της «Ατζέντας 2030» για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, φιλοδοξεί να καταστήσει την πόλη σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση και τη δοκιμή συστημάτων drones και anti-drones.

Σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση, η νέα δομή συγκεντρώνει σε ενιαίο χώρο την εκπαίδευση προσωπικού, τη δοκιμή νέων συστημάτων, τη χρήση προηγμένων προσομοιωτών και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας που θα αξιοποιείται από τις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και φορείς του Δημοσίου. Ο Νίκος Δένδιας μίλησε για επένδυση στην καινοτομία και στην τεχνολογική υπεροχή, θέτοντας τον πήχη ψηλά για την επόμενη τετραετία.

Στόχος: ηγετικός ρόλος στην ΕΕ έως το 2030

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι ο συνολικός σχεδιασμός αποσκοπεί στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της χώρας στα αυτόνομα συστήματα. Όπως σημειώνει, η Ελλάδα δεν επιδιώκει μόνο ισχυρότερη παρουσία στο πεδίο των drones, αλλά και κορυφαίο επίπεδο εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκή κλίμακα έως το 2030.

«Το 2030 να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση Αυτόνομων Οχημάτων στον αέρα, στη θάλασσα, στη στεριά»

Η παραπάνω στοχοθέτηση συνδέεται άμεσα με την παραγωγή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Όπως τονίστηκε, η ανάπτυξη εγχώριων δυνατοτήτων στον χώρο των drones προϋποθέτει συστηματική εκπαίδευση και πιστοποίηση στελεχών σε όλο το φάσμα των αποστολών τους.

Τι θα προσφέρει το Κέντρο στην πράξη

Η λειτουργία της νέας δομής στηρίζεται σε εκπαιδευτικά προγράμματα και πρακτικές εφαρμογές που καλύπτουν το σύνολο του κύκλου αποστολών. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται και συνέργειες με άλλους φορείς, ώστε η γνώση να διαχέεται σε κρίσιμες υπηρεσίες του κράτους.

Εκπαίδευση : υψηλού επιπέδου κατάρτιση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στη χρήση UAV και στη διαχείριση συστημάτων anti-drones .

: υψηλού επιπέδου κατάρτιση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στη χρήση UAV και στη διαχείριση συστημάτων . Προσομοιώσεις : αξιοποίηση προηγμένων προσομοιωτών για εκπαίδευση χειριστών και ομάδων αποστολής.

: αξιοποίηση προηγμένων προσομοιωτών για εκπαίδευση χειριστών και ομάδων αποστολής. Δοκιμές : πεδίο για ελεγχόμενη δοκιμή νέων συστημάτων και τακτικών.

: πεδίο για ελεγχόμενη δοκιμή νέων συστημάτων και τακτικών. Διεύρυνση κοινού: πρόβλεψη για μελλοντική εκπαίδευση στελεχών ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστικού Σώματος, Πολιτικής Προστασίας, ακόμη και προσωπικού από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Παράλληλα, βάσει της σχετικής ενημέρωσης, η αξιοποίηση συστημάτων παρεμβολών και η ένταξη προσομοιωτών FPV στον εκπαιδευτικό βραχίονα, αναμένεται να ενισχύσει τις επιδόσεις σε αποστολές επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και διαχείρισης κρίσεων. Η διακλαδική φύση του Κέντρου εξασφαλίζει ότι Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία εκπαιδεύονται σε κοινό δόγμα και διαδικασίες.

Τοπικός αντίκτυπος για την Τρίπολη

Για την Τρίπολη, η λειτουργία μιας μοναδικής για τα ελληνικά δεδομένα εκπαιδευτικής υποδομής σηματοδοτεί αναβάθμιση του ρόλου της πόλης στον χάρτη της άμυνας και της τεχνολογίας. Η συστηματική ροή στελεχών για εκπαίδευση, οι συνεργασίες με δημόσιους φορείς και η προοπτική διεθνών συμμετοχών δημιουργούν προστιθέμενη αξία σε επίπεδο τεχνογνωσίας και δικτύωσης. Χωρίς υπερβολές, πρόκειται για ένα βήμα που, εφόσον υπηρετηθεί με συνέπεια, μπορεί να φέρει στην περιοχή εξειδίκευση, νέες δεξιότητες και μεγαλύτερη εξωστρέφεια.

Ο άμεσος στόχος είναι η αδιάλειπτη λειτουργία και η σταθερή αναβάθμιση των προγραμμάτων, ώστε οι απόφοιτοι να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων πεδίου αλλά και των αποστολών πολιτικής προστασίας. Η έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση και στην πιστοποίηση διαδικασιών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αξιοπιστία του νέου Κέντρου.

Χρονοδιάγραμμα και προτεραιότητες

Το πλαίσιο «Ατζέντα 2030» ορίζει καθαρό ορίζοντα για την ωρίμανση του εγχειρήματος. Η σύγκλιση εκπαιδευτικών, τεχνολογικών και επιχειρησιακών παραμέτρων θα κριθεί στην πράξη, με την Τρίπολη να φιλοξενεί τον κορμό αυτής της προσπάθειας.

Έτος Προτεραιότητα 2026 Έναρξη λειτουργίας και εδραίωση βασικής εκπαίδευσης UAV/anti-drones 2027-2029 Κλιμάκωση προσομοιώσεων, δοκιμών και διακλαδικών διαδικασιών 2030 Στόχος: κορυφαίο ευρωπαϊκό κέντρο εκπαίδευσης και ισχυρή επιχειρησιακή ικανότητα

Με σταθερές βάσεις στον σχεδιασμό και αξιοποίηση των διαθέσιμων υποδομών, η Τρίπολη καλείται να υποστηρίξει ένα έργο που υπερβαίνει τα στενά τοπικά όρια και αγγίζει τον πυρήνα της εθνικής ασφάλειας και της τεχνολογικής προόδου.