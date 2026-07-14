Επανέρχεται στο προσκήνιο ο άξονας Ελευσίνα–Οινόφυτα: κυβερνητικές δεσμεύσεις για Μετρό και κόμβους

Η κυβέρνηση επαναφέρει τον σχεδιασμό για τον νέο αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα–Οινόφυτα, ενώ ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για επέκταση του Μετρό προς τη Δυτική Αττική και για έναρξη παρεμβάσεων σε κρίσιμους κόμβους.

Κυβερνητική επανεκκίνηση μεγάλων υποδομών για τη Δυτική Αττική

Η επανατοποθέτηση στον οδικό σχεδιασμό του άξονα Ελευσίνα–Οινόφυτα φέρνει στο προσκήνιο ένα έργο που παραμένει στον φάκελο του υπουργείου Υποδομών πάνω από μια δεκαετία. Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η επόμενη μεγάλη οδική παρέμβαση που επιδιώκεται θα είναι αυτός ο άξονας, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαίωσε σχέδια για επέκταση του Μετρό προς τη Δυτική Αττική και έναρξη εργασιών σε κρίσιμους κόμβους όπως η Μεταμόρφωση.

Η δημόσια αυτή αναφορά αναβαθμίζει την προτεραιότητα του έργου στο υπουργικό πρόγραμμα και επαναφέρει στη συζήτηση τον φάκελο που από τον Μάιο του 2023 έχει κατατεθεί στο υπουργείο μέσω του μηχανισμού των Πρότυπων Προτάσεων από την εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες να αναλάβουν την προετοιμασία και ωρίμανση μεγάλων έργων, προτείνοντας λύσεις προς το Δημόσιο.

Για τη Δυτική Αττική, η προοπτική ενός νέου αυτοκινητόδρομου και η προτεινόμενη επέκταση του Μετρό έχουν πολλαπλά οφέλη: βελτίωση πρόσβασης στο Θριάσιο Πεδίο, μείωση τοπικών κυκλοφοριακών πιέσεων και ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ωστόσο, από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει ότι οι παρεμβάσεις αυτές θα δώσουν μια οριστική λύση στο σύνθετο πρόβλημα της κυκλοφορίας, όπως σημειώθηκε και στην ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Φάκελος στο Υπουργείο: Πρότυπη Πρόταση κατατεθειμένη από Μάιο 2023 (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ).

Πρότυπη Πρόταση κατατεθειμένη από Μάιο 2023 (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ). Προτεραιότητα: Ανακοίνωση από πρωθυπουργό σε τελετή για τον κόμβο Σκαραμαγκά.

Ανακοίνωση από πρωθυπουργό σε τελετή για τον κόμβο Σκαραμαγκά. Συμπληρωματικές παρεμβάσεις: Επέκταση Μετρό προς Δυτική Αττική, εργασίες σε Μεταμόρφωση και Σκαραμαγκά.

Η τοπική κοινωνία και οι επιχειρήσεις αναμένουν πλέον συγκεκριμένες δεσμεύσεις για χρονοδιαγράμματα, χρηματοδότηση και περιβαλλοντική αξιολόγηση. Ο σχεδιασμός ενός τέτοιου άξονα απαιτεί διαδικασίες ωρίμανσης, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συνεργασία με δήμους της περιοχής για την ελάχιστη δυνατή όχληση σε κατοικημένες ζώνες.

Θέμα Κατάσταση Φάκελος έργου Κατατεθειμένος στο Υπουργείο (Μάιος 2023) Προτείνον φορέας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (Πρότυπες Προτάσεις) Κυβερνητική δήλωση Ανακοίνωση επανατοποθέτησης του άξονα σε πρόσφατη τελετή

Ειδικότερα για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, τα βασικά ερωτήματα είναι πρακτικά: πότε θα αρχίσουν οι εργασίες, ποια θα είναι η χάραξη, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν και με τι περιβαλλοντικούς όρους. Η προώθηση της επέκτασης του Μετρό, αν και σημαντική, συνδέεται άμεσα με τη χωροθέτηση και τις συμπληρωματικές υποδομές του οδικού άξονα, ώστε να υπάρξει πραγματική βελτίωση της καθημερινότητας στους δήμους που εξυπηρετούνται από το Θριάσιο Πεδίο.

Η τοπική αυτοδιοίκηση και φορείς παραγωγής πρέπει να ζητήσουν από το υπουργείο σαφή χρονοδιαγράμματα και πλήρη πρόσβαση στον φάκελο ωρίμανσης, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα η περιοχή για τις επιπτώσεις της κατασκευής. Η ανακοίνωση της κυβέρνησης αποτελεί σήμα επανεκκίνησης, αλλά η μετάβαση από τη διαβεβαίωση στην υλοποίηση απαιτεί στάδια που θα κρίνουν τελικά το όφελος για τη Δυτική Αττική.