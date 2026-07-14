Τσίπρας στην Καλλονή: «Πρωτογενής τομέας ζήτημα εθνικής σημασίας», αιτήματα για αποζημιώσεις

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. επισκέφθηκε την Καλλονή και συζήτησε με κτηνοτρόφους και τοπικούς φορείς τα προβλήματα από την επιδημία στην κτηνοτροφία, ζητώντας αλλαγές στους όρους ανασύστασης και άμεσες αποζημιώσεις.

Επίσκεψη στην Καλλονή με επίκεντρο την κτηνοτροφία

Ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε συνάντηση με κτηνοτρόφους της Λέσβου και το τοπικό Συντονιστικό των Φορέων στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Λέσβου, στην Καλλονή. Σκοπός της επίσκεψης, όπως εξήγησε ο ίδιος, ήταν να ακούσει «τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου», που χαρακτήρισε υπαρξιακά για το νησί.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. τόνισε ότι η διατήρηση της πρωτογενούς παραγωγής αποτελεί «εθνικό ζήτημα και πατριωτική ευθύνη», ενώ επέκρινε τη διαχείριση της κρίσης από την κυβέρνηση, κάνοντας αναφορές σε ζητήματα εμβολιασμών και τήρησης κανόνων της Ε.Ε. Σημείωσε επίσης την ανάγκη άμεσων και ολοκληρωμένων αποζημιώσεων, όχι μόνον για τα ζώα αλλά και για τις ζωοτροφές που καταστράφηκαν.

«Εθνικό ζήτημα και πατριωτική μας ευθύνη είναι να κρατήσουμε ζωντανή την πρωτογενή παραγωγή»

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων ανέπτυξαν λεπτομερώς τις οικονομικές συνέπειες της ζωονόσου και την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων στήριξης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανασύσταση του κλάδου και στην ανάγκη αλλαγής των όρων που την διέπουν, ώστε να διασφαλισθεί ότι η παραγωγή και οι παραγωγοί θα παραμείνουν στο νησί.

Κρίσιμο αίτημα : άμεσες και πλήρεις αποζημιώσεις για ζώα και ζωοτροφές.

: άμεσες και πλήρεις αποζημιώσεις για ζώα και ζωοτροφές. Ζήτημα ανασύστασης : αλλαγή των όρων για να μείνει βιώσιμη η κτηνοτροφία.

: αλλαγή των όρων για να μείνει βιώσιμη η κτηνοτροφία. Έλεγχος και πρόληψη: επισημάνθηκε η σημασία των εμβολιασμών και της εφαρμογής κανόνων.

Η περιοδεία του κ. Τσίπρα περιλάμβανε επίσης προγραμματισμένες επαφές με τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη, τον δήμαρχο Μυτιλήνης, Παναγιώτη Χριστόφα, και τον δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρρο. Θα ακολουθήσει δημόσια εκδήλωση με τίτλο «Τώρα Μιλάμε Μυτιλήνη» στην περιοχή Φανάρι, στον δεξιό λιμενοβραχίονα της Μυτιλήνης.

Συνάντηση Χώρος Κτηνοτρόφοι και Συντονιστικό Φορέων Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Λέσβου, Καλλονή Συναντήσεις με αιρετούς Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης / Δημαρχείο Δυτικής Λέσβου Δημόσια εκδήλωση Φανάρι, λιμενοβραχίονας Μυτιλήνης

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς η κτηνοτροφία αποτελεί σημαντικό μέρος της οικονομικής βάσης πολλών κατοίκων. Η επιβίωση μικρών και μεσαίων κτηνοτρόφων στο νησί εξαρτάται από την ταχύτητα και το εύρος των μέτρων στήριξης, τόσο για την κάλυψη άμεσων απωλειών όσο και για την εφαρμογή πολιτικών πρόληψης μελλοντικών κρίσεων.

Στο κλείσιμο της συνάντησης ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε «παράλογα» όσα συνέβησαν στο νησί και επέκρινε τη διαχείριση της κατάστασης ως «δείγμα ασχετοσύνης αλλά και παγαποντιάς», υπογραμμίζοντας την ανάγκη αλλαγών για να διατηρηθεί η παραγωγή και οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο.