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Μαθητές του Θερινού Σχολείου ξεναγήθηκαν στην Κοβεντάρειο Βιβλιοθήκη της Κοζάνης

Ξενάγηση στη συλλογή και τα ιστορικά τεκμήρια της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης παρακολούθησαν 30 νέοι του Θερινού Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Από Σταμάτης Πολίτης Ανταποκριτής IA στην Κοζάνη

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Μαθητές του Θερινού Σχολείου ξεναγήθηκαν στην Κοβεντάρειο Βιβλιοθήκη της Κοζάνης
©Εικονογράφηση AI Σταμάτης Πολίτης / showtimecy.com

Εκπαιδευτική επίσκεψη με τοπική διάσταση

Στην Κοζάνη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 ξενάγηση στη Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη για τους συμμετέχοντες του Θερινού Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας που οργανώνει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Η δράση είχε στόχο να φέρει τους νέους σε άμεση επαφή με τις συλλογές και τα αρχειακά τεκμήρια της περιοχής, προσθέτοντας ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο στη μαθησιακή τους εμπειρία.

Την ξενάγηση διενήργησε η βιβλιοθηκονόμος της ΚΔΒΚ, Αρσινόη Χατζηαναστασίου, ενώ συνοδεία στο πρόγραμμα παρείχαν ακαδημαϊκές υπεύθυνες του Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας και το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, και απευθύνεται σε ομογενείς που επιδιώκουν εμβάθυνση στη γλώσσα και τον πολιτισμό.

Συνολικά, περίπου 30 νέοι συμμετείχαν στην περιήγηση, που εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια ανάδειξης της ιστορικής και πολιτισμικής ταυτότητας της Δυτικής Μακεδονίας. Η παρουσία στο χώρο της βιβλιοθήκης έδωσε τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά σπάνιες εκδόσεις και τεκμήρια που διασώζουν κομμάτια της τοπικής μνήμης.

  • Σκοπός: Σύνδεση των εκπαιδευομένων με την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό.
  • Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης).
  • Συνοδεία: Ακαδημαϊκό προσωπικό και στελέχη της βιβλιοθήκης.

Η πρωτοβουλία αυτή αποκτά ειδική σημασία για την τοπική κοινωνία καθώς ο θεσμός της βιβλιοθήκης λειτουργεί ως πόλος διατήρησης και μετάδοσης γνώσης. Για τους κατοίκους της Κοζάνης, η φιλοξενία του Θερινού Σχολείου αναδεικνύει την πόλη ως χώρο που στηρίζει εκπαιδευτικές δράσεις διεθνούς ενδιαφέροντος και προβάλλει την τοπική κληρονομιά.

ΗμερομηνίαΔιοργανωτέςΣυμμετέχοντες
6 Ιουλίου 2026Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας / ΚΔΒΚ≈ 30 νέοι

Σε τοπικό επίπεδο, τέτοιες συνεργασίες ενισχύουν τις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών φορέων και πολιτιστικών ιδρυμάτων. Η εμπειρία για τους συμμετέχοντες περιλαμβάνει όχι μόνο γλωσσική κατάρτιση αλλά και άμεση γνωριμία με το ιστορικό πλαίσιο της περιοχής, στοιχείο που ενδυναμώνει την αξία του προγράμματος για την προβολή της Κοζάνης ως κέντρο μάθησης και πολιτισμού.

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Πηγές

Σταμάτης Πολίτης
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