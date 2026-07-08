Νέο διοικητικό σχήμα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: αλλαγή μόνο στην Χαλκιδική

Η περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά παρουσίασε το νέο σχήμα διοίκησης έως 31/8/2027. Στην Χαλκιδική αντικαθίσταται η Αικατερίνη Ζωγράφου από τον Ιωάννη Κουφίδη, ενώ παραμένουν σε ρόλο οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες και γίνονται μετακινήσεις σε θεματικές αρμοδιότητες.

Ανασχηματισμός με έμφαση στη συνέχεια έργου και σε στοχευμένες μετακινήσεις

Η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσε το νέο διοικητικό σχήμα που θα ισχύσει έως την 31 Αυγούστου 2027. Στη σειρά των τοποθετήσεων ξεχωρίζει μία αλλαγή που αφορά άμεσα τη Χαλκιδική: στη θέση της απερχόμενης αντιπεριφερειάρχη αναλαμβάνει ο Ιωάννης Κουφίδης, αντικαθιστώντας την Αικατερίνη Ζωγράφου. Το πλαίσιο της ανακοίνωσης δίνει έμφαση στη συνέχιση του έργου της διοίκησης με μια ανανεωμένη ομάδα και με «στοχευμένο σχεδιασμό».

Παρά την αλλαγή στην Χαλκιδική, οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες των άλλων νομών διατηρούνται στις θέσεις τους, γεγονός που δείχνει πρόθεση για συνέχεια και σταθερότητα στο περιφερειακό επίπεδο.

Νέα θέση στην Χαλκιδική: Ιωάννης Κουφίδης — αντικαθιστά την Αικατερίνη Ζωγράφου.

Ιωάννης Κουφίδης — αντικαθιστά την Αικατερίνη Ζωγράφου. Συνέχιση στη διοίκηση: διατήρηση των χωρικών αντιπεριφερειαρχών σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Ημαθία, Πιερία, Σέρρες και Πέλλα.

διατήρηση των χωρικών αντιπεριφερειαρχών σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Ημαθία, Πιερία, Σέρρες και Πέλλα. Μετακινήσεις σε θεματικές αρμοδιότητες: αναδιατάξεις μεταξύ υφιστάμενων στελεχών για κάλυψη τομέων όπως Μεταφορές, Ανάπτυξη και Περιβάλλον, Χωροταξία, Εθελοντισμός και Νεολαία.

Θέση Όνομα Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Ιωάννης Κουφίδης Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς Ανδρέας Βεργίδης Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Ιορδάνης Τζαμτζής

Στις θεματικές τοποθετήσεις σημειώθηκαν σημαντικές μετακινήσεις: ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου τοποθετήθηκε ως αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο προηγούμενος κάτοχος της θέσης μετακινήθηκε σε ρόλο που περιλαμβάνει Ανάπτυξη και Περιβάλλον, ενώ ανανεώσεις έγιναν και στους τομείς του χωροταξικού σχεδιασμού, του εθελοντισμού και της νεολαίας.

Παράλληλα, διατηρούνται στις αρμοδιότητές τους αρκετά στελέχη που καλύπτουν κρίσιμους τομείς για την καθημερινότητα και την οικονομία της Περιφέρειας, όπως: Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη, Υποδομές και Δίκτυα, Πολιτισμός και Αθλητισμός, Τουρισμός, Ψηφιακή Διακυβέρνηση και Αγροτική Οικονομία.

Για τη Χαλκιδική, η τοποθέτηση νέου αντιπεριφερειάρχη σημαίνει νέα ηγεσία στην εκπροσώπηση των τοπικών ζητημάτων στην Περιφέρεια. Οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής θα παρακολουθήσουν την αρχική περίοδο ανάληψης καθηκόντων του νέου αντιπεριφερειάρχη για να εκτιμήσουν την προτεραιότητα που θα δοθεί σε έργα τοπικής σημασίας, όπως υποδομές, τουριστική ανάπτυξη και διαχείριση φυσικών πόρων.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από τη δήλωση της περιφερειάρχη, με την οποία τονίστηκε η πρόθεση για συνέχεια του έργου και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της νέας ομάδας διοίκησης.

Σε επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαριστούν οι λεπτομέρειες σχετικά με την κατανομή αρμοδιοτήτων και τα συγκεκριμένα σχέδια δράσης που θα τεθούν σε εφαρμογή για την προσεχή περίοδο έως το καλοκαίρι του 2027. Για τους κατοίκους της Χαλκιδικής, η εξέλιξη αυτή είναι κομβική για τον τρόπο που θα προχωρήσουν τοπικές παρεμβάσεις και έργα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.