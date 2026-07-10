Υπογράφεται τη Δευτέρα η σύμβαση για τον Τριπλό Κόμβο Σκαραμαγκά: ορόσημο για τη Δυτική Αττική

Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου προγραμματίζεται στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους η τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον Τριπλό Κόμβο Σκαραμαγκά, έργο προϋπολογισμού περίπου 70 εκατ. ευρώ που στοχεύει στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και τη βελτίωση των συνδέσεων με το Θριάσιο και το λιμάνι του Πειραιά.

Η σύμβαση και το χρονοδιάγραμμα

Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί, στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους στο Χαϊδάρι, η επίσημη τελετή για την υπογραφή της σύμβασης που αφορά τον Τριπλό Κόμβο Σκαραμαγκά. Ανάδοχος αναδείχθηκε το σχήμα ΜΕΤΚΑ-ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, μετά τον διαγωνισμό της 17ης Δεκεμβρίου 2025. Το έργο χαρακτηρίζεται ως το πρώτο μεγάλο οδικό έργο στην Αττική μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Η διάρκεια εκτέλεσης ορίστηκε σε 36 μήνες από την ημέρα της υπογραφής, με αποτέλεσμα, εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, η ολοκλήρωση να τοποθετείται στο έτος 2029. Ο προϋπολογισμός με ΦΠΑ ανέρχεται σε 60,49 εκατ. ευρώ, ενώ με τις προαπαιτούμενες προαιρέσεις το συνολικό κονδύλι φτάνει τα 70 εκατ. ευρώ.

Τι περιλαμβάνει το έργο και ποιοι δήμοι επηρεάζονται

Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός των διοικητικών ορίων των δήμων Χαϊδαρίου και Ασπροπύργου. Μεταξύ των παρεμβάσεων προβλέπεται αναβάθμιση τμημάτων της Εθνικής Οδού Αθηνών–Κορίνθου στους κόμβους Σχιστού και Σκαραμαγκά, καθώς και δημιουργία ενιαίου άξονα Λεωφ. Σχιστού–Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω.

Βελτίωση συνδέσεων Πειραιά–Δυτικής Αττικής και Θριασίου.

Πειραιά–Δυτικής Αττικής και Θριασίου. Αποσυμφόρηση της Λεωφόρου Κηφισού μέσω εναλλακτικών διαδρομών.

της Λεωφόρου Κηφισού μέσω εναλλακτικών διαδρομών. Ασφάλεια και ταχύτερες μετακινήσεις για οχήματα και φορτία προς/από το λιμάνι του Πειραιά.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικά ζητήματα

Για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής το έργο σηματοδοτεί πιθανή μείωση της κυκλοφοριακής πίεσης στις βασικές αρτηρίες της περιοχής και βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς εμπορευμάτων προς το Θριάσιο. Παράλληλα, η κατασκευή θα επιφέρει προσωρινές παρεμβάσεις στην κυκλοφορία, εργοταξιακές κινήσεις και ανάγκη συντονισμού με την τοπική αυτοδιοίκηση για τη διαχείριση οχλήσεων.

Σημαντικό είναι ότι το έργο χαρακτηρίζεται από το υπουργείο Υποδομών ως «όπλο» κατά του κυκλοφοριακού εμφράγματος της Αθήνας, με έμφαση στην ενίσχυση της διασύνδεσης εμπορευματικών ροών. Η υλοποίηση αναμένεται να επηρεάσει και τη διαχείριση του εμπορικού φορτίου από το λιμάνι του Πειραιά προς το εσωτερικό της χώρας.

Οικονομικά στοιχεία σε σύντομο πίνακα

Παράμετρος Πληροφορία Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) 60,49 εκατ. € Συνολικό κονδύλι με προαπαιτήσεις ≈ 70 εκατ. € Διάρκεια έργου 36 μήνες Ανάδοχος ΜΕΤΚΑ-ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Η έμφαση τώρα μεταφέρεται στην ημέρα της υπογραφής και στην επόμενη φάση που αφορά τη διοικητική και τεχνική προετοιμασία. Οι τοπικές αρχές και οι φορείς της περιοχής πρέπει να παρακολουθήσουν στενά την εξέλιξη για να εξασφαλιστεί η ομαλή ένταξη των έργων στην καθημερινότητα και η έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών για τις όποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.