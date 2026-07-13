Περιφερειακά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης: νέα χρηματοδότηση και ρόλος για τη Δυτική Μακεδονία

Στο Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση στην Κοζάνη ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε τη θεσμοθέτηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και την εξασφάλιση 65 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία τους, με στόχο τη σύνδεση των ιδρυμάτων με την ανάπτυξη της περιφέρειας.

Ομιλία και βασικά σημεία

Στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κοίλα της Κοζάνης, κατά το Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου τόνισε τον ρόλο των νέων Περιφερειακών Συμβουλίων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΠΣΑΕ) που προβλέπονται για κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του πρωθυπουργού και μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, γεγονός που υπογραμμίζει την κεντρική πολιτική βαρύτητα της πρωτοβουλίας.

Στην ομιλία επισημάνθηκε ότι τα ΠΣΑΕ θα συμβάλουν στην ένταξη των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων στη «παραγωγική ανασυγκρότηση» με εργαλεία την εξωστρέφεια, την αποκέντρωση και την αναπτυξιακή δυναμική της κάθε Περιφέρειας. Ο Υπουργός ανέφερε επίσης ότι για τη λειτουργία των συμβουλίων έχουν εξασφαλιστεί 65 εκατ. ευρώ.

«Με τη θεσμοθέτηση των Περιφερειακών Συμβουλίων... δίνεται σε κάθε Περιφέρεια η ευκαιρία να χαρτογραφήσει τους στόχους της και... να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις»

Τι σημαίνει για τη Δυτική Μακεδονία

Για την Δυτική Μακεδονία, η ίδρυση Περιφερειακού Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης αποτιμήθηκε στην ομιλία ως «βήμα» που δύναται να δώσει «δυναμική» στη μετάβαση από την περίοδο της κρίσης σε μία εποχή ανάπτυξης. Στο τοπικό πλαίσιο, η πρωτοβουλία στοχεύει στη στενότερη σύνδεση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων με τις παραγωγικές ανάγκες της περιοχής, ώστε προτάσεις και προγράμματα να ευθυγραμμίζονται με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Ο Υπουργός επισήμανε επίσης την προοπτική αξιοποίησης πόρων όχι μόνο από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα αλλά και από διεθνείς φορείς, όπως αναφέρθηκε ενδεικτικά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επιπλέον, διευκρινίστηκε ότι τα ΠΣΑΕ θα ασκούν απολογιστικό έλεγχο στα οικονομικά των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων, χωρίς παρέμβαση στη διοίκηση των ιδρυμάτων.

Πρακτικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Χαρτογράφηση αναγκών της Περιφέρειας και διαμόρφωση τοπικών στρατηγικών στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων από περιφερειακά και διεθνή προγράμματα με βάση συμφωνημένες προτάσεις ιδρυμάτων και Περιφέρειας.

Απολογιστικός έλεγχος των οικονομικών των ΑΕΙ και των ερευνητικών φορέων με στόχο διαφάνεια, όχι διοικητική παρέμβαση.

Χαρακτηριστικό Σημείο Πεδίο εφαρμογής 13 Περιφέρειες, ανά Περιφέρεια ένα ΠΣΑΕ Κεφάλαια για λειτουργία 65 εκατ. ευρώ Στόχοι Εξωστρέφεια, αποκέντρωση, σύνδεση με παραγωγή

Η πραγματική επίδραση για την τοπική κοινωνία θα κριθεί από το πώς θα διαμορφωθούν οι συνεργασίες μεταξύ ιδρυμάτων, περιφερειακής διοίκησης και παραγωγικού ιστού. Στο βραχυπρόθεσμο διάστημα, αναμένονται πρωτοβουλίες χαρτογράφησης και διαβούλευσης που θα καθορίσουν συγκεκριμένα προγράμματα προς χρηματοδότηση.

Στο πλαίσιο των επαφών του στην περιοχή, ο Υπουργός είχε επίσης συναντήσεις με τοπικούς φορείς, συζητώντας θέματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Μακεδονίας, γεγονός που δείχνει την προσπάθεια σύνδεσης των πολιτικών ανακοινώσεων με πρακτικά ζητήματα της περιοχής.

Η υλοποίηση των ΠΣΑΕ και η πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις θα αποτελέσουν κεντρικά ζητήματα για την τοπική ατζέντα τους επόμενους μήνες, καθώς οι αποφάσεις θα καθορίσουν την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Σταμάτης Πολίτης

Ανταποκριτής, Show Time CY — Κοζάνη