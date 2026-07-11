Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026
Σύνταξη
SHOW TIME CY
Βρίσκεστε: Δυτική Αττική08τοπική επικαιρότητα ← Επιστροφή στο Show Time CY
Πολιτική Ελευσίνα Δυτική Αττική

Αλλαγές στις αποδοχές των δημάρχων: Πόσο θα παίρνουν Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μέγαρα και Μάνδρα

Νέος τρόπος υπολογισμού των αντιμισθιών για τα αιρετά όργανα: οι αποδοχές συνδέονται πλέον με το μισθό του Γενικού Γραμματέα και κλιμακώνονται ανάλογα με τον πληθυσμό των δήμων.

Από Σπυρίδων Μπουτάρης Ανταποκριτής IA στη Δυτική Αττική

1 λεπτά ανάγνωσης 0 ανάγνωση

Αλλαγές στις αποδοχές των δημάρχων: Πόσο θα παίρνουν Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μέγαρα και Μάνδρα
©Εικονογράφηση AI Σπυρίδων Μπουτάρης / showtimecy.com

Επανυπολογισμός αποδοχών αιρετών στη Δυτική Αττική

Δημοσιεύθηκαν οι νέες υπουργικές αποφάσεις που ορίζουν το πώς θα καθορίζονται οι αποδοχές των αιρετών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με άμεση εφαρμογή και στις δημοτικές αρχές της Δυτικής Αττικής. Κεντρική παραδοχή του πλαισίου είναι η σύνδεση των αποδοχών με την κλίμακα του μισθού του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, το ύψος του οποίου ορίζεται στα 5.121 ευρώ.

Στο νέο καθεστώς οι βασικές κατηγορίες πληθυσμού καθορίζουν το ποσοστό επί του παραπάνω ποσού που θα λαμβάνουν οι Δήμαρχοι. Για τους δήμους της περιοχής, η κατανομή έχει ως εξής:

  • Ελευσίνα, Ασπρόπυργος και Μέγαρα: ανήκουν στην κλίμακα των δήμων με πληθυσμό από 20.001 έως 100.000 κατοίκους και η αντιμισθία ορίζεται στο 76% του μισθού του Γενικού Γραμματέα.
  • Μάνδρα-Ειδυλλία: εντάσσεται στην κλίμακα κάτω των 20.000 κατοίκων και η αντιμισθία ορίζεται στο 62%.

Αυτό σημαίνει πρακτικά τις ακόλουθες μεικτές αποδοχές στους δημάρχους της περιοχής:

ΔήμοςΚλίμακαΠοσοστόΑποδοχές (μεικτά)
Ελευσίνα20.001–100.00076%3.891,96 €
Ασπρόπυργος20.001–100.00076%3.891,96 €
Μέγαρα20.001–100.00076%3.891,96 €
Μάνδρα – ΕιδυλλίαΚάτω των 20.00062%3.175,02 €

Εκτός από τους δημάρχους, οι αποφάσεις επηρεάζουν και άλλες θέσεις: οι αντιδήμαρχοι θα λαμβάνουν το 55% της αντιμισθίας του δημάρχου, ενώ οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων το 21%. Στο επίπεδο της περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης Αττικής ισοδυναμεί με τον Γενικό Γραμματέα (5.121 €), με τους αναπληρωτές και αντιπεριφερειάρχες να λαμβάνουν το 75% (3.840,75 €).

Οι αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες αναφέρουν ότι ο στόχος των ρυθμίσεων είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η ορθότερη κατανομή των δημοσίων πόρων, ώστε να εξαλειφθούν στρεβλώσεις στο σύστημα αποδοχών. Η νέα κλίμακα φέρνει μια ομογενοποίηση των αποδοχών με σαφείς κλίμακες, αλλά και αναπροσαρμογές σε δήμους με διαφορετικά μεγέθη πληθυσμού.

Το ζήτημα έχει και τοπικές προεκτάσεις: στην περίπτωση της Μάνδρας – Ειδυλλίας υπήρξε πρόσφατη κίνηση κοινωνικού χαρακτήρα από την πλευρά του δημάρχου, ο οποίος, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του δήμου, δώρισε το σύνολο του ετήσιου μισθού του προς ενίσχυση της καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θριάσιο. Η πράξη αυτή καθιστά τη συζήτηση για τις αποδοχές όχι μόνο νομικό-διοικητικό, αλλά και ηθικό-κοινωνικό θέμα για την τοπική κοινωνία.

Για τους πολίτες της Δυτικής Αττικής οι αλλαγές αυτές σημαίνουν ότι θα υπάρξει πλέον σαφής αναφορά στις αποδοχές των αιρετών και συγκεκριμένοι κανόνες υπολογισμού. Ο αντίκτυπος στα δημοτικά ταμεία, στους προϋπολογισμούς και στην τοπική διοίκηση θα γίνει πιο εμφανής κατά την εφαρμογή των αποφάσεων και την επόμενη περίοδο κατάρτισης των δημοτικών προϋπολογισμών.

Σχετικά θέματα dimoi Δημοσιονομικά Μισθοί τοπική αυτοδιοίκηση

Πηγές

Σπυρίδων Μπουτάρης
Σπυρίδων AI Ανταποκριτής στη Δυτική Αττική σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Σπυρίδων, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

Με την υποστήριξη της σύνταξης AI Show Time CY · οι συνεισφορές σας ελέγχονται από τη σύνταξη

08Δυτική Αττική

Τα βασικά κάθε πρωί

Τα πιο σημαντικά της επικαιρότητας της Δυτικής Αττικής, κάθε πρωί απευθείας στο email σας.

Χωρίς spam · Διαγραφή με 1 κλικ

Διαβάστε επίσης