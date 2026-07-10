Τσίπρας στο Περιστέρι: «Εντιμότητα, όχι τοξικότητα» και κάλεσμα για διαδραστική δημοκρατία

Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στο Περιστέρι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Τώρα Μιλάμε», τονίζοντας την ανάγκη για «εντιμότητα» και προωθώντας τον διάλογο στις πλατείες ως τρόπο επαφής με τους πολίτες.

Ομιλία στην πλατεία του Περιστερίου

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, πραγματοποίησε το βράδυ της Πέμπτης ομιλία στο Περιστέρι, στο πλαίσιο των ανοικτών εκδηλώσεων με τίτλο «Τώρα Μιλάμε». Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην άμεση επικοινωνία με τους πολίτες και στη δημοσιοποίηση τοπικών φωνών εντός της δημόσιας συζήτησης.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Τσίπρας επισήμανε ότι η χώρα χρειάζεται εντιμότητα και όχι πολιτική τοξικότητα, κάνοντας κριτική στη ρητορική που, κατά τη γνώμη του, τροφοδοτεί το δημόσιο κλίμα με πόλωση και διχασμό. Ειδική αναφορά έγινε στην αντίδραση στελεχών της κυβέρνησης, με την ατάκα ότι κάθε επίθεση ανεβάζει σταδιακά τη δημοσκοπική αποδοχή της ΕΛ.Α.Σ.

«Κάθε φορά που μας συκοφαντεί και μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα», είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ομιλία και δημόσιος διάλογος συνδύασαν τις γενικές πολιτικές θέσεις με χώρους για μικρότερες παρεμβάσεις πολιτών: κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πήραν τον λόγο έξι συμπολίτες, που παρουσίασαν ανησυχίες και προτάσεις για την καθημερινότητα και το μέλλον της περιοχής.

Πρόταση για διαδραστικό μοντέλο επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και εξουσίας.

Έμφαση στην ανάγκη επαναφοράς της πολιτικής στη βάση της δημόσιας εμπιστοσύνης.

Σχόλια για την πολιτική αντιπαράθεση και τη δημόσια ρητορική.

Στο επίκεντρο του μηνύματος βρέθηκε η ιδέα ότι οι πλατείες και οι ανοιχτές συζητήσεις πρέπει να αποτελέσουν εργαστήρια παραγωγής ιδεών και σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και θεσμών, με στόχο την αλλαγή των μορφών άσκησης εξουσίας. Ο ομιλητής χαρακτήρισε το εγχείρημα «δύσκολο και φιλόδοξο», αλλά «αξίζει τον κόπο» μέσα στην παρούσα συγκυρία.

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Για τοπικό κοινό του Περιστερίου, η εκδήλωση φέρνει στην πρώτη γραμμή την έννοια της συμμετοχής: η προσέλευση πολιτών και οι δημόσιοι λόγοι που ανταλλάχθηκαν μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινή πολιτική συζήτηση στην πόλη. Ταυτόχρονα, οι δηλώσεις περί «αδωνισμού» και αναφορών σε πολιτικούς αντιπάλους αναμένεται να πυροδοτήσουν σχολιασμό στα τοπικά πολιτικά δίκτυα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εκδήλωση στο Περιστέρι αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας του πολιτικού φορέα να προβάλλει ένα διαφορετικό μοντέλο επικοινωνίας με την κοινωνία —μια στρατηγική που, όπως τόνισε ο ομιλητής, περιλαμβάνει ανοικτές συζητήσεις και ενεργή ακρόαση των πολιτών.