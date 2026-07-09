Συζήτηση «Τώρα Μιλάμε» με Αλ. Τσίπρα στο Περιστέρι: τι σημαίνει για την πόλη

Ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποιεί απόψε στο Περιστέρι δημόσια εκδήλωση της πρωτοβουλίας «Τώρα Μιλάμε», με στόχο ανοιχτό διάλογο για τα προβλήματα της καθημερινότητας και τις πολιτικές εξελίξεις.

Ανοιχτή εκδήλωση στην πλατεία Δημαρχείου

Στις 20:00 απόψε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Αλέξης Τσίπρας, θα μιλήσει και θα ανοίξει διάλογο με πολίτες στην Πλατεία Δημαρχείου Περιστερίου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Τώρα Μιλάμε». Η εκδήλωση ακολουθεί την έναρξη του κύκλου συζητήσεων που πραγματοποιήθηκε πρώτα στη Νίκαια και αποτελεί τη δεύτερη στάση αυτής της σειράς.

Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι στόχος είναι οι ανοιχτές συζητήσεις να λειτουργήσουν ως βήμα ανταλλαγής απόψεων για:

τα προβλήματα της καθημερινότητας

την οικονομία και το κοινωνικό κράτος

τις πολιτικές εξελίξεις

Η πρωτοβουλία προορίζεται, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, να αποκτήσει πανελλαδικά χαρακτηριστικά με αντίστοιχες συναντήσεις σε άλλες πόλεις τις επόμενες ημέρες. Για τους κατοίκους του Περιστερίου η σημερινή παρουσία σηματοδοτεί απευθείας επαφή κορυφαίου πολιτικού με την τοπική κοινότητα και την ευκαιρία δημόσιας συζήτησης σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Περιεχόμενο και πολιτικό πλαίσιο

Τα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, αφορούν την καθημερινή ζωή των πολιτών και τις ευρύτερες πολιτικές κατευθύνσεις. Μέσα στο γενικό αυτό πλαίσιο, ορισμένα μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι ο κ. Τσίπρας αναμένεται να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση, με αναφορές σε οικονομικά και γεωπολιτικά ζητήματα. Από την άλλη πλευρά, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται από την ΕΛΑΣ τονίζουν την ανάγκη τεκμηρίωσης και την αποφυγή τοξικότητας στον δημόσιο διάλογο.

Στόχος των διοργανωτών είναι οι συζητήσεις να έχουν ενεργό ρόλο για τους πολίτες και όχι απλώς τη θέση του ακροατή.

Για τους κατοίκους του Περιστερίου, το γεγονός ότι μια δημόσια πολιτική εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον κ. Τσίπρα διεξάγεται στην πλατεία Δημαρχείου σημαίνει επιπλέον συγκέντρωση κόσμου και πιθανή κινητικότητα στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την ώρα έναρξης. Η τοπική διοργάνωση, όπως αναφέρεται, στοχεύει στην άμεση επικοινωνία με την κοινωνία και την καταγραφή προβλημάτων που έχουν τοπικό αντίκτυπο.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία/Ώρα Πέμπτη, 9.7.26, 20:00 Τοποθεσία Πλατεία Δημαρχείου Περιστερίου Πρωτοβουλία «Τώρα Μιλάμε» Θέματα Οικονομία, κοινωνικό κράτος, καθημερινότητα, πολιτικές εξελίξεις

Η σημερινή εκδήλωση θα παρακολουθείται από τους τοπικούς φορείς και κατοίκους, ενώ τυχόν μηνύματα που θα εκπέμψει ο ομιλητής ενδέχεται να επηρεάσουν την πολιτική ατζέντα τοπικά, ειδικά αν τεθούν θέματα που άπτονται της καθημερινότητας και των υπηρεσιών στην πόλη. Η αναμενόμενη συζήτηση, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, θα επιχειρήσει να δώσει ενεργό ρόλο στους πολίτες και να καταγράψει απευθείας παρεμβάσεις και παρατηρήσεις από τη βάση.