Κυβέρνηση επαναφέρει τον άξονα Ελευσίνα–Οινόφυτα και δεσμεύεται για επέκταση μετρό προς Δυτική Αττική

Ο πρωθυπουργός έθεσε ξανά στον σχεδιασμό τον νέο οδικό άξονα Ελευσίνα–Οινόφυτα, παράλληλα με δέσμευση για επέκταση του Μετρό στη Δυτική Αττική και έναρξη έργων σε κρίσιμους κόμβους όπως ο Σκαραμαγκάς και η Μεταμόρφωση.

Αναβίωση ενός σχεδίου μιας δεκαετίας με σημαντικές τοπικές επιπτώσεις

Στην εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, ο πρωθυπουργός επανέφερε στον δημόσιο διάλογο τον σχεδιασμό για τον νέο οδικό άξονα Ελευσίνα–Οινόφυτα. Το έργο, που παραμένει εδώ και πάνω από μία δεκαετία στο αρχείο των μελετών, επανέρχεται ως προτεραιότητα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την κυβέρνηση να τοποθετεί το ζήτημα στην κορυφή της επόμενης φάσης των μεγάλων έργων στην Αττική.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο φάκελος για τον άξονα βρίσκεται από τον Μάιο του 2023 στο υπουργείο, μέσω του θεσμού των Πρότυπων Προτάσεων, και έχει υποβληθεί από την εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Πρόκειται για μηχανισμό που επιτρέπει σε ιδιώτες να ωριμάζουν και να προτείνουν μεγάλα έργα υποδομής στο Δημόσιο.

Τι σημαίνει για τη Δυτική Αττική

Το εγχείρημα προβάλλεται από την κυβέρνηση ως παρέμβαση που μπορεί να μειώσει τη συμφόρηση σε κρίσιμους άξονες, ιδίως στη Λεωφόρο Κηφισού, έναν δρόμο που παραμένει από τους πλέον κορεσμένους της πρωτεύουσας. Ωστόσο, όπως υπογραμμίστηκε στην ανακοίνωση, το έργο είναι μελετητικά ανεπαρκώς ώριμο και η υλοποίησή του δεν προβλέπεται άμεσα — ενδεχομένως να μετατεθεί σε επόμενες κυβερνητικές περιόδους.

Επαναφορά στο προσκήνιο : Πολιτικό σήμα από τον πρωθυπουργό στην τελετή υπογραφής του κόμβου Σκαραμαγκά.

: Πολιτικό σήμα από τον πρωθυπουργό στην τελετή υπογραφής του κόμβου Σκαραμαγκά. Φάκελος στο υπουργείο : Υποβλήθηκε μέσω Πρότυπων Προτάσεων από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (Μάιος 2023).

: Υποβλήθηκε μέσω Πρότυπων Προτάσεων από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (Μάιος 2023). Στο ίδιο πλαίσιο: Δέσμευση για επέκταση του Μετρό προς τη Δυτική Αττική και παρεμβάσεις σε Μεταμόρφωση και Σκαραμαγκά.

Η πρακτική αξία τέτοιων εξαγγελιών για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής είναι προφανής: βελτίωση προσβασιμότητας, μείωση χρόνων μετακίνησης και πιθανή ελάφρυνση μεταφορικών κόστους. Παρά ταύτα, η πραγματική ωφέλεια εξαρτάται από την ωρίμανση των μελετών, την εξασφάλιση χρηματοδότησης και την ταχύτητα των διαδικασιών δημοπράτησης.

Σύντομη αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης

Θέμα Κατάσταση Άξονας Ελευσίνα–Οινόφυτα Φάκελος στο υπουργείο (Πρότυπες Προτάσεις), υποβολή από ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά Σύμβαση υπογραφείσα (έργο €60 εκατ. ως αναφορά) Επέκταση Μετρό Πολιτική δέσμευση για προώθηση προς Δυτική Αττική

Για τους πολίτες της Δυτικής Αττικής, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί πιθανές βελτιώσεις στην καθημερινή μετακίνηση, ιδίως για περιοχές όπως η Ελευσίνα, ο Ασπρόπυργος και το Θριάσιο Πεδίο. Ωστόσο, μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες χρονοδιαγραμμίσεις, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σαφής χρηματοδοτικός σχεδιασμός, οι εξαγγελίες παραμένουν ένδειξη πολιτικής βούλησης και όχι εγγύηση ολοκλήρωσης.

Η τοπική κοινωνία και οι φορείς οφείλουν να παρακολουθούν τις επόμενες κινήσεις του υπουργείου Υποδομών ώστε οι προτάσεις να μετατραπούν σε ώριμα έργα που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της περιοχής, χωρίς να υποτιμώνται οι επιπτώσεις σε γειτονικές κοινότητες και το φυσικό περιβάλλον.