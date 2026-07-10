Δήμος Ρεθύμνου: Αίτημα για μόνιμους πόρους και μερίδιο από τα τουριστικά έσοδα

Ο δήμαρχος Γ. Μαρινάκης ζητάει σοβαρή αναθεώρηση του συστήματος χρηματοδότησης των δήμων, επισημαίνοντας ότι τοπικές υποδομές και υπηρεσίες επιβαρύνονται από τον τουρισμό χωρίς αντίστοιχα έσοδα για τον δήμο.

Έκκληση για σταθερή χρηματοδότηση και συγκεκριμένο μερίδιο από τον τουρισμό

Ο δήμος Ρεθύμνου ζητά αλλαγές στον τρόπο που χρηματοδοτείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να αποκτήσει σταθερούς πόρους και μεγαλύτερη συμμετοχή στα έσοδα που δημιουργεί ο τουρισμός. Σε συνέντευξη Τύπου ο δήμαρχος Γιώργης Μαρινάκης επισήμανε ότι οι τοπικές αρχές επωμίζονται το κόστος της αυξημένης επισκεψιμότητας — συντήρηση υποδομών, καθαριότητα, κυκλοφοριακή διαχείριση και ανάγκες ύδρευσης/αποχέτευσης — χωρίς να λαμβάνουν αντίστοιχα οικονομικά οφέλη.

«Σε ένα ξενοδοχείο ο επισκέπτης πληρώνει 15 ευρώ τέλος. Ο δήμος πόσα παίρνει; Μηδέν»

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε ειδικά στο λεγόμενο τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, που επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση και, ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος, μπορεί να φτάνει έως και 15€. Σημείωσε ότι, παρά τις θεσμικές προβλέψεις για απόδοση ποσοστών από φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί εμποδίζουν την πλήρη εφαρμογή και έτσι οι δήμοι παραμένουν περιορισμένοι στην οικονομική τους αυτοτέλεια.

Στο πλαίσιο των παρατηρήσεών του ο κ. Μαρινάκης τόνισε και την επιβάρυνση των κατοίκων: η έντονη τουριστική δραστηριότητα οδηγεί σε αυξήσεις στο κόστος ζωής, επιβαρύνοντας όσους δεν συμμετέχουν άμεσα στην τουριστική οικονομία. Επισήμανε την αναγκαιότητα ενός προβλέψιμου χρηματοδοτικού πλαισίου που θα επιτρέψει στον δήμο να σχεδιάζει δημόσιες υπηρεσίες και έργα με ασφάλεια.

Τι σημαίνει για τον κάτοικο του Ρεθύμνου

Πιθανή βελτίωση στην καθαριότητα και στη συντήρηση δημόσιων χώρων, εφόσον οι δήμοι λάβουν επιπλέον πόρους.

Μεγαλύτερη δυνατότητα αντιμετώπισης κυκλοφοριακών προβλημάτων σε τουριστικές περιόδους.

Ανάγκη για διαφάνεια και σαφή κατανομή των εσόδων, ώστε τα μέτρα που επιβάλλονται στους επισκέπτες να αποδίδονται τελικά στις τοπικές ανάγκες.

Η τοπική αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι τα χρήματα από τουριστικά τέλη και νέες επιβαρύνσεις θα επιστρέφουν εν μέρει στους δήμους που επιβαρύνονται από την επισκεψιμότητα. Χωρίς τέτοια ανακατανομή, οι δήμοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες σε υποδομές και υπηρεσίες.

Θέμα Σημείο Τέλος ανθεκτικότητας Έως 15€ ανά διανυκτέρευση (ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος) Αιτούμενη μεταρρύθμιση Σταθεροί πόροι και μερίδιο από τουριστικά έσοδα προς τους δήμους

Η πρόταση του δημάρχου εντάσσεται σε ευρύτερη συζήτηση για την οικονομική ενίσχυση των δημοτικών αρχών, ειδικά των τουριστικών προορισμών που διαχειρίζονται εποχική πίεση σε υποδομές και υπηρεσίες. Για τους κατοίκους του Ρεθύμνου, η εφαρμογή τέτοιων μέτρων θα μπορούσε να μεταφραστεί άμεσα σε καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών — εφόσον βέβαια διασφαλιστεί ότι τα έσοδα θα παραμένουν και θα διατίθενται τοπικά.

Η τοπική κοινωνία και οι επαγγελματίες του τουρισμού αναμένεται να παρακολουθήσουν τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης και της αυτοδιοίκησης για να δουν αν οι θεσμικές προβλέψεις θα γίνουν πράξη και σε ποιο βαθμό θα βελτιώσουν την οικονομική δυνατότητα των δήμων να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις.