Δήμος Ρεθύμνης: Ζητείται σταθερό χρηματοδοτικό μοντέλο και μερίδιο από τα τουριστικά έσοδα

Ο δήμαρχος Ρεθύμνης υπογραμμίζει ότι οι τοπικές αρχές επωμίζονται κόστος από την τουριστική κίνηση χωρίς να καρπώνονται ανάλογα έσοδα, και καλεί για μόνιμες, προβλέψιμες πηγές χρηματοδότησης που θα επιτρέψουν σχεδιασμό έργων και υπηρεσιών.

Αναζητείται μόνιμος πόρος για την τοπική αυτοδιοίκηση

Ο δήμαρχος Ρεθύμνης τόνισε σε συνέντευξη Τύπου την ανάγκη για αλλαγή στον τρόπο που χρηματοδοτούνται οι δήμοι, ζητώντας σταθερά και προβλέψιμα έσοδα, καθώς η αυξημένη τουριστική κίνηση επιβαρύνει σημαντικά τις δημοτικές δομές χωρίς να αποδίδονται ισόποσα οφέλη.

Κατά την τοποθέτησή του έγινε ειδική μνεία στο «τέλος ανθεκτικότητας» που επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση και κυμαίνεται ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος, φέρνοντας ως παράδειγμα περίπτωση όπου το τέλος μπορεί να φθάσει τα 15 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Ο δήμαρχος υπογράμμισε το χάσμα ανάμεσα σε αυτά τα έσοδα και στη χρηματοδότηση που πραγματικά φθάνει στους δήμους.

«Σε ένα ξενοδοχείο ο επισκέπτης πληρώνει 15 ευρώ τέλος. Ο δήμος πόσα παίρνει; Μηδέν»

Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε ότι οι δήμοι που δέχονται μεγάλο τουριστικό φόρτο αναλαμβάνουν περισσότερα λειτουργικά έξοδα: συντήρηση υποδομών, αυξημένη καθαριότητα, διαχείριση κυκλοφορίας και επιπλέον ανάγκες σε ύδρευση και αποχέτευση. Ταυτόχρονα, η γενικότερη αύξηση του κόστους ζωής στους τουριστικούς προορισμούς πλήττει και τους μόνιμους κατοίκους που δεν συμμετέχουν ενεργά στην τουριστική αγορά.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου περιλαμβάνεται η θεσμική πρόβλεψη για απόδοση ποσοστών από φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ προς τους δήμους. Ωστόσο, όπως σημείωσε, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί δεν επιτρέπουν την πλήρη εφαρμογή αυτών των προβλέψεων, με αποτέλεσμα οι τοπικές αρχές να παραμένουν οικονομικά ευάλωτες.

Επιπλέον, επισημάνθηκε η τάση συγκεντροποίησης της διαχείρισης έργων στο επίπεδο του ΕΣΠΑ, κατά την οποία πολλές παρεμβάσεις διεκπεραιώνονται κεντρικά, κάτι που περιορίζει τον ρόλο των περιφερειακών προγραμμάτων και μειώνει τη δυνατότητα των δήμων να σχεδιάζουν και να υλοποιούν έργα με γνώμονα τις τοπικές ανάγκες.

Αγωνία για την κάλυψη κόστους υποδομών λόγω τουρισμού

για την κάλυψη κόστους υποδομών λόγω τουρισμού Απάντηση σε αυξανόμενες δαπάνες καθαριότητας, ύδρευσης, κυκλοφορίας

σε αυξανόμενες δαπάνες καθαριότητας, ύδρευσης, κυκλοφορίας Αίτημα για σταθερούς πόρους και αποκέντρωση της διαχείρισης έργων

Για τους κατοίκους του Ρεθύμνου το αίτημα αυτό σημαίνει προοπτική καλύτερου σχεδιασμού υπηρεσιών και έργων, εφόσον εξασφαλιστούν προβλέψιμες χρηματοδοτήσεις. Χωρίς αυτές, οι δημοτικές αρχές κινδυνεύουν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην ανταπόκρισή τους σε βασικές ανάγκες της καθημερινότητας, ειδικά εν μέσω τουριστικών περιόδων υψηλής επισκεψιμότητας.

Ζήτημα Επίπτωση Τουριστική αύξηση Πίεση σε υποδομές και υπηρεσίες Έσοδα από τέλη (π.χ. τέλος ανθεκτικότητας) Μη άμεση απόδοση στους δήμους σύμφωνα με δήλωση του δημάρχου Διαχείριση ΕΣΠΑ Περιορισμός ρόλου τοπικών φορέων

Οι τοπικές αρχές καλούν σε διάλογο για την αναθεώρηση του χρηματοδοτικού πλαισίου, ώστε να διασφαλίζεται ότι τμήμα των πόρων που συνδέονται με τον τουρισμό θα επιστρέφει σε έργα και υπηρεσίες της περιοχής. Αυτό αποτελεί κρίσιμο βήμα για την προστασία της ποιότητας ζωής μόνιμων κατοίκων και την ορθή διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης στο Ρέθυμνο.