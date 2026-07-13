Μητσοτάκης: ειδικά μέτρα και 3,7 δισ. για τη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε «ειδική ρήτρα προστασίας» για τις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης, δέκα στοχευμένες δράσεις και επισημοποίησε ότι έχουν ήδη διατεθεί 3,7 δισ. ευρώ για έργα στη Δυτική Μακεδονία.

Κυβερνητικές δεσμεύσεις μετά το Πανδυτικομακεδονικό συλλαλητήριο

Ο Πρωθυπουργός επανέφερε στο προσκήνιο τη Δυτική Μακεδονία στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση προωθεί «ειδικές παρεμβάσεις» για τις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης. Αν και η τοποθέτηση έγινε με γενικές αναφορές, περιέλαβε συγκεκριμένα σημεία που αφορούν την περιοχή και έχουν άμεσο αντικτύπο για κατοίκους και εργαζόμενους.

Μεταξύ των ανακοινώσεων ξεχωρίζουν η θέσπιση μιας ειδικής ρήτρας προστασίας που προβλέπει μέριμνα για τις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης σε κάθε νέο νόμο ή χρηματοδοτικό πρόγραμμα, καθώς και η δρομολόγηση δέκα συγκεκριμένων δράσεων για τη Δυτική Μακεδονία.

«Δεν αφήνουμε τη Δυτική Μακεδονία μόνη της, αυτό να το γνωρίζετε»

Στις δράσεις που αναφέρθηκαν περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

η απορρόφηση πρώην εργαζομένων της ΔΕΗ,

έργα εξοικονόμησης ενέργειας,

ενίσχυση του κλάδου της γούνας,

αναβάθμιση της Σχολής Αστυφυλάκων στην Καστοριά,

οδικές υποδομές.

Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως έχουν ήδη διατεθεί 3,7 δισ. ευρώ για έργα στην περιοχή, μεταξύ των οποίων ονοματικά αναφέρθηκαν ο αυτοκινητόδρομος Ε65, έργα τηλεθέρμανσης και η εφαρμογή διπλής μοριοδότησης εντοπιότητας στις προσλήψεις.

Τι σημαίνουν οι ανακοινώσεις για την Κοζάνη και την περιφέρεια

Για την τοπική κοινωνία οι δεσμεύσεις αυτές έχουν πολλαπλές όψεις: η χρηματοδότηση έργων υποδομής βελτιώνει τη σύνδεση και την καθημερινότητα, τα μέτρα για απορρόφηση πρώην εργαζομένων απευθύνονται σε οικογένειες που επλήγησαν από τις αλλαγές στη ΔΕΗ, ενώ πρωτοβουλίες όπως η εξοικονόμηση ενέργειας μπορούν να μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.

Παράλληλα, η αναφορά σε ενίσχυση κλάδων με τοπική παρουσία, όπως η γούνα, δείχνει προσπάθεια διατήρησης οικονομικών δραστηριοτήτων που απασχολούν ντόπιο δυναμικό. Η αναβάθμιση εκπαιδευτικών-αστυνομικών δομών στην Καστοριά αφορά και στην ενίσχυση των υπηρεσιών ασφαλείας και επαγγελματικής εκπαίδευσης στην περιοχή.

Πρακτικά επόμενα βήματα και αναμονή λεπτομερειών

Οι εξαγγελίες θέτουν το πλαίσιο, αλλά απομένει η εξειδίκευση: ποια έργα θα προτεραιοποιηθούν, χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, φορείς υλοποίησης και ακριβείς διαδικασίες πρόσληψης ή επιδότησης. Καθώς πολλοί κάτοικοι της Κοζάνης αναμένουν άμεσες λύσεις για θέματα απασχόλησης και ενέργειας, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι παραγωγικοί φορείς θα ζητήσουν σύντομα λεπτομερή χρονοδιάγραμμα και δεσμεύσεις για τα κονδύλια που αναφέρθηκαν.

Θέμα Αναφορά Πόροι 3,7 δισ. ευρώ (ονομαστικά έργα: Ε65, τηλεθέρμανση) Δράσεις 10 στοχευμένες παρεμβάσεις Μέτρο προστασίας Ειδική ρήτρα για περιοχές Δίκαιης Μετάβασης

Η τοπική κοινότητα και οι θεσμικοί φορείς καλούνται τώρα να παρακολουθήσουν την εξέλιξη των ανακοινώσεων και να διεκδικήσουν διαφάνεια στην εφαρμογή τους. Η προσοχή εστιάζεται τόσο στην ταχύτητα υλοποίησης όσο και στην ποιότητα των παρεμβάσεων, ώστε τα έργα να έχουν πραγματικό όφελος για την καθημερινότητα και την οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας.

Αποτελεί κρίσιμο σημείο το πώς οι γενικές δεσμεύσεις θα μεταφραστούν σε ενεργές πολιτικές και συγκεκριμένα έργα στην Κοζάνη και τις γύρω κοινότητες.