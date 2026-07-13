Ημερίδα στην Κοζάνη για τη μαθητεία: κυβερνητικά σχέδια για ενίσχυση του ΕΠΑ.Λ.

Στην εκδήλωση στα Κοίλα Κοζάνης ο υφυπουργός Παιδείας παρουσίασε τις παρεμβάσεις του υπουργείου για τη «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» και την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία.

Στο επίκεντρο η μαθητεία και η αναβάθμιση των ΕΠΑ.Λ.

Σε ημερίδα που διοργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κοίλα Κοζάνης, ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτρης Μπαξεβανάκης απηύθυνε χαιρετισμό και περιέγραψε τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις για την επαγγελματική εκπαίδευση. Στην κατάμεστη αίθουσα παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς.

Στόχος της ημερίδας ήταν η προβολή και υποστήριξη του θεσμού της μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., καθώς και η ενημέρωση των επιμελητηρίων και τοπικών εργοδοτών για τις δυνατότητες συνεργασίας με τα σχολεία.

«Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας: Προοπτικές στη Δυτική Μακεδονία»

Στον χαιρετισμό του ο κ. Μπαξεβανάκης τόνισε την ανάγκη συστηματικής παρέμβασης του Υπουργείου για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ώστε το Επαγγελματικό Λύκειο να γίνει ισότιμη επιλογή. Παρουσιάστηκαν σημεία που αφορούν την αναμόρφωση της δομής των ΕΠΑ.Λ. και τη διεύρυνση των επαγγελματικών πορειών των αποφοίτων.

Ειδικότερα, αναφέρθηκαν οι προοπτικές πρόσβασης των αποφοίτων σε ανώτερες και ανώτατες σπουδές, καθώς και σε εναλλακτικά εκπαιδευτικά μονοπάτια. Οι ανακοινώσεις περιελάμβαναν:

διεύρυνση της πρόσβασης σε ΤΕΙ (ποσοστό 20% ),

(ποσοστό ), πρόσβαση σε Πανεπιστήμια (ποσοστό 5% ),

(ποσοστό ), συνέχιση σπουδών σε ΙΕΚ και συμμετοχή στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο Διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού Θέμης Κοτσιφάκης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Κώστας Κωνσταντόπουλος, οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Δημητριάδης.

Παράμετρος Ανακοινωμένο ποσοστό Πρόσβαση σε ΤΕΙ 20% Πρόσβαση σε Πανεπιστήμια 5%

Για τη Δυτική Μακεδονία, όπου η σύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική αγορά εργασίας είναι κρίσιμη, οι παρεμβάσεις αυτές επιδιώκουν να ενισχύσουν την απασχολησιμότητα των αποφοίτων και να προωθήσουν συνεργασίες σχολείων με επιχειρήσεις. Η ενημέρωση των επιμελητηρίων και των εργοδοτικών φορέων, όπως υπενθυμίστηκε, αποτελεί βασικό συστατικό για την εφαρμογή της μαθητείας στην πράξη.

Η διοργάνωση συγκέντρωσε πλήθος εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, στοιχείο που αναδεικνύει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για το ζήτημα και την ανάγκη περαιτέρω διαβούλευσης ώστε οι θεσμικές αλλαγές να αποδώσουν στην αγορά εργασίας της περιοχής.