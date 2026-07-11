Αμφιβολίες για τη διαδικασία των «Αισχυλείων» φέρνουν την Ελευσίνα στο επίκεντρο

Καταγγελία από την παράταξη «Πολίτες Μπροστά» για παράκαμψη του Δημοτικού Συμβουλίου στην ανακοίνωση του προγράμματος των «Αισχυλείων 2026». Αίτημα επανάκλησης της πρόσκλησης και εισαγωγής του θέματος ως τακτικού στην επόμενη συνεδρίαση.

Ένταση για τη δημοκρατική διαδικασία

Κατά της διοίκησης του Δήμου Ελευσίνας στρέφεται η δημοτική παράταξη «Πολίτες Μπροστά», με αφορμή τον τρόπο ανακοίνωσης και παρουσίασης του προγράμματος για τα Αισχύλεια 2026. Η κριτική εστιάζει στην έλλειψη συζήτησης και έγκρισης από το ανώτατο συλλογικό όργανο του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο, πριν από τη δημόσια παρουσίαση του φεστιβάλ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το επίσημο λανσάρισμα του προγράμματος έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 16 Ιουλίου στον χώρο του ΙΑΝΟΥ, στην Αθήνα, ενώ στην πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 15 Ιουλίου το θέμα των Αισχυλείων δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Αυτό, όπως υπογραμμίζεται, αποτελεί επανάληψη ενός θεσμικού λάθους που έχει συμβεί και στο παρελθόν.

Ζητείται άμεση διόρθωση της πρόσκλησης του Συμβουλίου.

άμεση διόρθωση της πρόσκλησης του Συμβουλίου. Αιτείται εισαγωγή του προγράμματος ως τακτικού θέματος για συζήτηση και έγκριση.

εισαγωγή του προγράμματος ως τακτικού θέματος για συζήτηση και έγκριση. Υπογραμμίζεται ότι τα Αισχύλεια είναι δημόσιος πολιτιστικός θεσμός και δεν ανήκουν σε καμία διοίκηση.

Η ανακοίνωση της παράταξης επικαλείται τη φράση από τον «Αγαμέμνονα» του Αισχύλου «πάθει μάθος», θέλοντας να επισημάνει ότι τα λάθη πρέπει να γίνονται μαθήματα. Η έκκληση καταλήγει σε αυστηρό μήνυμα κατά της «προχειρότητας» και της «υποβάθμισης του θεσμού».

«Τα Αισχύλεια δεν αποτελούν ιδιοκτησία καμίας διοίκησης. Αντιθέτως, αποτελούν τον κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό της Ελευσίνας και απαιτούν τον απόλυτο σεβασμό από όλους.»

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Για τους κατοίκους της Ελευσίνας, το ζήτημα δεν αφορά μόνο θεσμική τριβή αλλά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και εγκρίνονται πολιτιστικές δράσεις που επηρεάζουν την τοπική κοινωνία, την προβολή και πιθανές συνεργασίες. Η μη έγκαιρη εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο στερεί από τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας τη δυνατότητα να ασκήσουν έλεγχο ή να προτείνουν τροποποιήσεις πριν από τη δημόσια παρουσίαση.

Στοιχείο Ημερομηνία/Πληροφορία Προγραμματισμένη παρουσίαση 16 Ιουλίου (ΙΑΝΟΣ, Αθήνα) Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 15 Ιουλίου (πρόσκληση χωρίς το θέμα των Αισχυλείων)

Η παράταξη καλεί σε άμεση αλλαγή της πρόσκλησης ώστε το θέμα να συζητηθεί κανονικά ως τακτικό. Εάν δεν γίνει δεκτό αυτό το αίτημα, είναι πιθανό να ενταθούν οι πολιτικές αντιπαραθέσεις εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, με επιπτώσεις στην ομαλή διοργάνωση του φεστιβάλ.

Η εξέλιξη παραμένει σημαντική για τοπικούς φορείς και καλλιτέχνες που εμπλέκονται στα Αισχύλεια, καθώς και για τους δημότες που αναμένουν ενημέρωση και διαφάνεια για τον προγραμματισμό και τη δημοσιονομική διαχείριση των εκδηλώσεων.