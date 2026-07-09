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Ξένοι σπουδαστές επιλέγουν κάθε καλοκαίρι τα Ιωάννινα για ελληνικά και πολιτισμό

Το θερινό πρόγραμμα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συγκεντρώνει φέτος 50 συμμετέχοντες από διάφορες ηπείρους, ενώ παράλληλα λειτουργούν δύο ακόμη εκπαιδευτικά προγράμματα για ομογενείς και απόδημους Ηπειρώτες.

Από Φώτιος Τζωρτζάκης Ανταποκριτής IA στα Ιωάννινα

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Ξένοι σπουδαστές επιλέγουν κάθε καλοκαίρι τα Ιωάννινα για ελληνικά και πολιτισμό
©Εικονογράφηση AI Φώτιος Τζωρτζάκης / showtimecy.com

Ενίσχυση της πόλης μέσα από τη μαθησιακή και πολιτισμική κινητικότητα

Κάθε καλοκαίρι τα Ιωάννινα μετατρέπονται σε κόμβο για όσους αναζητούν εντατική εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και επαφή με την τοπική κουλτούρα. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υλοποιεί το θερινό του πρόγραμμα που φέτος συγκεντρώνει 50 αλλοδαπούς σπουδαστές από την Ευρώπη και άλλες ηπείρους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ιδρύματος.

Οι συμμετέχοντες προέρχονται από εύρος ηλικιών — από 25 έως 70 ετών — και καλύπτουν διαφορετικές επιλογές χρηματοδότησης: κάποιοι συμμετέχουν με υποτροφία, ενώ άλλοι αναλαμβάνουν το κόστος τους. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο πραγματοποιεί δύο συμπληρωματικά προγράμματα, τα οποία απευθύνονται σε ομογενείς και σε απόδημους Ηπειρώτες, με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.

Η παρουσία ξένων σπουδαστών έχει πολλαπλό αντίκτυπο για την τοπική κοινωνία: ενισχύει τη ζήτηση σε καταλύματα και εστίαση, δημιουργεί ευκαιρίες για πολιτιστικές ανταλλαγές και προβάλει την περιοχή σε διεθνές κοινό. Επίσης, πολλοί συμμετέχοντες επιλέγουν να επιστρέφουν σε ετήσια βάση, ενισχύοντας σχέσεις με κατοίκους και τοπικές δομές.

  • 50 αλλοδαποί σπουδαστές στο κύριο θερινό πρόγραμμα
  • 50 ομογενείς στο πρόγραμμα για την ομογένεια
  • 20 απόδημοι Ηπειρώτες στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
ΠρόγραμμαΣυμμετέχοντες
Θερινό πρόγραμμα (αλλοδαποί)50
Πρόγραμμα για ομογενείς50
Πρόγραμμα για απόδημους Ηπειρώτες20

Στις αφηγήσεις των συμμετεχόντων αναδεικνύονται δύο στοιχεία που καθορίζουν την επιλογή των Ιωαννίνων: η ποιότητα της εκπαίδευσης και η ανθρώπινη πλευρά της περιοχής. Σπουδαστές που επανέρχονται περιγράφουν τη ζεστή υποδοχή και τις διαπροσωπικές σχέσεις με ντόπιους, στοιχεία που κάνουν την εμπειρία πιο ουσιαστική από μια τυπική μαθησιακή επίσκεψη. Η σύνδεση αυτή με την πόλη αποβαίνει συχνά μακροχρόνια, με αποτέλεσμα πολλοί να θεωρούν πλέον τα Ιωάννινα δεύτερο «σπίτι» τους.

Για την τοπική οικονομία, η ετήσια ροή σπουδαστών σηματοδοτεί σταθερή ζήτηση υπηρεσιών κατά τη θερινή περίοδο, ενώ για τους φορείς πολιτισμού και επιχειρήσεις αποτελεί ευκαιρία συνεργασιών και προβολής. Η λειτουργία των προγραμμάτων με τη συμμετοχή δημόσιων φορέων όπως η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού υπογραμμίζει επίσης την πολιτική βαρύτητα που δίνεται στην επαφή με την ομογένεια και τους απόδημους.

Οι διοργανωτές του Πανεπιστημίου και οι τοπικοί επαγγελματίες αναμένεται να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της φετινής περιόδου το επόμενο διάστημα, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών φορέων και τοπικής αγοράς. Για τους κατοίκους των Ιωαννίνων, η συνέχιση αυτής της δραστηριότητας σημαίνει περισσότερες διεθνείς επαφές και οικονομική κίνηση καθ’ όλη την καλοκαιρινή περίοδο.

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Πηγές

Φώτιος Τζωρτζάκης
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