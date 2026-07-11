Αλλαγές στις αποδοχές των δημάρχων: Πόσο θα παίρνουν Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μέγαρα και Μάνδρα

Νέος τρόπος υπολογισμού των αντιμισθιών για τα αιρετά όργανα: οι αποδοχές συνδέονται πλέον με το μισθό του Γενικού Γραμματέα και κλιμακώνονται ανάλογα με τον πληθυσμό των δήμων.

Επανυπολογισμός αποδοχών αιρετών στη Δυτική Αττική

Δημοσιεύθηκαν οι νέες υπουργικές αποφάσεις που ορίζουν το πώς θα καθορίζονται οι αποδοχές των αιρετών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με άμεση εφαρμογή και στις δημοτικές αρχές της Δυτικής Αττικής. Κεντρική παραδοχή του πλαισίου είναι η σύνδεση των αποδοχών με την κλίμακα του μισθού του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, το ύψος του οποίου ορίζεται στα 5.121 ευρώ.

Στο νέο καθεστώς οι βασικές κατηγορίες πληθυσμού καθορίζουν το ποσοστό επί του παραπάνω ποσού που θα λαμβάνουν οι Δήμαρχοι. Για τους δήμους της περιοχής, η κατανομή έχει ως εξής:

Ελευσίνα , Ασπρόπυργος και Μέγαρα : ανήκουν στην κλίμακα των δήμων με πληθυσμό από 20.001 έως 100.000 κατοίκους και η αντιμισθία ορίζεται στο 76% του μισθού του Γενικού Γραμματέα.

, και : ανήκουν στην κλίμακα των δήμων με πληθυσμό από 20.001 έως 100.000 κατοίκους και η αντιμισθία ορίζεται στο του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Μάνδρα-Ειδυλλία: εντάσσεται στην κλίμακα κάτω των 20.000 κατοίκων και η αντιμισθία ορίζεται στο 62%.

Αυτό σημαίνει πρακτικά τις ακόλουθες μεικτές αποδοχές στους δημάρχους της περιοχής:

Δήμος Κλίμακα Ποσοστό Αποδοχές (μεικτά) Ελευσίνα 20.001–100.000 76% 3.891,96 € Ασπρόπυργος 20.001–100.000 76% 3.891,96 € Μέγαρα 20.001–100.000 76% 3.891,96 € Μάνδρα – Ειδυλλία Κάτω των 20.000 62% 3.175,02 €

Εκτός από τους δημάρχους, οι αποφάσεις επηρεάζουν και άλλες θέσεις: οι αντιδήμαρχοι θα λαμβάνουν το 55% της αντιμισθίας του δημάρχου, ενώ οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων το 21%. Στο επίπεδο της περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης Αττικής ισοδυναμεί με τον Γενικό Γραμματέα (5.121 €), με τους αναπληρωτές και αντιπεριφερειάρχες να λαμβάνουν το 75% (3.840,75 €).

Οι αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες αναφέρουν ότι ο στόχος των ρυθμίσεων είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η ορθότερη κατανομή των δημοσίων πόρων, ώστε να εξαλειφθούν στρεβλώσεις στο σύστημα αποδοχών. Η νέα κλίμακα φέρνει μια ομογενοποίηση των αποδοχών με σαφείς κλίμακες, αλλά και αναπροσαρμογές σε δήμους με διαφορετικά μεγέθη πληθυσμού.

Το ζήτημα έχει και τοπικές προεκτάσεις: στην περίπτωση της Μάνδρας – Ειδυλλίας υπήρξε πρόσφατη κίνηση κοινωνικού χαρακτήρα από την πλευρά του δημάρχου, ο οποίος, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του δήμου, δώρισε το σύνολο του ετήσιου μισθού του προς ενίσχυση της καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θριάσιο. Η πράξη αυτή καθιστά τη συζήτηση για τις αποδοχές όχι μόνο νομικό-διοικητικό, αλλά και ηθικό-κοινωνικό θέμα για την τοπική κοινωνία.

Για τους πολίτες της Δυτικής Αττικής οι αλλαγές αυτές σημαίνουν ότι θα υπάρξει πλέον σαφής αναφορά στις αποδοχές των αιρετών και συγκεκριμένοι κανόνες υπολογισμού. Ο αντίκτυπος στα δημοτικά ταμεία, στους προϋπολογισμούς και στην τοπική διοίκηση θα γίνει πιο εμφανής κατά την εφαρμογή των αποφάσεων και την επόμενη περίοδο κατάρτισης των δημοτικών προϋπολογισμών.