Συγκέντρωση της ΕΛΑΣ στο Περιστέρι: το μήνυμα Τσίπρα και οι τοπικές επιπτώσεις

Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στο Περιστέρι στο πλαίσιο των ανοιχτών εκδηλώσεων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, παρουσιάζοντας το επικοινωνιακό μοντέλο που θέλει να εφαρμόσει και απαντώντας σε πολιτικές επιθέσεις.

Ομιλία στην πλατεία του Περιστερίου και το πλαίσιο της εκδήλωσης

Στο Περιστέρι πραγματοποιήθηκε ανοικτή εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) με τίτλο «Τώρα μιλάμε», όπου ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του νέου φορέα, Αλέξης Τσίπρας, ανέπτυξε το όραμα της οργάνωσης για τρόπο επικοινωνίας και διακυβέρνησης. Στην τοποθέτησή του τόνισε την πρόθεση για άμεση επικοινωνία κράτους και πολιτών ως στοιχείο ενός «διαδραστικού» μοντέλου εξουσίας.

Σχολιάζοντας την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, ο εισηγητής της εκδήλωσης χαρακτήρισε την ίδρυση της ΕΛΑΣ ως κομβική για την επανεμφάνιση πολιτικής σκέψης που, όπως είπε, «έδωσε ξανά ελπίδα, προοπτική και αισιοδοξία».

Απαντήσεις σε πολιτικές επιθέσεις και τοπικό αντίκτυπο

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε, με σαφείς αιχμές, σε πρόσφατες επιθέσεις από πολιτικά πρόσωπα, ειδικά στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Ανέφερε ότι δεν προτίθεται να ασκήσει νομικές κινήσεις και απάντησε με χιούμορ, δηλώνοντας ότι θα «στείλει λουλούδια», καθώς, κατά την εκτίμησή του, κάθε επίθεση αυξάνει τη δημοσκοπική στήριξη.

«Δεν θα του κάνω μήνυση. Θα του στείλω λουλούδια, γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις».

Για τους κατοίκους του Περιστερίου, η παρουσία πολιτικών φορέων στην πόλη σηματοδοτεί ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου στις πλατείες και διεύρυνση της πολιτικής δραστηριότητας της περιοχής. Εκδηλώσεις αυτού του τύπου προσελκύουν δημόσιες παρεμβάσεις, αύξηση επισκεψιμότητας σε κεντρικά σημεία και ενδεχομένως αλλαγές στη δυναμική των τοπικών πολιτικών συζητήσεων.

Η ΕΛΑΣ προβάλλει την πλατεία ως τόπο άμεσης επικοινωνίας με τους πολίτες.

Ο κ. Τσίπρας περιέγραψε τη νέα πολιτική οργάνωση ως πηγή «ελπίδας και προοπτικής».

Η αναφορά στον Άδωνι Γεωργιάδη έγινε με χιουμοριστική διάθεση αντί για νομική απάντηση.

Στον τοπικό πολιτικό χάρτη, τέτοιες συγκεντρώσεις μπορεί να επηρεάσουν την προσέλευση, τη συζήτηση και τη δημοσιότητα γύρω από ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα του Δήμου. Η εικόνα και τα μηνύματα από το Περιστέρι θα αξιοποιηθούν από τα επιτελεία όλων των κομμάτων στη συνέχεια, ενώ οι κάτοικοι παρακολουθούν πώς οι προτεινόμενες μορφές συμμετοχής και διακυβέρνησης θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε επίπεδο τοπικής διοίκησης.