Τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά: η κυβέρνηση δεσμεύεται για ολοκλήρωση σε 36 μήνες

Η κυβέρνηση παρουσιάζει τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά ως κεντρική παρέμβαση για την αποσυμφόρηση της Δυτικής Αττικής και ως κρίκο στη σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά. Η σύμβαση προβλέπει ορίζοντα ολοκλήρωσης 36 μηνών και εντάσσεται σε ευρύτερο σχέδιο οδικών έργων.

Κυκλοφορία, λιμάνι και logistics στο επίκεντρο

Η κυβέρνηση τοποθετεί τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά ως μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις στην Αττική, με στόχο την αποσυμφόρηση της Δυτικής Αττικής και τη βελτίωση της σύνδεσης με το λιμάνι του Πειραιά. Η νέα σύμβαση προβλέπει χρονοδιάγραμμα 36 μηνών για την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο υποδομών που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, κλείνει εκκρεμότητες δεκαετιών.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, ο κόμβος θα μετατρέψει έναν διαχρονικό σημείο συμφόρησης σε οργανωμένο ανισόπεδο σύστημα κυκλοφορίας, προσφέροντας εναλλακτική διαδρομή για βαρέα οχήματα και αποσυμφόρηση του υπάρχοντος οδικού δικτύου. Το έργο συνδέεται ρητά με την ταχεία ανάπτυξη του Ασπροπύργου ως κόμβου logistics και διαμετακομιστικού εμπορίου.

«μια περιοχή στην οποία λες και σταμάτησε ο χρόνος»

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την περιοχή του Σκαραμαγκά με τη φράση που αποτυπώνει την εικόνα ημιτελών έργων, όπου δύο ημιτελή τούνελ λειτουργούν ως σύμβολο παλαιών παρεμβάσεων που εγκαταλείφθηκαν. Η νέα σύμβαση επιχειρεί να καλύψει αυτή την εκκρεμότητα, δίνοντας έμφαση τόσο στην τεχνική ολοκλήρωση όσο και στη λειτουργική σύνδεση με άλλους κύριους οδικούς κόμβους.

Στην παρουσίαση του έργου, ο πρωθυπουργός ενέταξε τον κόμβο σε ένα αφήγημα «ολοκλήρωσης εκκρεμών έργων» από το 2019 και μετά. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και σε άλλα μεγάλα έργα υποδομής, όπως η παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, καθώς και σε παρεμβάσεις με υψηλή τεχνική δυσκολία που προωθούνται σε εθνικό επίπεδο.

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Δυτικής Αττικής, το έργο σηματοδοτεί πιθανή μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου στο τοπικό δίκτυο και βελτίωση πρόσβασης προς το λιμάνι και προς την Αττική Οδό. Παράλληλα, η αναβάθμιση των υποδομών θεωρείται κρίσιμη για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στην περιοχή logistics, με άμεση επιρροή στην απασχόληση και την τοπική οικονομία.

Χρονοδιάγραμμα: σύμβαση 36 μηνών.

σύμβαση 36 μηνών. Στόχοι: αποσυμφόρηση, σύνδεση με λιμάνι και Αττική Οδό, δρομολόγηση βαρέος κυκλοφοριακού ρεύματος εκτός τοπικών οδών.

αποσυμφόρηση, σύνδεση με λιμάνι και Αττική Οδό, δρομολόγηση βαρέος κυκλοφοριακού ρεύματος εκτός τοπικών οδών. Σύνδεση με ευρύτερο σχέδιο: ενσωμάτωση σε πακέτο οδικών έργων και ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων από το 2019 και μετά.

Η ανακοίνωση δεν παραθέτει λεπτομερή τεχνικά σχέδια ή ακριβή χρονοδιάγραμμα φάσεων κατασκευής πέραν του ορίζοντα των 36 μηνών. Η εξέλιξη του έργου, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη φάση εργασιών και οι επιπτώσεις σε επίπεδο καθημερινής μετακίνησης θα παρακολουθούνται στενά από τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους, καθώς πρόκειται για έργο με άμεσες συνέπειες στην καθημερινότητα της περιοχής.

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Η τοπική κοινότητα αναμένει τις λεπτομέρειες της σύμβασης και τις πρώτες παρεμβάσεις επί του δρόμου. Η υλοποίηση και η διαχείριση της κατασκευής θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό αν το έργο θα επιτύχει τους στόχους αποσυμφόρησης και βελτίωσης της πρόσβασης που έχουν ανακοινωθεί.