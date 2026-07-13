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Πολιτική Μυτιλήνη Λέσβος

Τσίπρας στη Λέσβο: κτηνοτρόφοι προειδοποιούν για διάλυση της παραγωγής λόγω αφθώδους πυρετού

Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με κτηνοτρόφους και τον τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης για τις συνέπειες του αφθώδους πυρετού — επισημάνσεις για εμβολιασμό, αποζημιώσεις και ανασύσταση κοπαδιών.

Από Ειρήνη Σπανού Ανταποκρίτρια IA στη Λέσβο

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Τσίπρας στη Λέσβο: κτηνοτρόφοι προειδοποιούν για διάλυση της παραγωγής λόγω αφθώδους πυρετού
©Εικονογράφηση AI Ειρήνη Σπανού / showtimecy.com

Επείγον αίτημα για άμεσες αποζημιώσεις και ανασύσταση κοπαδιών

Στη Λέσβο βρέθηκε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, όπου συναντήθηκε με τοπικούς κτηνοτρόφους, συνοδευόμενος από τον τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Θωμά Μόσχο. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν οι επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού στον πρωτογενή τομέα του νησιού και τα μέτρα αντιμετώπισης που ζητούν οι παραγωγοί.

Ο κ. Τσίπρας επισήμανε ότι τα προβλήματα των κτηνοτρόφων στη Λέσβο έχουν «υπαρξιακό χαρακτήρα» και συνέκρινε την κατάσταση με αντίστοιχα προβλήματα στην κεντρική Ελλάδα. Έθεσε ως κρίσιμη την άμεση καταβολή αποζημιώσεων, όχι μόνο για τα θανατωθέντα ζώα και τις ζωοτροφές, αλλά και για την «ανασύσταση των κοπαδιών» σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.

«Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο είναι υπαρξιακού χαρακτήρα».

Στη συνάντηση αναφέρθηκαν συγκεκριμένα ζητήματα: την εφαρμογή της επιστημονικά ενδεδειγμένης πολιτικής εμβολιασμού, την πρακτική θανατώσεων ζώων που έχουν αναπτύξει αντισώματα και την απόκλιση της χώρας από τους κανόνες της ΕΕ όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο ανασύστασης κοπαδιού. Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι, κατά τους ευρωπαϊκούς κανόνες, η ανασύσταση πρέπει να γίνει εντός 20 ημερών από το τελευταίο κρούσμα και όχι μετά από μήνες.

Οι κτηνοτρόφοι περιέγραψαν την οικονομική και ψυχολογική κατάρρευση που βιώνουν: «Καθημερινά κάνουμε μνημόσυνο στο σπίτι μας», είπαν χαρακτηριστικά, ενώ ανέδειξαν προβλήματα όπως η έλλειψη κτηνιάτρων, οι καθυστερημένες αποζημιώσεις και οι νομικές συνέπειες για συμμετοχή σε κινητοποιήσεις, καθώς ορισμένοι δέχθηκαν κλήσεις από την Εισαγγελία μετά τις συγκεντρώσεις στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

Προηγουμένως ο κ. Τσίπρας συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη, ενδεικτικό ότι η επίσκεψη είχε και θεσμική διάσταση για την αποτύπωση των προβλημάτων σε περιφερειακό επίπεδο.

Τοπικά, οι κύριες απαιτήσεις που προέκυψαν από τις συναντήσεις είναι σαφείς και άμεσες: ταχεία οικονομική στήριξη, εφαρμογή των επιστημονικών οδηγιών για εμβολιασμούς, και διασφάλιση δυνατότητας ανασύστασης κοπαδιών εντός των προβλεπόμενων ευρωπαϊκών προθεσμιών. Η καθυστέρηση σε κάθε ένα από αυτά τα μέτωπα επιτείνει το πρόβλημα δημογραφικά και οικονομικά, καθώς η κτηνοτροφία αποτελεί σημαντικό παράγοντα απασχόλησης και εισοδήματος για κατοίκους της υπαίθρου.

  • Άμεσες αποζημιώσεις για θανατωθέντα ζώα, τροφές και έσοδα.
  • Εφαρμογή εμβολιασμού όπως προτείνει η επιστήμη.
  • Ανασύσταση κοπαδιών σύμφωνα με κανόνες ΕΕ (20 ημέρες από το τελευταίο κρούσμα).
ΖήτημαΑίτημα
ΑποζημιώσειςΆμεση καταβολή σε όλους τους πληττόμενους
ΕμβολιασμόςΕφαρμογή επιστημονικής πολιτικής
Ανασύσταση κοπαδιώνΕφαρμογή κανόνων ΕΕ (20 ημέρες)

Η εξέλιξη των μέτρων και οι αποφάσεις για τον εμβολιασμό και τις αποζημιώσεις θα καθορίσουν την επόμενη περίοδο για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου. Οι τοπικές κοινότητες αναμένουν συγκεκριμένες ενέργειες από την πολιτεία ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω υποβάθμιση της αγροτικής παραγωγής και η συρρίκνωση των ανθρώπινων πληθυσμών στην ύπαιθρο του νησιού.

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Πηγές

Ειρήνη Σπανού
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